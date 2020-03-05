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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Китай (504) українці (1744) евакуація (293) COVID-19 (511)

 Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не телефонували вже протягом тижня, - Зінченко, яка відмовилася від евакуації з Уханя без свого собаки, поскаржилася, що про неї забули

Українка Анастасія Зінченко, яка відмовилася від евакуації з китайського Уханя, бо їй не дозволяли взяти з собою собаку, поскаржилася, що її ситуація так і не вирішилася. Більше того, вона заявляє, що про її історію всі забули.

У своєму Instagram дівчина повідомила, що з 1 березня офіційно введено заборону на ввезення тварин в Україну з Китаю, передає Цензор.НЕТ.

"Через 2 тижні після того як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене із собакою, через два тижні Україна ставить заборону. Причиною якої є випадок у Гонконзі, де в собаки підозри на коронавірус. І чомусь тільки Україна поставила таку заборону. Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не зателефонували вже протягом тижня, історія щойно стала гучною, і потім згасла. Ні про евакуацію нічого не чути, ні про те, що нам робити далі", - написала вона.

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"Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли стоять вже нові проблеми. Якби все зробили протягом першого тижня, коли я звернулася по допомогу і мені її пообіцяли, вже все забулося б і я незабаром була б удома. Новин у мене немає абсолютно ніяких зараз, що буде далі. Скільки триватиме карантин у Китаї та як я потраплю додому", - продовжила українка.

Зінченко розповіла, що з продуктами харчування проблем у неї зараз немає. Але є проблеми з питною водою.

"Я не винна в тому, що є єдиною людиною, яких евакуювали з Уханя, хто відмовився летіти без свого собаки, відмовився його кинути, я винесла цю проблему на загальний огляд. І навіть за такої низки проблем я його не кину, і я знаю що мене підтримає моя сім'я, мої близькі люди і ті, у кого теж є домашні тварини і усвідомлюють, що вони несуть за них відповідальність, насамперед як за члена своєї сім'ї", - підсумувала вона.

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Нагадаємо, Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів 2 березня ввела тимчасову заборону на ввезення домашніх і диких м'ясоїдних тварин із Китаю. Під заборону потрапляють коти і собаки.

Зі мною ніхто не звязувався, мені не телефонували вже протягом тижня, - Зінченко, яка відмовилася від евакуації з Уханя без свого собаки, поскаржилася, що про неї забули 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179601
 
