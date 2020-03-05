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 Суспільство
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Все про:Ляшко Віктор (36) COVID-19 (511) Нові Санжари (128)

 Проведення масових заходів в Україні буде заборонено у зв'язку з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні будуть вводитися протиепідемічні заходи із забороною масових заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він розповів сьогодні в Нових Санжарах під час зустрічі з евакуйованими з КНР людьми, які завершили обсервацію.

"Найближчим часом, на жаль, ми будемо змушені вводити обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, будемо закривати тимчасово школи на обмежувальні протиепідемічні заходи", - повідомив Ляшко.

За його словами, це необхідно, щоб зменшити масові скупчення людей, оскільки вірус передається повітряно-крапельним шляхом.

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Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 29 лютого повернувся з поїздки в Італію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179622
 
 
 Топ коментарі
 
Я правильно понимаю - вслед за этим МВД запретит любые митинги и протестные мероприятия?...
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Что-то мне подсказывает, что в Украине скоро будет комендантский час, ограничение свободы передвижения... А там уже и русские танки в Киеве. И только зеленая шмаркля и донецкая гопота будут нам говорить: "все нормально. события развиваются по плану".
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Я правильно понимаю - вслед за этим МВД запретит любые митинги и протестные мероприятия?...
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Сабаков гавкає, а зелений караван іде дальше по плану (як в прямому так і в переносному значенні слова).
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И скорее всго вирус будет бушевать пока шмаркля не покинет пост говнокомандующего...
Как удобно) они прям ждали его этот вирус, суки прох..йловские
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Вы правильно поняли под этот запрет о массовых мероприятиях, куда входят имитинги вместо того , что бы раздать народу гос.собственность которая плохо работает , они ее украдут включая Землю,а она вся плохо работает потому, что бы приватизировать за копейки в одни рукиее надо обанкротить на примере,когда Укрзализныця закупает скоростные поезда не у отечественного производителя Крюковского завода,подымая экономику Украины в том числе зарплаты,пенсии медицыну, образование ,а гробя ее и подымает Корейскую экономику, к тому же покупают дороже на 27% ,с какой целью? и откат получить и народу не дать работать, что бы гос.собст скупить за этиже откаты, вечный коррупционный двигатель, потому что работа не здельная, а повременная к тому же не малая , вот и надо поскорее тырить и запреты вводить пока короновирус.
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Можно протестовать, только дистанция между митингующими должна быть полтора метра, чтоб избежать заражения.
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тогда и между митингующими и "хранителями от беспорядков" должно быть адекватное расстояние... будут закупать двухметровые дубинки?
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Как много ньюансов предстоит еще учесть. А еще бить митингующего можно только стерильной дубинкой.
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Что-то мне подсказывает, что в Украине скоро будет комендантский час, ограничение свободы передвижения... А там уже и русские танки в Киеве. И только зеленая шмаркля и донецкая гопота будут нам говорить: "все нормально. события развиваются по плану".
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Виступи Кварталу 95 не забороняйте, мало того зробіть його відвідування безкоштовним для всіх апологетів "зеленої" влади, а також опзжопників і інших "любителей русского мира".
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Так може Раду распустить ? Пользы было бы больше .
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Как только дерибан земли в нужные руки примут, короновирус исчезнет.
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Зараження поширюється вже рік!
А "карантин" об'явили на честь призначенння повернення кабміну януковича!Проведення масових заходів в Україні буде заборонено у зв'язку з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9556
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Если вирус попадет в Раду , то на 200 бойцов слугам народа придется искать замену.
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Ну так а ВР то масове скупчення людей чи ні ? Може давайте нах"й закриєм на карантин - років на дох"я ? І ОП з зебілом туди ж - в Нових Санжарах вроді як то хай там і лишається ...
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В первую очередь пострадают любители РосТВ и канала 1+1. Эти каналы своими лживыми новостными программами вводят человека в искаженную реальность, в результате чего организм включает защитный механизм для Души - самоликвидация организма через отключение имунной системы.
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Этот кадр знает больше чем говорит. Судя по-всему ему уже поступают данные о реальной ситуации.
Да и меры, которые он озвучивает соответствуют началу эпидемии, а не единичного больного где-то в Черновцах
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Пиз........ ц порохоидиотики , Майдана не будет. Аваков свое дело знает.
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Посмотри на свой флаг, вот как там скажут, возможно, так и будет. трошки мозгами шевели.
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Сегодня Зеленский будет заражен короновирусом. Мал помалу страна очистится от идиотов.
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Так любе засідання ВР це масове міроприємство.
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А парламент это масовые мероприятия или как.. ?
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Так у нас каждая поездка в автобусе - массовое мероприятие!
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как так ? Проведення масових заходів в Україні буде заборонено у зв'язку з коронавірусом, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4599 а ведь только вчера втирали лохам шо коронавирус - это почти обычное ОРВИ
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