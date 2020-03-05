 Дуже хочемо, щоб цієї осені відбулися вибори в ОРДЛО, але якщо не будемо готові - їх не буде, - секретар РНБО Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю UA: Українське радіо заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми дуже хочемо, щоб вже цього року на цих територіях відбулися вибори під егідою України та українського ЦВК, і українські прикордонники стали на кордон з Росією. Ми над цим постійно працюємо", - сказав він.

Водночас Данілов наголосив, що "якщо ми не будем готові, то ніяких виборів там не може бути".

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"Ми не можемо проводити вибори на законодавчих актах, які не є підзвітними українській Конституції", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше тепер уже глава ОП Андрій Єрмак заявив, що питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів по всій території України, включно з окупованими окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), може з'ясуватися на наступній зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ), запланованій на квітень 2020 року.