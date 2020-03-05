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 Політика України
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Все про:ВР (7176) Кабмін (3825)

 З розгляду Ради зняли законопроєкти Кабміну Гончарука, включно з проєктом нового Трудового кодексу

На сайті Верховної Ради України зазначено, що з розгляду знято всі законопроєкти Кабінету міністрів під головуванням Олексія Гончарука, які не були розглянуті в сесійній залі парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Зазначимо, що серед цих законопроєктів і проєкт нового Трудового кодексу.

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Зазначено, що 4 березня документ було відкликано і знято з розгляду. Той самий статус і в інших проєктів Кабміну, розгляд яких не відбувся в сесійній залі ВР.

Додамо, що протягом 3-4 березня уряд Гончарука вніс до Ради 15 проєктів законів і постанов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179608
 
 
 Топ коментарі
 
Так чекайте, Зе ж вчора розпинався, що уряд Гончарука був чи не найкращим в історії України... Чим тоді законопроекти не підходять новому уряду і монобільшості?)))) Цирк!
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это у тебя рефлекторно из контекста вырвалось? с собакой павлова раньше такие же эксперименты проводились.
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Так чекайте, Зе ж вчора розпинався, що уряд Гончарука був чи не найкращим в історії України... Чим тоді законопроекти не підходять новому уряду і монобільшості?)))) Цирк!
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новые напишут новые законы - еще толще)
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Тобто все, що робив Гончарук обос… Продовжуйте далі і ми з цими СН втратимо державу.
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Браво бутусик - русский бизнес канал сообщает нам про законотворческую деятельность украинского парламента.
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Нет и не было никакого правительства Гончарука. Было ручное правительство 1 Зеленского, теперь будет ручное правительство 2 Зеленского. "Это все мои люди". Вот бубочка и поменял портки 1 на свежие портки 2, когда обделался по самое "нихочу"
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Клован, через четыре года скажет, что все пять премьеров были плохие. Что в Украине нормальных людей не осталось.
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Все правильно, тільки слово "портки" треба поміняти на слово "памперс".
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Тогда так. Вынос старого правительства

З розгляду Ради зняли законопроєкти Кабміну Гончарука, включно з проєктом нового Трудового кодексу - Цензор.НЕТ 5927
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Похоже, прибытие в Киев енакиевского хряка, кили азирова и донецкой гопоты не за горами.
73% процентов ублюдков , вы это сделали с Украиной.
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два еврея и один московит решали как жить и умирать молоросне... З розгляду Ради зняли законопроєкти Кабміну Гончарука, включно з проєктом нового Трудового кодексу - Цензор.НЕТ 9259

З розгляду Ради зняли законопроєкти Кабміну Гончарука, включно з проєктом нового Трудового кодексу - Цензор.НЕТ 7217 Назар Приходько

@nazareye

·1 ч

"Міністрів обирали Зеленський, Єрмак та Шефір. З фракцією кандидатів не обговорювали", - ЗМІ. "Потому-что идите нах.й, вот почему"
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а зачем с ней вообще что то оговаривать. там же половина не богопомазанных...
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Цирк поїхав, а клоуни лишились. І окупували печерські пагорби. Тому, вже понад пів року, до окупованих Криму та Донбасу можна сміливо відносити і київські печерські пагорби
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