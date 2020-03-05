 Якщо Генпрокурором призначать Венедіктову чи Іонушаса, то це зроблять для політичної розправи над опонентами, - нардеп від "Голосу" Юрчишин

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Якщо буде поставлена пані Венедіктова, як це зараз найбільш поширене в кулуарах, або пан Іонушас, то це будуть люди поставлені з однією метою - політичною розправою над опонентами, опозицією. Чому ставлять людей, які є членами списку на правоохоронні посади - ми це бачимо зараз у ситуації з ДБР: справи проти Федини, справи проти Порошенка, проти Парубія за 2 травня 2014 року в Одесі. Це все факт того, що зараз заміна правоохоронців потрібна не для боротьби з корупцією, а насправді - боротьби з політичними опонентами", - сказав Юрчишин.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри Генпрокурору Руслану Рябошапці.
https://tsn.ua/politika/prishestya-goloborodka-ta-rezident-yak-noviy-ministr-kabinetu-ministriv-ranishe-kritikuvav-zelenskogo-1502958.html
Може тепер зрозумієш, що уже всі з усіма домовилися і ніхто нікого не садитиме (ну хіба мілку рибу для виду типу Гримчака)...
Дальнейшая судьба Рябошапки покажет адекватность современным вызовам президентской вертикали ! Чем больше таких юшек" будет во власти, тем менее адекватной окажется она !
Здорово ошиблись, как и мышебратья.
Они решили (умишко то у них слабое, зато челюсти крепкие, как у крокодилов), что можно одновременно усидеть на двух стульях: "вписаться" В США и Европу, имея там собственность, семьи и сбережения в банках, и одновременно продолжать жить в Украине по феодальным законам, сажая Антоненко, Дугарь, Кузьменко и, самое главное, Порошенко, по сфабрикованным делам.
Нет, "дорогие" мои, придется выбирать: или вы "надеваете наручники" на Порошенко и Антоненко - и забываете о вашей собственности в Италии (и прочих странах Евросоюза) и США, ход куда на веки будет закрыт вам и детям вашим, или вы отказываетесь от вашего горячего намерения "надеть наручники" на Порошенко.
Странные вы люди, уголовные гопники.
Нет, чтобы прикупить домики на Малой Тунгуске и сажать кого хочешь и когда хочешь.
Но вам, уголовникам, надо именно в Европу.
Не боитесь, что семьи ваши после "наручников на Порошенко" из той Европы вышибут прямо под их пухлый зад?
Лететь то будут прямо до Ростова...
А у Вас, простите, в какой стране Евросоюза домик имеется?
А счет в банке?
Дети в каком университе Европы обучаются?
Ах, вы пишете из ЛДНР?
Тогда Вам, действительно, нагнетать не нужно.
Нате, специално для Вас, о том, что на двух стульях еще никому не удавалось, сидалища не хватит:
"
Британский суд обязал российского предпринимателя Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта, передаёт РБК, ссылаясь на материалы Вестминстерского магистрального суда.
Как отмечается, полиция забрала у предпринимателя кипрское удостоверение личности. Российский паспорт Тинькову необходимо было сдать до 16:00 2 марта. Суд также отобрал у него документ, подтверждающей резидентство в Италии.
Ранее налоговая служба США инициировала в отношении российского предпринимателя судебные слушания в Лондоне. В понедельник Тиньков внёс залог после того, как был выдан ордер на его задержание."
(https://www.mk.ru/social/2020/03/05/britanskiy-sud-reshil-otobrat-pasporta-u-olega-tinkova.html)
Как там там поживает бенина собственность в Лондоне?
Пыль в ней регулярно вытирают после ареста судом?
Птицу видно по полёту, а тваю расйскую харю - по ключевому слову "соросята"!
В данном случае соросята это в сто раз лучше чем внутренние гниды - олигархи украинофобы . У нас нет ни одного олигарха патриота .по Марксу их и не может быть .
Источник: https://censor.net.ua/n3179600
Правильно, что "Голос" не будет голосовать по Рябошапке.
Не стоит мараться.
Пусть Слуги Народа стараются, сами и сядут потом.