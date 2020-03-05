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 Політика України
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Все про:Юрчишин (38) Рябошапка Руслан (318) Голос партія (139) Офіс генерального прокурора (130) Іонушас (1)

 Якщо Генпрокурором призначать Венедіктову чи Іонушаса, то це зроблять для політичної розправи над опонентами, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин вважає, що на посаду Генерального прокурора хочуть призначити екснардепа "Слуги народу", в.о. голови ДБР Ірину Венедіктову або нардепа від "СН" Сергія Іонушаса, щоб вести політичну розправу над опонентами.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо буде поставлена ​​пані Венедіктова, як це зараз найбільш поширене в кулуарах, або пан Іонушас, то це будуть люди поставлені з однією метою - політичною розправою над опонентами, опозицією. Чому ставлять людей, які є членами списку на правоохоронні посади - ми це бачимо зараз у ситуації з ДБР: справи проти Федини, справи проти Порошенка, проти Парубія за 2 травня 2014 року в Одесі. Це все факт того, що зараз заміна правоохоронців потрібна не для боротьби з корупцією, а насправді - боротьби з політичними опонентами", - сказав Юрчишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "Голос" не голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці, постанова політично мотивована, - нардеп Юрчишин

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179600
 
   
 Топ коментарі
 
А Портнов, Мертвечук, Лукаш, Єфремов? Чому про них забули?
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В цього гівнюка, що дорвався до Президенства, не виявилось ні досвіду ні розуму. Але самозакоханість і злопам'ятність з нього аж пре. Ідеальний диктатор-самодур.
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Все кандидатуры согласованы между Ермаком и Козаком. Поздно протестовать. Переворот состоялся.
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Если оппоненты - это свинарчук и липецкий жиртрест,то мы согласны на расправу.
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А Портнов, Мертвечук, Лукаш, Єфремов? Чому про них забули?
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До речі, що на це скажеш? У новому уряді зе-команди порохоботи?)))

https://tsn.ua/politika/prishestya-goloborodka-ta-rezident-yak-noviy-ministr-kabinetu-ministriv-ranishe-kritikuvav-zelenskogo-1502958.html

Може тепер зрозумієш, що уже всі з усіма домовилися і ніхто нікого не садитиме (ну хіба мілку рибу для виду типу Гримчака)...
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Ростов не резиновый; тебя не примут. Ты слишком мелкая сявка.
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в "лучших" традициях "папiреднiков" из ПР. при этом сам зе и его ко-***** даже внимания на законы не обращают. а их действительно есть за что привлекать - пусть потом не плачут.
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В цього гівнюка, що дорвався до Президенства, не виявилось ні досвіду ні розуму. Але самозакоханість і злопам'ятність з нього аж пре. Ідеальний диктатор-самодур.
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Да этот "юшкас" со товарищи просто "с приветом" !!
Дальнейшая судьба Рябошапки покажет адекватность современным вызовам президентской вертикали ! Чем больше таких юшек" будет во власти, тем менее адекватной окажется она !
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Все кандидатуры согласованы между Ермаком и Козаком. Поздно протестовать. Переворот состоялся.
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Слуги Народа ошиблись.
Здорово ошиблись, как и мышебратья.
Они решили (умишко то у них слабое, зато челюсти крепкие, как у крокодилов), что можно одновременно усидеть на двух стульях: "вписаться" В США и Европу, имея там собственность, семьи и сбережения в банках, и одновременно продолжать жить в Украине по феодальным законам, сажая Антоненко, Дугарь, Кузьменко и, самое главное, Порошенко, по сфабрикованным делам.
Нет, "дорогие" мои, придется выбирать: или вы "надеваете наручники" на Порошенко и Антоненко - и забываете о вашей собственности в Италии (и прочих странах Евросоюза) и США, ход куда на веки будет закрыт вам и детям вашим, или вы отказываетесь от вашего горячего намерения "надеть наручники" на Порошенко.

Странные вы люди, уголовные гопники.
Нет, чтобы прикупить домики на Малой Тунгуске и сажать кого хочешь и когда хочешь.
Но вам, уголовникам, надо именно в Европу.
Не боитесь, что семьи ваши после "наручников на Порошенко" из той Европы вышибут прямо под их пухлый зад?
Лететь то будут прямо до Ростова...
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"Нагнетать страсти"?
А у Вас, простите, в какой стране Евросоюза домик имеется?
А счет в банке?
Дети в каком университе Европы обучаются?
Ах, вы пишете из ЛДНР?
Тогда Вам, действительно, нагнетать не нужно.
Нате, специално для Вас, о том, что на двух стульях еще никому не удавалось, сидалища не хватит:
"
Британский суд обязал российского предпринимателя Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, передаёт РБК, ссылаясь на материалы Вестминстерского магистрального суда.
Как отмечается, полиция забрала у предпринимателя кипрское удостоверение личности. Российский паспорт Тинькову необходимо было сдать до 16:00 2 марта. Суд также отобрал у него документ, подтверждающей резидентство в Италии.
Ранее налоговая служба США инициировала в отношении российского предпринимателя судебные слушания в Лондоне. В понедельник Тиньков внёс залог после того, как был выдан ордер на его задержание."
(https://www.mk.ru/social/2020/03/05/britanskiy-sud-reshil-otobrat-pasporta-u-olega-tinkova.html)

Как там там поживает бенина собственность в Лондоне?
Пыль в ней регулярно вытирают после ареста судом?
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Садить, каждый день по два. Вот это будет работа. Кому нужны 8 процентов.
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соросятник юрчишин переживає за соросятника порошенка, якого обіжають зе-хабатники
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Сорос Вакарчука підкинув українцям під маскою патріота
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єврейські клани воюють між собою за українську землю, самі українці спостерігають в сторонці
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Ой, привет мохнорылой женщине!
Птицу видно по полёту, а тваю расйскую харю - по ключевому слову "соросята"!
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Твій диагноз, дегенерат, видно по твоїй реакції
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Не отвлекайся, бородатая женщина! Соросят - в мешке не утаишь!
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Що значить якщо? Новим Генпрокурором буде людина, яка пообіцяє Зеленському беззаперечно виконувати усі його забаганки, плюючи на Закон. Бачення наступне - тикнув Володя пальцем у людину, завтра має бути підозра і тримання під вартою. Є підстави чи ні, це нікого не цікавить. Сьогодні ми дізнаємось хто погодився на такі вимоги. Ми на порозі отримання самого "бєзпрєдєльного" генпрокурора в історії України.
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Венедиктова .подруга Гепы и Допы , а так же страдалица за русским миром . украинофобка харьковская .
В данном случае соросята это в сто раз лучше чем внутренние гниды - олигархи украинофобы . У нас нет ни одного олигарха патриота .по Марксу их и не может быть .
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" Это все факт того, что сейчас замена правоохранителей нужна не для борьбы с коррупцией, а на самом деле - борьбы с политическими оппонентами", - сказал Юрчишин"
Источник: https://censor.net.ua/n3179600

Правильно, что "Голос" не будет голосовать по Рябошапке.
Не стоит мараться.
Пусть Слуги Народа стараются, сами и сядут потом.
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Добрий ранок партія Голос! Що це вас підняло в таку рань? Могли б ще поспати
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Эта мразь,ольга людмила,то что хотела,то сегодня и получает.Правда ещё не сполна.Жри и обязательно будешь блевать сполна, у тебя всё впереди.
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Если венидиктова будет генпрокурором, тогда пиши пропало нашей правовой системе!! Эта бестолочь такое натворит1!!
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Это просто означает,что Зеленский не хочет ждать 5 лет,чтобы уйти с поста президента.
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