   
 Топ коментарі
 
Янелох же позвонил похайповать? Постик накатан, видосик запилен - зебилы умилились бобучке. Ну все, девочка, теперь пшла нахъ.
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Зе - это талантище: обосрётся в любой ситуации! Со мной никто не связывался, мне не звонили уже в течение недели, - отказавшаяся от эвакуации из Ухани без своей собаки Зинченко пожаловалась, что о ней забыли - Цензор.НЕТ 1889
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посидь там трохи, скоро запросять міністром в уряд, тут якраз потрібні ідіоти.
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Шоу закончилось, кукол, предварительно засыпав нафталином, прячут по сундукам. Иди танцуй дальше. Будет больше проку, прежде всего тебе.
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Нихрена я не понимаю...
Отказалась эвакуироваться ради своей собачки - это понимаю. Но чего ты ОТ РОДИНЫ хочешь?
Специального ветеринарного самолёта для эвакуации собачки?
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Согласен.Надо быть последовательной.Никакой эвакуации.Приверженцы "руцкого мира" своих собачек не бросают.Сколько живет такая порода собак?Лет 10-13?Ну вот проводишь свою дожившую до глубокой старости сабачку в последний путь-похоронишь её в китайской зеьле,завернув предварительно в такой дорогой для тебя флаг навароссии и можешь с гордо поднятой головой и обвисшей задницей пробовать проситься в Украину.Шарий в Борисполе встретит.
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К Шувалову пусть обратится - он вроде занимается собачими авиаперевозками.
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дивлюсь на її фото і бачу - "в її очах така тоска..."
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Хитрая ***** - собака то породистая,можно продать и жить спокойно в тепле бесплатно.
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5 миллионов потратили на Украинцев в Санжарах.Ещё 5 на эту девочку с собачкой?В Китае - прекрасная медицина -помогут..
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А из Украины куда потом эвакуироваться? У нас уже тоже короновирус и с нашими медиками и властями пожалуй может выйти похуже Китая. Так что сидите уже и не рыпайтесь со своей собачкой. Или нужно персонально под вашу собачку сгонять туда-сюда самолет потратив на это миллион наших денег?
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Сейчас президент соберёт ВР на экстренное заседание, и они отменят запрет на ввоз в Украину кошечек и собачек на законодательном уровне.Хотя в Китае пик эпидемии уже пройден, а у нас всё только начинается,... так что лучше сиди там и не чирикай.
P.S. Кстати, в Китае собак едят...
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а що Зебіли їй не перекомендували продати пса??
тепер видно що за "пріорітети" мають Зебіли...
кому з Ветеранів або Добровольців АТО харант зателефонував?!
дівчинко з китайським псом, ви напевно НЕ знаєте, що Україна воює з руSSкім міром вже як 6-років??
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«Дама с собачкой»©️и коронавирусом в Китае - теперь не актуально. Теперь у нас уже свой коронавирус имеется, разведём так, шо хватит на всех дам, ихних собачек и не только.
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Да, от коронавируса презерватив не защитит. Печалька для собачки.
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не пробовала быть скромнее ?Ты нашла не тот случай стать известной
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Как раз то что надо - зоошизики в восторге, инстаграмные овцы в восторге, земрази в восторге.
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Она решила выехать без собаки? Если нет- пусть читает постановления Кабмина, где сказано, что ввоз животных в Украину из Китая ЗАПРЕЩЁН. Или просто "хайп словить" решила?
Кстати, я ещё тогда писал, почему ей запретили везти в Украину собаку.
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У презика сейчас на повестке дня делёжка кабмина между Ахметовым и Коломойским. Так что лучше оставайся там, реально, даже в таком Китае все равно лучше чем в "Украинском квартале" сейчас ))
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А тебе надо к психиатру, пока сарказмы понимать не научишься))
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Заразы уже и так навезли украинцам со всех сторон, а может за ней самолет послать за счет других украинцев, которые работают за мизерную зарплату. Небось туда сама приехала за длинным рублем.
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здесь подразумевается не русская валюта, а ассоциация с деньгами
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А он и не деньгам вас сказал... Он правда забыл добавить "и за толстым"... "щоб стояв"
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захотелось внимания инстахламщице шпицеедка Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не телефонували вже протягом тижня, - Зінченко, яка відмовилася від евакуації з Уханя без свого собаки, поскаржилася, що про неї забули - Цензор.НЕТ 4480
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может за тобой одной, с твоей собакой, самолет отправить?
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Ну що ж переважна більшість коментів - наглядне свідчення про моральний облік та характерні риси петюнців-порохососіків.
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а про зелюкiв-зелюсосикiв наглядного свiдчення нема?
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Шановна, в країні шостий рік війна, люди гинуть на фронті майже через день, а ти зі своє собакою. Ну висловили захоплення в інтернеті твоєму безглуздому вчинку купка божевільних, все шоу закінчелось. Сподіваюсь що з тобою все добре і як дорогу знайшла до Китаю, відшукаєшь і дорогу додому. Нехай щастить. Бережи песика, він тобі дорого обійшовся.
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Ей предложили вариант. Она отказалась. Дальше сама. Может она завтра не захочет в эконом классе эвакуироваться, а только в бизнесе
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О ней не забыли. Просто пусть учит китайский язык
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Вже з'ясували що тварини не поширюють цей вірус але можуть набратись його від хазяїв-людей.
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Слишком много чести для этой жопы!! Отказалась?? Теперь дальше сама!!
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А ведь могла сама легко разрулить ситуацию с собакой. Зажарить собачку и сожрать. Вот и нет проблем.
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А чего Зорян со Шкиряком морозятся? Съездили б на пару за девочкой на шару.
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Іншим дурепам буде наука, що не треба заводити хатню тваринку, коли тимчасово перебуваєш за кордоном. Рано чи пізно може виникнути яка-небудь проблема у житті, а покинути улюблену тваринку неможливо нормальній людині. Тільки психопати на таке здатні, бо вони взагалі не мають ніяких почуттів.

Після того, як вона давала інтервью шмарію, нехай до нього і звертається за допомогою, у нього ж є свої люди у фсб. А бубочка зараз у депресії, йому не до собачок.
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Интересная у этой курицы формулировка... :
"Я не виновата в том, что... отказалась лететь без своей собаки" !!!

А кто виноват ?
Это было ТВОЁ решение !!!
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а можэ пущай заплатит сабакай за газ, и вертается в Украину ужэ наканец
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А тойво,білетик не пробувала купити ? Китайці ж якось добираються в Україну на роботу і навчання ? Хоча про що я.Якщо мозгів не вистачило ветеринарну справку на кобеля зробити...
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