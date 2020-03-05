EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1334  53
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4921) Данілов (89) РНБО (690) Донбас (15465)

 Дуже хочемо, щоб цієї осені відбулися вибори в ОРДЛО, але якщо не будемо готові - їх не буде, - секретар РНБО Данілов

Українська влада дуже хоче, щоб восени на тимчасово окупованій частині Донбасу відбулися місцеві вибори і прикордонники стали на кордон з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю UA: Українське радіо заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

"Ми дуже хочемо, щоб вже цього року на цих територіях відбулися вибори під егідою України та українського ЦВК, і українські прикордонники стали на кордон з Росією. Ми над цим постійно працюємо", - сказав він.

Водночас Данілов наголосив, що "якщо ми не будем готові, то ніяких виборів там не може бути".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після місцевих виборів на Донбасі частина нинішніх керівників в ОРДЛО може зберегти свої пости, - Пристайко

"Ми не можемо проводити вибори на законодавчих актах, які не є підзвітними українській Конституції", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше тепер уже глава ОП Андрій Єрмак заявив, що питання можливості проведення в жовтні 2020 року місцевих виборів по всій території України, включно з окупованими окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), може з'ясуватися на наступній зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, РФ), запланованій на квітень 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179619
 
 
 Топ коментарі
 
Да это понятно. Ты ж луганский, тебе надо чтобы "ЛНР" и "ДНР" въехали в Раду на белом коне.
 показати весь коментар
 
Какие выборы, если вы даже не знаете кто там живет? Там же русня.
 показати весь коментар
 
С режимом ЗЕ пора кончать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ну а шо
Вова сделал своё дело
Вова может уходить
 показати весь коментар
 
 
Боюсь еще не все сделал и наворотит дел(
 показати весь коментар
 
 
Рано вове уходить, пока не доделает свое основное дело - уничтожение Украины)
 показати весь коментар
 
 
сначала граніца, а потім вибори! Нє пєрєпутай, кутузофф!
 показати весь коментар
 
 
І контроль над територією! Бо пристайка марила про якийсь коридор для контролю над кордоном
 показати весь коментар
 
 
также было уже про "сначала обязательно будет референдум""
 показати весь коментар
 
Чем уже вас так манит то ОРДЛО ? Очень хотим, чтобы этой осенью состоялись выборы в ОРДЛО, но если не будем готовы - их не будет, - секретарь СНБО Данилов - Цензор.НЕТ 8503
Красными труселями что ли ?!
 показати весь коментар
 
 
Манит их Ахметов со своими заводами. Добро зря пропадает.
 показати весь коментар
 
 
Да это понятно. Ты ж луганский, тебе надо чтобы "ЛНР" и "ДНР" въехали в Раду на белом коне.
 показати весь коментар
 
 
У него мама там до сих пор живет, рассказьівал в интервью.
 показати весь коментар
 
 
Данилов луганский бандит родом из 90-х - человек страшный, так скажем...
 показати весь коментар
 
 
Да понятно; это всё рыговская штопаная шваль.
 показати весь коментар
 
 
какие выборы??? зачем Украине раздолбанная местность и нездоровые люди??? как бы не переобувались, но это НЕ НАШИ ЛЮДИ!!! не место им в Украине!!!
перекрашиваются они максимум для общения с родственниками, которые оттуда сбежали в 14-м, но исключительно до "слова лопата"
http://lugradar.net/2020/03/206139
 показати весь коментар
 
 
так ***** Зеленському наказав... той і виконує.
 показати весь коментар
 
 
Треба збирати областні ради і вирішувати подальшу долю України як держави.
 показати весь коментар
 
 
Может и в Крыму тогда уж? Дэбилы... Кого там выбирать? Какие пограничники? Кто то уже пообещал вернуть территорию? Уже может стрелять перестали?
 показати весь коментар
 
 
у бубочки в голове да, перестали - тараканов угомонили определенными химическими веществами
 показати весь коментар
 
 
Какие выборы, если вы даже не знаете кто там живет? Там же русня.
 показати весь коментар
 
 
вообще там предатели 90%, хоть частично и перекрашенные на сегодняшний день. Но НАШИХ людей там нет, они все оттуда еще в 14-м выехали фактически все
 показати весь коментар
 
целые статьи есть, что молодежь подросшая там за эти 5 лет не знает, что такое Украина и знать этого не хочет!
 показати весь коментар
 
Ежедневные обстрелы, погибшие и раненые не могут быть помехой в стремлении зеленой плесени к выборам.
 показати весь коментар
 
Должньі бьіть готовьі, прежде всего ТАМ, вьіведя кацапських "инструкторов" вместе с теми местньіми, кто воевал против Украиньі и их пособники.
 показати весь коментар
 
 
А, кроме ЗЕленых предателей Украины и кацапов, кто-то еще этого хочет?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Петро Порошенко,як автор Мінських домовленостей))
 показати весь коментар
 
Правда? А шо ж ему 5 лет мешало это делать, тряпка зеленая?
 показати весь коментар
 
 
На первом место в Минских - прекращение огня! Зелох что, уже добился этого?
 показати весь коментар
 
 
О выдворении мышебратьев, трахтаристов, шахтеров и прочих бурятов надо сначала говорить и действовать. А потом уже про выборы. Дебилы, мля...
 показати весь коментар
 
 
НУ ПРО ШО ВОНИ ? !!!!!!
І, раніше густо прокацаплений регіон, а зараз ще й після ШЕСТИ років упоротої обробки русскімі, антиукраїнською пропагандою, через шість МІСЯЦІВ ввести БЕЗ ЗАСТЕРЕЖЕНЬ І ОБУМОВЛЕНЬ до складу України?
З ЯКОЮ МЕТОЮ? УКРАЇНА ГИНЕ БЕЗ ОРДЛО?
 показати весь коментар
 
