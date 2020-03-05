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 Політика України
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Все про:Зеленський (4682) Нацрада_ТРМ (251) звільнення (799) Костинський (65)

 Зеленський звільнив двох членів Нацради з ТРМ і перепризначив двох за своєю квотою

Президент України Володимир Зеленський припинив повноваження чотирьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та перепризначив двох за своєю квотою.

Про це йдеться в указах №63-68 від 4-5 березня, оприлюднених у четвер, передають Українські Новини.

Зеленський 4 березня звільнив 4 членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення: Юрія Зіневича, Валентина Коваля, Сергія Костинського та Уляну Фещук.

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Водночас 5 березня він перепризначив Зіневича і Коваля членами Нацради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179606
 
 
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о, зельцман нашел в полтаве пару клоунов, вот решил пристроить их в нацсовет.
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Он вообще-то переназначил 2-х из тех, что уволил.
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та похер, главное, что на клоунов нынче небывалый спрос - куда не глянь, везде в управлении страны клоуны.
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Ну и где логика в "переназначении"? Зеленський звільнив двох членів Нацради з ТРМ і перепризначив двох за своєю квотою - Цензор.НЕТ 4087 Под коксом и не то сделаешь Зеленський звільнив двох членів Нацради з ТРМ і перепризначив двох за своєю квотою - Цензор.НЕТ 8519
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Без понятия. Может быть их на определенный срок назначают, после чего требуется уволить. Но это чисто предположения.
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Оказалось, шо "Слуга народа" всего лишь слуга двух господ - Колома и Ахма.
Такой себе - Труффальдино из Кривого Рогу.
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***...Теперь "Сватов" будут еще и по радио крутить?
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Чукча совсем не читатель?

" уволил 4 членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания: Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Ульяну Фещук."

" 5 марта он переназначил Зиневича и Коваля членами Нацсовета"
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весь радіоефір знову забитий кацапською мовою. Зелень рулить.
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Как это архиважно в настоящий момент! Просто ППЦ!
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Порада Вовочкє

Вова, щоб тебе не критикували як президента...
нада просто перестать быть президентом!
(порада в стилі просто пєрєстать стрілять)
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Выродок еврейслого народа не позорь евреев. Фашизм национальный гитлера, идеологический коммунистов и строящейся шовинистический путлером в россии,УЯСНИ,что в Украине его никогда не построить,
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