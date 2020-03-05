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 Політика України
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 Кабмін погодив призначення Корчинського керівником "Центренерго"

Кабмін прийняв розпорядження про погодження призначення Олександра Корчинського виконувачем обов'язків генерального директора публічного акціонерного товариства "Центренерго".

Відповідне розпорядження № 205-р опубліковано на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо призначення Корчинського Олександра Сигізмундовича виконуючим обов’язки генерального директора публічного акціонерного товариства "Центренерго"", - йдеться в документі.

26 грудня 2019 року тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго, які готують до приватизації.

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Вчора, виступаючи в Раді напередодні своєї відставки, Гончарук заявив, що збільшення критики щодо його політики пов'язано зі зміною менеджменту держкомпаній, зокрема - "Центренерго".

Як повідомляв "Інтерфакс-Україна", 28 лютого окружний адміністративний суд Києва заборонив Фонду держмайна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції "Центренерго", зокрема в.о. гендиректора компанії Володимира Потапенка, і вносити відповідні зміни до держреєстру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179614
 
 
 Топ коментарі
 
еще один богопомазанный при жирной должности....
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еще один богопомазанный при жирной должности....
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Дімка Корчинський нормальний хлопак.
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Той щирий українець, патріот грошей, а цей Корсинський простий український патріот.
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На службі мертвечука. Біографію хоч почитай спочатку, йолопе.
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Это Дима Корчинский, и он презирает клоуна. А назначили его однофамильца.
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Корч мутный тип. Дружит с Кивой, который дружит с мертвечуком. В свое время дружил с дугиным
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Корчинчкий с первого класса серьезно занимался энергетикой.
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