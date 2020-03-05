 "Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - Зеленський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив у ході свого візиту на Полтавщину.
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"Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - сказав Зеленський.
Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці був зареєстрований у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" і "Опозиційна платформа - За життя".
Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція одноголосно підтримує кандидатуру нардепа від "Слуги народу" Іонушаса на посаду генпрокурора.
Сам Іонушас повідомив, що подання про його призначення на пост генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на засіданні фракції "Слуга народу".
4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.
лжец, фальшивка и плут, потерявшийся в масках подлец
Колонка в Атлантик каунсил
Смысл колонки: то, что обещал избирателям Зеленский, сворачивается.
Многое будет делаться в интересах Коломойского.
https://atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ze-end/
Не о генпрокуроре, конечно.
А о том, согласны ли вы, назначив нового генпрокурора и "надев наручники"(С) на Порошенко, обменять ваши уютные виллы в Италии, Франции и Испании на особняки на Малой Тунгуске.
Проявите вашу "гражданскую совесть".
Мна малой Тунгуске, по слухам, только первый год трудно, а потом привыкают и к холодам, и к гнусу.
Домик то где прикуплен для семьи?
Да неужто в Сочи?
Ни в жизнь не поверю, вы же не лохи какие.
Давайте, Арахамия, гоните взашей Рябошапку (он мне тоже крайне не нравится) - и прощайыесь с "европами".
Все дело в том, Арахамия, что я могу совершенно спокойно писать о предательстве Рябошапки, потому что, в отличие от вас, не пытаюсь усидеть на двух стиульях, и не пытаюсь управлять Украиной по феодальным договорнякам, имея семьи, сбережения и собственность в цивилизованных странах...
Ты скотина персонально отвечаешь за все рябошапки, которые ты поназначал по всей стране и за то, что они с этой страной делают.
Причина в іншому, не забезпечив Рябошапка "щастя" членограю, для якого "Щастя бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах".