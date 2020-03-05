 Якщо Генпрокурором призначать Венедіктову чи Іонушаса, то це зроблять для політичної розправи над опонентами, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо буде поставлена ​​пані Венедіктова, як це зараз найбільш поширене в кулуарах, або пан Іонушас, то це будуть люди поставлені з однією метою - політичною розправою над опонентами, опозицією. Чому ставлять людей, які є членами списку на правоохоронні посади - ми це бачимо зараз у ситуації з ДБР: справи проти Федини, справи проти Порошенка, проти Парубія за 2 травня 2014 року в Одесі. Це все факт того, що зараз заміна правоохоронців потрібна не для боротьби з корупцією, а насправді - боротьби з політичними опонентами", - сказав Юрчишин.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці.