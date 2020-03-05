 Зеленський звільнив двох членів Нацради з ТРМ і перепризначив двох за своєю квотою

Про це йдеться в указах №63-68 від 4-5 березня, оприлюднених у четвер, передають Українські Новини.

Зеленський 4 березня звільнив 4 членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення: Юрія Зіневича, Валентина Коваля, Сергія Костинського та Уляну Фещук.

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Водночас 5 березня він перепризначив Зіневича і Коваля членами Нацради.