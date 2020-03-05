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 В Україні готують перший жіночий підрозділ з охорони VIP-осіб, - Міноборони

У Київській області готують перший жіночий підрозділ з охорони VIP-персон.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час брифінгу в пресцентрі інформагентства АрміяInform розповів начальник групи зі зв'язків з громадськістю Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України підполковник Володимир Потапов.

"У 138-му Центрі спеціального призначення Військової служби правопорядку триває підготовка групи жінок-військовослужбовців для охорони VIP-осіб жіночої статі. Ця робота проводиться відповідно до вимог країн НАТО", ‒ розповів офіцер.

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За його словами, також готується група інструкторів ВСП під керівництвом інструкторів із країн Альянсу на курсі "Охорона VIP-осіб".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179599
 
 
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ВИПы под бронированные юбки будут прятаться в случае чего.
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Главному ЗЕленому випу с его ростом и смелостью это будет сделать совсем не сложно. В Україні готують перший жіночий підрозділ з охорони VIP-осіб, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7269
Еще и голову в ее бронестринги спрячет.
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Таки да,зелвип спрячется и останется жив,а для липецкого жиртреста такого размера бронеюбки не найдут и его отнесут в новый дом размером два на четыре метра.
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А когог надо бояться Пороху? Вас шоле, ублюдков бесхребетных?

Вы 6 лет прятались от всего и будете прятаться дальше. Потомы ту за ЗЕ и голосовало.
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Це для зеленського? Тупі курки будуть охороняти тупого клоуна?
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можид я и ретроград, но в такси с женщиной-водилой - не сяду(если на в США, а то обвинят в сексизме или как там они любят), но вот если вздумаю напасть на Зелю, увижу что его охраняют женщины.... тоже не нападу.
удачный ход, Зеля........ profit
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Каддафі реінкарнувався. Будуватимемо нову Лівію.
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теперь верховный говнокомандующий будет прятаться от АТОшников и волонтеров, под юбками своих телохранительниц.
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Основным требованием при наборе будет 5 размер бюста!В Україні готують перший жіночий підрозділ з охорони VIP-осіб, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7440
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Читайте, прежде чем юморить: "подготовка группы женщин-военнослужащих для охраны VIP-персон женского пола. "
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А ще помню у Каддафі були жінки-охоронці.
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В Кадаффі таке було,це йому ніяк недопомогло.
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Взагаліто якщо ти захищаєш явних потвор,то ти така сама потвора.І не важливо чи це жінка,чи чоловік.
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В нас чомусь на призов жінок не буруть.Давайте робіть,як в Швеції.Тоді можна казати про рівні права.
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В нас повно охорони,яка вміє стріляти з любої зброї.Але воювати з московитами вони не хочуть.Натомість шукають вояків з сіл і райцентрів.
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Случаем, не Настя Рыбка подготавливает этот эскорт?
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Бред, даже сильная женщина всегда будет слабее слабого мужчины. Реакция хуже в разы , силы меньше. Смысл, если они будут во всем уступать ? Это не та профессия.
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Но VIP-персоны, дано ими пользуются! Теперь, за счёт налогоплательщиков!
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Ти це цім дівчатам в обличчя скажи. Потім залишок від тебе відшкребуть від асфальту...
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Юрий Бойко 6bf70126 Вбивати легко.Вбити може навіть і дитина.Захища віп персон.це не геройство.В нас московити відобрали територію,а вони йдуть цих персон захищати.
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Хто казав про вбивати? Тут вовчику розказує, що будь яка жінка слабкіша за "мужчину". І взагалі, до чого твій висір про війну? Не хвилюйся, дуже багато дівчат на фронті. А ти, мабуть, з окопу пишешь? В Україні готують перший жіночий підрозділ з охорони VIP-осіб, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1980
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Юрий Бойко 6bf70126 Не будь-яка.Але в більшості випадків,жінка фізично слабкіша,так було.є і буде.А при тому.Що всі ці охоронники йдуть захищати мерзотників,або відвертих вороговів.І що це таке віп персона? В конституції такого немає.
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Ви взагалі-то новину читали? А коммент вовчика відконтуженного? Ці жінки - охоронці! Яка більшість випадків? У Вас якась буйна фантазія про роботу VIP-охорони. В конституції багато чого немає, але в цивілізованому суспільстві - є.
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Юрий Бойко 6bf70126 Охороницці,які будуть захищати Мертветчука,або подібного.Хіба жінки фізично сильніші,від чоловіка? Це природа створила,що чоловік фізично сильніший.І так буде завжди.Звісно.що є жінки фізично сильні.Але це виключення.В цивилдізованому світі все не так.Я повторююв нас куски територій забрали і будуть далі забирати.А всі ці охоронники захищають Медведчуків.
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Юрий Бойко 6bf70126 Всі ці охоронники за гроші будуть вас стріляти,щоб захистити паскуду.Це не подвиг і не геройство.
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Это дно ! Так делают где ,каждый человек-защитник на счету ( Израиль , Иран и тд ) . а еще для получения сексуально-гормонального дофамина , как это делал Каддафи .Это придумал .кто то из примитивных приматов .
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Не совсем так, Германия при гитлере, был специальный "полк" женщин для обслуживания рядового и офицерского состава. Категорически запрещалось входить в половые контакты с местными (чистота нации)! Очевидцы рассказывали: за грабёж и насилие - расстрел на месте, не взирая ни на национальность и погоны!
А наложницы на Востоке, сколько веков?
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да да . я просто этого не написал ..но по смыслу одно .
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А вот мне интересно, кто в нашей стране "равных" возможностей - ВИП персона? Кто равнее всех остальных? И на кой защищать конституционный строй при котором есть народ, а есть випы, которым нужны трахабельные охранники?
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тот ,кто наворовал ,когда хочется( можется купить ) уже не колбасы. а власти , а потом чина и тутула .
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ВИП подразделение - ШВР( шлюхи всегда рядом ) .Катимся в каменный век .
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