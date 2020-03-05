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 Найманці РФ знову не пустили патруль ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК

Найманці РФ на Донбасі не пустили Спеціальну моніторингову місію (СММ) ОБСЄ на непідконтрольну Україні територію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС у Facebook, про це повідомляє українська сторона СЦКК.

"У щоденному звіті від 4 березня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про чергову відмову патрулю Місії зі сторони збройних формувань російської федерації у проїзді на непідконтрольну урядові України територію через блокпост поблизу населеного пункту Новоазовськ та 30-хвилинну затримку патруля Місії на блокпості поблизу населеного пункту Верхньошироківське (колишній Октябр).

Крім того, на блокпості біля населеного пункту Новоазовськ представники збройних формувань російської федерації дозволили спостерігачам проїхати лише після відкриття дверей автомобіля СММ та візуального огляду одного із членів патруля", - йдеться в повідомленні.

У СЦКК також зауважили, що через зазначені блокпости здійснюється проїзд у район, у якому згідно з п. 5 Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року заборонено розміщувати важке озброєння і військову техніку.

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"Такі дії збройних формувань Російської Федерації можуть мати за мету приховати заборонену діяльність, зосередження або підготовку військ.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії є неприпустимими", - йдеться в повідомленні.

Найманці РФ знову не пустили патруль ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179605
 
 
 Топ коментарі
 
если бы в Украине был президент, а не квартальный дурачек, то обдрыщенцы с радостью пускали бы патрули обсе, чтобы хоть как-то защитится от постоянной работы ВСУ. но у нас страной руководит лох, поэтому дырявые могут делать, то что захотят.
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Из серии "Жизнь животных"
Наемники РФ снова не пустили патруль ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9258
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ви їм гуманітарку, різні подарунки, а вони.......! нє благодарніє такіє!
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Тре було ще леща дати тому наблюдателью бо нех шастать по позиціях апалченцав
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если бы в Украине был президент, а не квартальный дурачек, то обдрыщенцы с радостью пускали бы патрули обсе, чтобы хоть как-то защитится от постоянной работы ВСУ. но у нас страной руководит лох, поэтому дырявые могут делать, то что захотят.
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И че, и че?
Вот не будут они вообще то ОБСЕ пускать, и что?? Какие для них могут быть последствия в этом? Никаких?
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"Шановне ОБСЄ мало б не сидіти постійно у ресторані в готелі "Мир", від ранку до ночі пиво і віскі"жиганить" , а їхати на територію ЛНР . Я їх постійно бачу в готелі, де вони живуть. Хтось до нас прийде в адміністрацію, повезеш на обід, і всі вони там сидять. Я вже кажу офіціантам: "Це англійський клуб, чи що?". Москаль
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Тут один сказочник что-то о совместном патрулировании рассказывал...ну не дебил, что ли?
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