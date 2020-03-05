 Першу смерть від коронавірусу зафіксовано у Швейцарії

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє телерадіокомпанія RTS.

Йдеться про 74-річну пацієнтку, яка з 3 березня була госпіталізована в кантоні Во. Лікарі пояснили, що причиною смерті став не тільки коронавірус, але і той факт, що жінка страждала на серйозне хронічне захворювання.

Згідно з прогнозами влади, протягом четверга кількість заражених коронавірусом у Швейцарії перевищить позначку в 100 осіб.

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Швейцарські медики нагадують, що особливо небезпечний вірус для людей старше 65 років, які страждають від серйозних проблем зі здоров'ям. Їм радять за можливості не відвідувати громадські місця. Крім того, людям, які відчувають, що хворіють, медики радять залишатися вдома до повного одужання.