 В Україні готують перший жіночий підрозділ з охорони VIP-осіб, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час брифінгу в пресцентрі інформагентства АрміяInform розповів начальник групи зі зв'язків з громадськістю Головного управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України підполковник Володимир Потапов.

"У 138-му Центрі спеціального призначення Військової служби правопорядку триває підготовка групи жінок-військовослужбовців для охорони VIP-осіб жіночої статі. Ця робота проводиться відповідно до вимог країн НАТО", ‒ розповів офіцер.

Читайте також: Кандидатуру Тарана пролобіював Єрмак: міністр оборони йому потрібен для повного контролю над військово-політичною ситуацією на Донбасі, - Бутусов

За його словами, також готується група інструкторів ВСП під керівництвом інструкторів із країн Альянсу на курсі "Охорона VIP-осіб".