 Зеленський звільнив двох членів Нацради з ТРМ і перепризначив двох за своєю квотою

Про це йдеться в указах №63-68 від 4-5 березня, оприлюднених у четвер, передають Українські Новини.
Зеленський 4 березня звільнив 4 членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення: Юрія Зіневича, Валентина Коваля, Сергія Костинського та Уляну Фещук.
Водночас 5 березня він перепризначив Зіневича і Коваля членами Нацради.
Такой себе - Труффальдино из Кривого Рогу.
" уволил 4 членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания: Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Ульяну Фещук."
" 5 марта он переназначил Зиневича и Коваля членами Нацсовета"
Вова, щоб тебе не критикували як президента...
нада просто перестать быть президентом!
(порада в стилі просто пєрєстать стрілять)