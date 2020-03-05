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Все про:санкції (2525) Янукович (10165) Євросоюз (2832)

 Санкції проти 10 чиновників Януковича пролонговано, - Рада ЄС

Рада ЄС оприлюднила у четвер рішення продовжити ще на рік, до 6 березня 2021 року, обмежувальні заходи проти посадових осіб часів режиму Януковича, причетних до зловживань, які призвели до втрати Україною бюджетних фондів.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Рада прийняла рішення продовжити ще на один рік до 6 березня 2021 року чинне заморожування активів 10 осіб, які були визнані відповідальними за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, яке призвело до втрати державних коштів України. Обмежувальні заходи щодо ще двох осіб не були продовжені", - йдеться в повідомленні.

Це рішення ухвалено на основі щорічного перегляду згаданих заходів. Згадані санкції були введені в березні 2014 року і відтоді оновлюються на щорічній основі.

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На сьогодні Рада ЄС не повідомляє прізвища людей, обмеження щодо яких не були продовжені. Однак вчора стало відомо, що посли ЄС прийняли рішення про скасування санкцій проти експрем'єра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Як говориться в повідомленні, завтра, 6 березня, це рішення Ради ЄС буде оприлюднено в Офіційному журналі ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179626
 
 
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тау вас весь камбин с плокуролами - рыговня одна пронолгированая, собаки зеленые, кацапские....
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А вот этим 10 сейчас наверное обидно было.
ЗЕбанарий трудоустраивает в правительстве рыгов, а самых надежных профессионалов избегает.
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Поки всі клоуни не пройдуть практику в уряді, ригоанали мусять почекати.
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