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 Політика України
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Все про:ГПУ (3589) відставка (645) Соболєв Сергій (77) Батьківщина (397) Рябошапка Руслан (318) Слуга народу (703)

 "Батьківщина" не підтримуватиме відставку Рябошапки. Нехай самі займаються "розбірками" між різними угрупованнями "Слуги народу", - Соболєв

Народний депутат від фракції "Батьківщини" Сергій Соболєв заявив, що їхня фракція сьогодні не підтримає відставку Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Про це він сказав у кулуарах парламенту в коментарі Цензор.НЕТ.

"Ми сказали, що ми не беремо участь, і ми не брали участь в зборі підписів. "Розбірки", які йдуть між різними угрупованнями "Слуги народу" - нехай самі цим займаються", - сказав Соболєв.

За його словами, звільнення Рябошапки не підтримають, тому що "на сьогодні немає тих маркерів, за якими вже можна оцінити роботу того чи іншого силовика".

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"Те, що зараз відбувається, - не оцінка діяльності Рябошапки чи Генеральної прокуратури, це "розборки", які відбуваються в середині "Слуги народу" - хто кого підтримає, не більше того", - сказав Соболєв.

Він також вважає це втручанням у роботу правоохоронних органів.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179607
 
   
 Топ коментарі
 
Баба Юля капризна, але не дурна. Бо після посадки Пороха, вона буде другою у черзі.
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украинцы - паталогические садомазохисты... в 1919 году большевики развели как лохов на земля-крестьянам, фабрики-рабочим....

спустя ровно 100 лет - те же грабли.... Как так можно? бестолковые наглухо
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Нарешті, спрацював інстинкт самозбереження.
Бо якщо закриють Порошенка, то тоді Портнов відіграється за 2014-й по повній.
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Странно,тигрюлевцы не хотят снимать крышевателя липецка.
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Баба Юля капризна, але не дурна. Бо після посадки Пороха, вона буде другою у черзі.
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Ти, Ван, і мільонної частини не вивезеш, що Юля вивезла гідно. Попустишся зі старту. Куриш?
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украинцы - паталогические садомазохисты... в 1919 году большевики развели как лохов на земля-крестьянам, фабрики-рабочим....

спустя ровно 100 лет - те же грабли.... Как так можно? бестолковые наглухо
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Та большевики в 1917 так само и мордву развели! Бггг...
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Нарешті, спрацював інстинкт самозбереження.
Бо якщо закриють Порошенка, то тоді Портнов відіграється за 2014-й по повній.
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Це не "разбрки"..Це є агонія початок кінця зеленого лайна яка почало розлагаться і сильно смердіти...
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Тут дійсно є логіка від "Батьківщини".
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Ну, це може бути початком реалізації плану «Б»: «Канцлєр -Регент».
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Ти бабулі квіти придбав на 8 березня? Вона політик, а не жінка і яйця у неї разів у сто більше ніж у тебе.
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Буду ржати коли твою кохану Бабу Жулю прикінчить Зелена нікчема, яку ти й привів до влади!
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Розумна позиція у "Батьківщини". Треба від цих "слуг"(путєна?) дістанціюватись якнадалі. І добре вимити руки, які колись тисли руки їм.
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От вашего желания или не желания ничего не зависит.
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ЮВТ поразил каронавирус?Не видать,не слыхать? Или у Шустера объявится?.А может в запой ушла? Тогда сочуствую.
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Легка на помине!Ренегатка!Седина -в бороду, а склироз- в мозги.К сожалению ,её больше беспокоит своё политическое будущее,чем судьба украинцев.Она в одном болоте с политическими лузерами дружным хором поют.И с Мертвечуком,и самое удивительное-с ПАП.
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Є така психічна хвороба - юлєфобія. Щоб де хтось не всравсь, а винувата Юля. Лікується дзьобом смаженого півня в дупу. Тоді мізки швидко стають нормальними.
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"Батьківщина" "переживает" за украинцев и Украину,но не принимает никакого участия в перестройке страны,типа это ваши дела и мы никакого отношения к этому не имеем.Ждет когда будет совсем плохо,тогда снова появится на сцене Юля.Хороший государственный подход.
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А що ви пропонуєте Юлі робити? Як брати участь у державних справах? З двома десятками нардепів???
Хто всравсь - Юля. Юля щось робить - краде. Юля нічого не робить - зрадниця. Захворіла - шлангує. Носить жіночу зачіску - косата. А не пішли б ви всі в задницю, нє?
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