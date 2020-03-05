 "Батьківщина" не підтримуватиме відставку Рябошапки. Нехай самі займаються "розбірками" між різними угрупованнями "Слуги народу", - Соболєв

Про це він сказав у кулуарах парламенту в коментарі Цензор.НЕТ.
"Ми сказали, що ми не беремо участь, і ми не брали участь в зборі підписів. "Розбірки", які йдуть між різними угрупованнями "Слуги народу" - нехай самі цим займаються", - сказав Соболєв.
За його словами, звільнення Рябошапки не підтримають, тому що "на сьогодні немає тих маркерів, за якими вже можна оцінити роботу того чи іншого силовика".
"Те, що зараз відбувається, - не оцінка діяльності Рябошапки чи Генеральної прокуратури, це "розборки", які відбуваються в середині "Слуги народу" - хто кого підтримає, не більше того", - сказав Соболєв.
Він також вважає це втручанням у роботу правоохоронних органів.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці.
спустя ровно 100 лет - те же грабли.... Как так можно? бестолковые наглухо
Бо якщо закриють Порошенка, то тоді Портнов відіграється за 2014-й по повній.
Хто всравсь - Юля. Юля щось робить - краде. Юля нічого не робить - зрадниця. Захворіла - шлангує. Носить жіночу зачіску - косата. А не пішли б ви всі в задницю, нє?