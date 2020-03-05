 Проведення масових заходів в Україні буде заборонено у зв'язку з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він розповів сьогодні в Нових Санжарах під час зустрічі з евакуйованими з КНР людьми, які завершили обсервацію.

"Найближчим часом, на жаль, ми будемо змушені вводити обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, будемо закривати тимчасово школи на обмежувальні протиепідемічні заходи", - повідомив Ляшко.

За його словами, це необхідно, щоб зменшити масові скупчення людей, оскільки вірус передається повітряно-крапельним шляхом.

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Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 29 лютого повернувся з поїздки в Італію.