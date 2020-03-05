 З розгляду Ради зняли законопроєкти Кабміну Гончарука, включно з проєктом нового Трудового кодексу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Зазначимо, що серед цих законопроєктів і проєкт нового Трудового кодексу.

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Зазначено, що 4 березня документ було відкликано і знято з розгляду. Той самий статус і в інших проєктів Кабміну, розгляд яких не відбувся в сесійній залі ВР.

Додамо, що протягом 3-4 березня уряд Гончарука вніс до Ради 15 проєктів законів і постанов.