 Зеленський намагається перекласти відповідальність за провальне правління із себе на силовиків та уряд, - Тимошенко

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні президент України намагається такими кадровими змінами перекласти відповідальність із себе особисто на силовиків, на навіть більшість у Верховній Раді, на уряд, на всі інші гілки влади ... Він учора у своїй промові був найбільшим опозиціонером, щоб перекласти відповідальність на інших", - сказала Тимошенко.

Вона вважає таку поведінку президента непорядною.

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"Якщо 9 місяців його правління в країні виявилися провальними - він мав вийти на трибуну Верховної Ради, вибачитися перед українським суспільством, взяти на себе відповідальність, визнати помилки і спробувати їх виправити", - каже нардепка.

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