 
Гине. Он гуманітарку Червоний хрест повіз)))
Та й сумніваюсь я, що все так просто буде. Там багато людей сидять хто на грошових потоках, хто на вугіллі, а хто й наркотрафіком відає. Та й лаба на Стіролі амфетамін тонами нагора видає. Так просто не дадуть цех прикрити.
 показати весь коментар
 
Дуже хочеться щоб цієї осені зелене лайно відсторонили від влади.
 показати весь коментар
 
 
В назидание следующим желающим "поприкалываться" в музее должен остаться пистолет, из которого были застрелены в затылок все члены семьи ЗЕ.
 показати весь коментар
 
Дебіл... На деокупованих територіях вибори взагалі проводити не можна. Це раз. А два- ордло вже деокупована?
 показати весь коментар
 
А для чого він це "дуже хоче"? Нахіба ці "вибори" українцям?
 показати весь коментар
 
 
они там совсем уху ели?!!! да вы там не сможете не только комиссии создать и участки открыть, вы даже списки проживающих не сможете составить....
 показати весь коментар
 
Зеленский дал второй концерт: третий и последний концерт будет в конце года - прогноз Март 5, 2020Без рубрикиКомментарии

Впереди Зеленского неизбежно будет ждать бесславное падение. Его новое правительство - это сборище приспособленцев и назначенцев олиграхов, под которых Зе прогнулся. Это правительство импотентов, которое сможет только раздать деньги лоббистам и, скорее всего, доведет страну до дефолта.
Вся вчерашняя речь президента в ВР была популистской и демагогической от первого слова до последнего. Проблемы Украины носят сложный системный характер и решить их без болезненных, длительных и решительных реформ невозможно. Сохранить высокий рейтинг в период таких тяжелых преобразований невозможно.
Поэтому у Зеленского изначально, сразу после выборов, была альтернатива: или реформы или рейтинг. Зеленский, не *********, выбрал рейтинг.
Такие оценки высказал в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Трудно было даже представить более неудачный момент для смены правительства. В мире свирепствует коронавирус, который грозит обвалить финансовые рынки. Еврооблигации Украины на вторичном рынке падают. Зарубежные инвесторы стали испытывать скепсис по поводу украинских ОВГЗ. МВФ не готов возобновить кредитование. Уже в мае в бюджете не будет средств чтобы оплачивать государственный долг.
- Зеленскому трудно было выбрать более неудачный момент для смены правительства - эксперт
И на этом фоне Зеленский принимает решение сменить всю правительство, которое реально ставит Украину под риск дефолта!
Что его подвигло к этому сверх рискованному решению, которое на Западе вызвало недоумение, раздражение и даже сомнения в адекватности?
Причин три:
1. Зависимость от Коломойского.
2. Страх перед олигархами.
3. Нежелание идти на тяжелые, болезненные реформы, которые приведут в падению рейтинга.
Но зачем идти на один срок и волноваться за рейтинг?! Наверное, в душе хочется побыть два срока!
- Зачем Зеленскому рейтинг, если он явно не собирается проводить никаких реформ
По существу вчера Зеленский вскрыл второй конверт и попросил у общества дать ему еще один шанс. Правда, попросил подленько.
Попытка дистанцироваться от действий правительства, типа «Кто эти люди? Как они попали в правительство? Уберите их!», выглядела глупо, безответственно и трусливо. Но почему мы решили, что Зеленский умен, ответственен и смел? Возможно, таким был его киногерой Голобородько, которого они слепили вместе с ИВК, но не сам Зеленский.
- Иллюзии кончились: Зеленский оказался феноменально слабым и бездарным - политолог
Впереди Зеленского неизбежно будет ждать бесславное падение.
Его новое правительство - это сборище приспособленцев и назначенцев олиграхов, под которых Зе прогнулся. Это правительство импотентов, которое сможет только раздать деньги лоббистам и, скорее всего, доведет страну до дефолта.
- Обновление правительства - это новый пакт Зеленского и олигархов, - экс-нардеп
Вчера Президент лишился значительной, возможно, решающей поддержки Запада, а через 3-4 месяца от него отвернется весь креативный класс Украины, - свободные, самодостаточные люди, которые не хотят зависеть от бюджета, которые требуют отстранения олигархов от власти и создания нормальной рыночной среды и обеспечения верховенства права.
Третий конверт Зеленского, когда он через 7-9 месяцев вынужден будет уволить никчемного Шмыгаля, будет последним.
 показати весь коментар
 
/// ...Вчера Президент лишился значительной, возможно, решающей поддержки Запада... ///

Можно пояснить почему? Как отставка правительства лишила его международной поддержки?
 показати весь коментар
 
Все это потому что ЗЕянелох клинический дегенерат.
 показати весь коментар
 
Свинопотам-альбинос Сивуха мечтает об этом.
Дуже хочемо, щоб цієї осені відбулися вибори в ОРДЛО, але якщо не будемо готові - їх не буде, - секретар РНБО Данілов - Цензор.НЕТ 5314
 показати весь коментар
 
 
Та там один рінгтон: «ПІЦЦА ! ПІЦЦА ! ПІЦЦА !»...
 показати весь коментар
 
 
вы серьезно рассчитываете на то, что к осени ***** смотает удочки и свалит из донбасса?
 показати весь коментар
 
 
"Під егідою України" на території України це як??? Там хоч одна людина мову чи, бодай, язьік знає?
На території України вибори повинні проводитись відповідно до українського законодавства відповідними держ.органами України, а не "під егідою України"! Довб....ень
 показати весь коментар
 
Не тільки прикордонники, але і війсковослужбовці ВСУ!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору