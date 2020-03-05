 Печерський райсуд дозволив ДБР провести обшуки на "Прямому", телеканал вважає це тиском і спробою блокування ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву "Прямого".

Таку ухвалу суду телеканал вважає незаконною та необґрунтованою, та такою, що постановлена незаконним складом суду, адже належним судом для розгляду даного клопотання є Шевченківський районний суд міста Києва. ДБР знаходиться поза межами територіальної юрисдикції Печерського районного суду міста Києва.

Окрім того, розгляд клопотання ДБР у суді відбувався без участі представників каналу, що є грубим порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Понад те, більшість документів, котрі хочуть отримати слідчі перебувають у державних реєстрах, доступ до яких і так є у ДБР. Зокрема йдеться про Статут Телеканалу, свідоцтва та патенти об'єктів інтелектуальної власності, реєстр рухомого і нерухомого майна, а також уся поквартальна фінансова звітність.

"Саме тому телеканал такі дії ДБР і Печерського суду розглядає як спосіб тиску та намагання заблокувати діяльність незалежного засобу масової інформації, а тому буде оскаржувати цю ухвалу в судовому порядку", - йдеться в повідомленні.

"Наголошуємо, що навіть попри те, що такі дії є незаконними, аби не створювати штучних підстав для проведення обшуку, через невиконання Ухвали суду, телеканал має намір надати слідчим тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення", - додали в "Прямому".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нам Європа дасть відповідь, що це політичне переслідування": слідчий ДБР Корецький розповідає Трубі про справу каналу "Прямий". АУДIО









