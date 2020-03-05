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 Події, За кордоном
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Все про:смерть (3888) Швейцарія (103) COVID-19 (511)

 Першу смерть від коронавірусу зафіксовано у Швейцарії

Швейцарські медики оголосили в четвер про перший в їхній країні випадок смерті людини від коронавірусу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє телерадіокомпанія RTS.

Йдеться про 74-річну пацієнтку, яка з 3 березня була госпіталізована в кантоні Во. Лікарі пояснили, що причиною смерті став не тільки коронавірус, але і той факт, що жінка страждала  на серйозне хронічне захворювання.

Згідно з прогнозами влади, протягом четверга кількість заражених коронавірусом у Швейцарії перевищить позначку в 100 осіб.

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Швейцарські медики нагадують, що особливо небезпечний вірус для людей старше 65 років, які страждають від серйозних проблем зі здоров'ям. Їм радять за можливості не відвідувати громадські місця. Крім того, людям, які відчувають, що хворіють, медики радять залишатися вдома до повного одужання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179603
 
 
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мля, да придет ета гнида в Ураину - готовьтесь и серьезно .....
походу етого тока министер за здраво не понимает....
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теперь любую смерть можна списывать на короновирус, даже тех кто в терминальной стадии рака
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Цікаво, хтось співставляв смерті від цього короновірусу зі звичайними, тим більше в такому віці і з паталогіями.
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