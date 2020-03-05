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 Події, Суспільство
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Все про:обшук (878) ДБР (937) Прямий_канал (21)

 Печерський райсуд дозволив ДБР провести обшуки на "Прямому", телеканал вважає це тиском і спробою блокування ЗМІ. ДОКУМЕНТ

3 березня телеканал "Прямий" отримав Ухвалу Печерського районного суду м. Києва, відповідно до якої канал зобов'язаний до 18 березня надати слідчим ДБР, тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву "Прямого".

Таку ухвалу суду телеканал вважає незаконною та необґрунтованою, та такою, що постановлена незаконним складом суду, адже належним судом для розгляду даного клопотання є Шевченківський районний суд міста Києва. ДБР знаходиться поза межами територіальної юрисдикції Печерського районного суду міста Києва.

Окрім того, розгляд клопотання ДБР у суді відбувався без участі представників каналу, що є грубим порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Понад те, більшість документів, котрі хочуть отримати слідчі перебувають у державних реєстрах, доступ до яких і так є у ДБР. Зокрема йдеться про Статут Телеканалу, свідоцтва та патенти об'єктів інтелектуальної власності, реєстр рухомого і нерухомого майна, а також уся поквартальна фінансова звітність.

"Саме тому телеканал такі дії ДБР і Печерського суду розглядає як спосіб тиску та намагання заблокувати діяльність незалежного засобу масової інформації, а тому буде оскаржувати цю ухвалу в судовому порядку", - йдеться в повідомленні.

"Наголошуємо, що навіть попри те, що такі дії є незаконними, аби не створювати штучних підстав для проведення обшуку, через невиконання Ухвали суду, телеканал має намір надати слідчим тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення", - додали в "Прямому".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нам Європа дасть відповідь, що це політичне переслідування": слідчий ДБР Корецький розповідає Трубі про справу каналу "Прямий". АУДIО

Печерський райсуд дозволив ДБР провести обшуки на Прямому, телеканал вважає це тиском і спробою блокування ЗМІ 01
Печерський райсуд дозволив ДБР провести обшуки на Прямому, телеканал вважає це тиском і спробою блокування ЗМІ 02
Печерський райсуд дозволив ДБР провести обшуки на Прямому, телеканал вважає це тиском і спробою блокування ЗМІ 03
Печерський райсуд дозволив ДБР провести обшуки на Прямому, телеканал вважає це тиском і спробою блокування ЗМІ 04
Печерський райсуд дозволив ДБР провести обшуки на Прямому, телеканал вважає це тиском і спробою блокування ЗМІ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179621
 
 
 Топ коментарі
 
Началось, пришла весна, теперь всех зелиных противников будут кошмарить липовыми обвинениями. А кто будет возмущаться, тому ГБР оскорбления и угрозы действующей власти пришьет, как Федине и Зверобий. Да, пришла весна... Только рыговская и антиукраинская...
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Копає собі могилу зелена шмаркля.
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Капец!Как жить дальше? Ума не прилажу.К судье Вовку надо обращаться,как вчера Гончарук.
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Печерський? Сама некорумпована судова ланка, що керується лише законом, а не вказівками з ОП)))
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А шо они там собираются искать? DVD-диски с порнушкой?
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На вході в Печерський суд не хватає лише вивіски, типу "Цей суд ні разу не належить Коломойському,тому що, так сказав сам Коломойський, коли давав судді хабара".
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Что они хотят туда подбросить , вот в чем вопрос !
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Началось, пришла весна, теперь всех зелиных противников будут кошмарить липовыми обвинениями. А кто будет возмущаться, тому ГБР оскорбления и угрозы действующей власти пришьет, как Федине и Зверобий. Да, пришла весна... Только рыговская и антиукраинская...
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Цікаво, а що, власне, там намагаються знайти?
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Видно сцикливый дезертир клоун сильно обосрался
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ГБР БОЛЬШЕ ЗАНЯТСЯ НЕЧЕМ ИЛИ ЧТО? ПОЧЕМУ НЕ ПРОИСХОДИТ ТОЖЕ САМОЕ С ПОМОЙКАМИ ТИПО 112 НЬЮЗВАН ЗИК?
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