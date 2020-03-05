EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  11589  119
Все про:ВР (7176) Зеленський (4682) відставка (645) Рябошапка Руслан (318)

 "Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання про можливу відставку Генерального прокурора Руслана Рябошапки вирішує не він, а народні депутати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він заявив у ході свого візиту на Полтавщину.

Відео 112

"Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ голосуватиме за відставку Рябошапки, - Бойко

Як повідомлялося, проєкт постанови про висловлення недовіри Рябошапці був зареєстрований у Верховній Раді 3 березня. Ініціаторами відповідного законопроєкту №3154 виступили 158 народних депутатів, серед них члени фракцій "Слуга народу" і "Опозиційна платформа - За життя".

Пізніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція одноголосно підтримує кандидатуру нардепа від "Слуги народу" Іонушаса на посаду генпрокурора.

Сам Іонушас повідомив, що подання про його призначення на пост генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на засіданні фракції "Слуга народу".

4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179615
 
 
 Топ коментарі
 
Да и остальные вопросы по этой шобле слуг это не к тебе...
А к Игрь Валеричу)))
Ты у нас вообще ЗИЦ президент))))
 показати весь коментар
 
парад хамства и цинизма....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
"Рябошапка - это не ко мне вопрос.......А к кому?..... кто президент ? может мы что попутали или Ты не президент ? так сложи полномочия и избавь народ Украины от такого счастья.
 показати весь коментар
 
Что ты палешься петух.Рот твой многократно изрыгал *никого не посадили*.Шестёркам и Промакашкам указывать ничего не надо.Каждый знает своё стойло. В Трусковце им в башку уже втёрли.
 показати весь коментар
 
 
у Бубочки рожа все шире, а рот все больше напоминает куриную жопку.
 показати весь коментар
 
Я всего лишь фигляр - проходимец с облезлой душонкой,
лжец, фальшивка и плут, потерявшийся в масках подлец
 показати весь коментар
 
 
Ze end?
Колонка в Атлантик каунсил
Смысл колонки: то, что обещал избирателям Зеленский, сворачивается.
Многое будет делаться в интересах Коломойского.
https://atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ze-end/
 показати весь коментар
 
Це стало зрозуміло ще на початку цієї осені.
 показати весь коментар
 
Ну что, Слуги Народные, решение за вами.
Не о генпрокуроре, конечно.
А о том, согласны ли вы, назначив нового генпрокурора и "надев наручники"(С) на Порошенко, обменять ваши уютные виллы в Италии, Франции и Испании на особняки на Малой Тунгуске.
Проявите вашу "гражданскую совесть".
Мна малой Тунгуске, по слухам, только первый год трудно, а потом привыкают и к холодам, и к гнусу. "Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9648
 показати весь коментар
 
 
Так они как стадо голосуют за что им скажут. Там нет своего мнения. Кого ты лечишь "нелох"?)
 показати весь коментар
 
Твое лицо когда ты: я никому ничего не должен.

"Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - Зеленський - Цензор.НЕТ 55
 показати весь коментар
 
 
Ну что, Арахамия, сдал вас "бубочка"?
Домик то где прикуплен для семьи?
Да неужто в Сочи?
Ни в жизнь не поверю, вы же не лохи какие.
Давайте, Арахамия, гоните взашей Рябошапку (он мне тоже крайне не нравится) - и прощайыесь с "европами".

Все дело в том, Арахамия, что я могу совершенно спокойно писать о предательстве Рябошапки, потому что, в отличие от вас, не пытаюсь усидеть на двух стиульях, и не пытаюсь управлять Украиной по феодальным договорнякам, имея семьи, сбережения и собственность в цивилизованных странах...
 показати весь коментар
 
Поняли, да? Хитропопый маланец типа выкрутился "Рябошапка - це не до мене питання. Це ж депутати там працюють", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3078
Ты скотина персонально отвечаешь за все рябошапки, которые ты поназначал по всей стране и за то, что они с этой страной делают.
 показати весь коментар
 
 
Падаждітє, падаждітє... А "свой прокурор" уже не свой?
 показати весь коментар
 
 
Во заливает...врет и не краснеет зеленский.
 показати весь коментар
 
Бреше як дихає бубочка! У тел. розмові з Трампом прокурор Рябошапка - "моя людина", а тепер "питання не до мене".
Причина в іншому, не забезпечив Рябошапка "щастя" членограю, для якого "Щастя бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах".
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору