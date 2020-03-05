 Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не телефонували вже протягом тижня, - Зінченко, яка відмовилася від евакуації з Уханя без свого собаки, поскаржилася, що про неї забули

У своєму Instagram дівчина повідомила, що з 1 березня офіційно введено заборону на ввезення тварин в Україну з Китаю, передає Цензор.НЕТ.
"Через 2 тижні після того як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене із собакою, через два тижні Україна ставить заборону. Причиною якої є випадок у Гонконзі, де в собаки підозри на коронавірус. І чомусь тільки Україна поставила таку заборону. Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не зателефонували вже протягом тижня, історія щойно стала гучною, і потім згасла. Ні про евакуацію нічого не чути, ні про те, що нам робити далі", - написала вона.
"Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли стоять вже нові проблеми. Якби все зробили протягом першого тижня, коли я звернулася по допомогу і мені її пообіцяли, вже все забулося б і я незабаром була б удома. Новин у мене немає абсолютно ніяких зараз, що буде далі. Скільки триватиме карантин у Китаї та як я потраплю додому", - продовжила українка.
Зінченко розповіла, що з продуктами харчування проблем у неї зараз немає. Але є проблеми з питною водою.
"Я не винна в тому, що є єдиною людиною, яких евакуювали з Уханя, хто відмовився летіти без свого собаки, відмовився його кинути, я винесла цю проблему на загальний огляд. І навіть за такої низки проблем я його не кину, і я знаю що мене підтримає моя сім'я, мої близькі люди і ті, у кого теж є домашні тварини і усвідомлюють, що вони несуть за них відповідальність, насамперед як за члена своєї сім'ї", - підсумувала вона.
Нагадаємо, Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів 2 березня ввела тимчасову заборону на ввезення домашніх і диких м'ясоїдних тварин із Китаю. Під заборону потрапляють коти і собаки.
Отказалась эвакуироваться ради своей собачки - это понимаю. Но чего ты ОТ РОДИНЫ хочешь?
Специального ветеринарного самолёта для эвакуации собачки?
P.S. Кстати, в Китае собак едят...
тепер видно що за "пріорітети" мають Зебіли...
кому з Ветеранів або Добровольців АТО харант зателефонував?!
дівчинко з китайським псом, ви напевно НЕ знаєте, що Україна воює з руSSкім міром вже як 6-років??
Кстати, я ещё тогда писал, почему ей запретили везти в Украину собаку.
Після того, як вона давала інтервью шмарію, нехай до нього і звертається за допомогою, у нього ж є свої люди у фсб. А бубочка зараз у депресії, йому не до собачок.
"Я не виновата в том, что... отказалась лететь без своей собаки" !!!
А кто виноват ?
Это было ТВОЁ решение !!!