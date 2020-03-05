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 Суспільство
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Все про:Аваков (1502) МВС (1630) Нацполіція (9129) діджиталізація (59)

 Найближчим часом поліцію можна буде викликати через мобільний додаток My Pol, - Аваков

Створення програми здійснюється в межах загальної державної програми діджиталізації країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Ми будемо презентувати мобільний додаток My Pol. Кожен зможе скористатися ним і викликати поліцію вже найближчим часом", - сказав він.

Крім того, Аваков повідомив, що його відомство продовжує роботу над впровадженням інформаційної системи відеоспостереження "Гарпун", до якої вже підключено більш як 2 тис. інтелектуальних камер з можливістю розпізнавання автомобільних номерів. Система здатна аналізувати отриману з камер інформацію для виявлення правопорушників.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179602
 
 
 Топ коментарі
 
Ага,вызывать в телефон ! Будет появляться фото полицейского с мигалкой !
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Какой же бред для умственно отсталых зебилов... никому нафиг это приложение не нужно. Это элементарный распил бюджета.
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Мой мусорок...Забавное приложение...
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Бу га га. Главное не перепутать с вывозом мусора 😷
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Mycop...мій поліцейський...Аваков (і не тільки) бореться з українською мовою (те ж саме, що й з українською нацією) за допомогою англійської мови?...
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Есть смысл устанавливать приложение, если ты им часто пользуешься, ну или хотя бы время от времени. Но на хрена нужно приложение для вызова полиции? Найближчим часом поліцію можна буде викликати через мобільний додаток My Pol, - Аваков - Цензор.НЕТ 5666
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Что бы потом забыть что означает эта иконка...и удалить его к бениной маме...
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Например, когда нет возможности позвонить. А так можно сказать и про огнетушители. Нафиг они нужны.
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Для работы приложения связь не нужна? Круто....
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Ага,вызывать в телефон ! Будет появляться фото полицейского с мигалкой !
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А набрать 102...это большая проблема?
Мобильная связь имеет гораздо большее обширное и качественное покрытие...нежели мобильный инет через который работает это приложение..
Отсюда вывод...это имитация бурной деятельности в турборежиме...
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А если не можешь говорить, а в тихую нажать на кнопки можно?
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Звісно! Он "втихую" замовляють шлюх у верховну раду, чому поліцію не можна.
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Какой же бред для умственно отсталых зебилов... никому нафиг это приложение не нужно. Это элементарный распил бюджета.
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Частично распил. А частично - под козырёк! Начальник хочет диджытализацыии? Нате, получайте! Вот так прочно сидят на своём месте.
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АВАКОВ ти ідіот. у мене лежить 27 рішень суду який визнав бездіяльність слідчого. Слідчі просто не відповідають на мої клопотання а рішень суду не виконують
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"АВАКОВ ти ідіот" " у мене лежить 27 рішень суду" - так кто идиот?
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Специалисты по безопасности уже раскритиковали это приложение. Оно требует слишком много разрешений, и по сути является инструментом тотального контроля за владельцем, и негласного снятия информации со смартфона
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цікаво коли прикриють кормушку чорта Авакова з паспортними центрами, які наварюють на паспортах 100%. Який чортові Авакові потрібно зробити додаток , щоб нормально працювали ОВІРИ і люди не переплачували за паспорта!!!
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