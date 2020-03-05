 Найманці РФ знову не пустили патруль ОБСЄ на окуповану частину Донбасу, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС у Facebook, про це повідомляє українська сторона СЦКК.

"У щоденному звіті від 4 березня 2020 року СММ ОБСЄ інформує про чергову відмову патрулю Місії зі сторони збройних формувань російської федерації у проїзді на непідконтрольну урядові України територію через блокпост поблизу населеного пункту Новоазовськ та 30-хвилинну затримку патруля Місії на блокпості поблизу населеного пункту Верхньошироківське (колишній Октябр).



Крім того, на блокпості біля населеного пункту Новоазовськ представники збройних формувань російської федерації дозволили спостерігачам проїхати лише після відкриття дверей автомобіля СММ та візуального огляду одного із членів патруля", - йдеться в повідомленні.



У СЦКК також зауважили, що через зазначені блокпости здійснюється проїзд у район, у якому згідно з п. 5 Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року заборонено розміщувати важке озброєння і військову техніку.

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"Такі дії збройних формувань Російської Федерації можуть мати за мету приховати заборонену діяльність, зосередження або підготовку військ.



Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії є неприпустимими", - йдеться в повідомленні.





