 Найближчим часом поліцію можна буде викликати через мобільний додаток My Pol, - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Ми будемо презентувати мобільний додаток My Pol. Кожен зможе скористатися ним і викликати поліцію вже найближчим часом", - сказав він.

Крім того, Аваков повідомив, що його відомство продовжує роботу над впровадженням інформаційної системи відеоспостереження "Гарпун", до якої вже підключено більш як 2 тис. інтелектуальних камер з можливістю розпізнавання автомобільних номерів. Система здатна аналізувати отриману з камер інформацію для виявлення правопорушників.

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