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 Політика України
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Все про:відставка (645) Юрчишин (38) Рябошапка Руслан (318) Голос партія (139)

 Фракція "Голос" не голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці, постанова політично мотивована, - нардеп Юрчишин

Постанова про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці політично мотивована, фракція "Голос" не голосуватиме за неї.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

"Постанова про відставку генпрокурора фактично підміняє поняття. Вона повністю непрофесійна і повністю політична", - підкреслив він.

За словами Юрчишина, більшості приписуваних Рябошапці провалів насправді не існує.

"Прокурору приписують вину в тому, що за пана Альперіна, так званого "короля контрабанди", внесли заставу - це рішення ухвалив суд, генпрокурор не має до цього жодного стосунку. Точно так само інкримінується те, що у справі Каті Гандзюк фактично немає жодних просувань - це неправда. Після призначення Руслана Рябошапки саме почалася активізація: екстрадиція Левіна з Болгарії, почався судовий процес над Мангером і Павловським - тобто над усіма фігурантами справи", - пояснив він.

Юрчишин наголосив, що у відставці Рябошапки зацікавлені депутати "Слуги народу" та "Опозиційної платформи - За життя", які представляють інтереси фінансово-промислових груп, оскільки реформа прокуратури, розпочата чинним генпрокурором, руйнує їхні схеми і систему впливу.

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Також у фракції "Голос" вважають постанову "політичною розправою" і підтримувати її відмовляються.

"У жодному разі партія "Голос" не підтримуватиме відставку Руслана Рябошапки. Ми маємо надзвичайно велику кількість питань до нього, але та аргументація, яка наводиться в постанові, чітко показує - це політична розправа", - додав Юрчишин.

Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179595
 
 
 Топ коментарі
 
Значит правильно снимают.
Заерзали.

Фракция "Голос" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, постановление политически мотивировано, - нардеп Юрчишин - Цензор.НЕТ 4452
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а были случаи за последние 6 лет ?
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зачем ты хранишь у себя информацию о неуплате вакарчуком налогов и не несёшь её в ГБР ?
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а Юля будет.

бо Беня денег больше не даст
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коли - весна прийшла....




З1 января - знаковый тест на правосудие. ЕС ожидает возвращения в Украину выведенных из ПриватБанка активов
29 января, 11:30


В Евросоюзе ожидают суда над «ответственными за крупномасштабное мошенничество в ПриватБанке».
Евросоюз поддерживает усилия Украины по привлечению к ответственности лиц, причастных к мошенничеству в ПриватБанке. Об этом говорится в совместном заявлении Брюсселя и Киева по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина

Фракция "Голос" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, постановление политически мотивировано, - нардеп Юрчишин - Цензор.НЕТ 2846Беспрецедентное дело. Коломойский вынудил НБУ взыскать его долги с государственного ПриватБанка
«Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, особо подчеркнув важность осуществления правосудия в отношении лиц, ответственных за крупномасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращения активов», - сказано в заявлении.
Как сообщает DW, на необходимость восстановить справедливость в случае с махинациями в ПриватБанке указал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Фракция "Голос" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, постановление политически мотивировано, - нардеп Юрчишин - Цензор.НЕТ 2846Коломойский поднимает новую волну. За полтора месяца по делам ПриватБанка подано 285 судебных исков
«Мы обсудили, как Украина должна укреплять верховенство права и бороться с коррупцией, включая случай мошенничества с ПриватБанком», - заявил Боррель.
Отметим, что на сайте Кабинета министров Украины размещена лишь ссылка на полный текст совместного заявления, но в новости, посвященной итогам заседания Совета ассоциации, нет упоминаний о ПриватБанке.
По данным НВ Бизнес, в фокусе представителей ЕС будет заседание Верховного суда Украины 31 января. «Дело Суркисов может быть красной линией в деле ПриватБанка и оценке ЕС системы правосудия в Украине» - сказал источник.
По данным НВ Бизнес, в фокусе представителей ЕС будет заседание Верховного суда Украины 31 января по семье Суркисов в деле ПриватБанка. «Дело Суркисов может быть красной линией в деле ПриватБанка и оценке ЕС системы правосудия в Украине» - сказал источник. Напомним, что Суркисы в Большой Палате Верховного Суда хотят отменить bail-in (техническая процедура национализации ПриватБанка).
От решения суда в деле Суркисов, будет зависит позиция ЕС относительно реформы Верховного Суда Украины, инициированной президентом Владимиром Зеленским. Эта реформа предусматривает сокращение судьев с 200 до 100 человек, против чего высказывались в ЕС.

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Теги: Приватбанк Национализация Приватбанка Игорь Коломойский Украина-ЕС
Спецтема БИТВА ЗА ПРИВАТБАНК: КОЛОМОЙСКИЙ ПРОТИВ УКРАИНЫ








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Как там коалиция Слуг и ОПЗЖ? Зебилушки довольны?)))
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Главное,чтобы порохоботы были довольны,им ведь по феншую как живет страна,главное нагадить нынешней власти.
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Ой, а кто это у нас здесь, те кто пять лет тут зраду про полвареника, панаму и Свинарчуков распинались, а когда оказалось что это фейки, а их Слуги слились в экстазе с сепарней и кацаплом всякими велут страну в ..опу, виноваты оказывается Порохоботы 😂👍
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Ой! Наче це шось змінить! Монобільшість проголосує, а решта фракцій - декорації та масовка
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Фракция безответственных.Лузеры,а что поделаешь?ЮВТ совсем в осадок выпала волающий.На Багамах? К пятнице ,к Шустеру вернётся?.
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вакарчук заспивае на корпоративах олигархов путиных
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зачем ты хранишь у себя информацию о неуплате вакарчуком налогов и не несёшь её в ГБР ?
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Ти можеш заробляти шантажем, що нібито будеш співати
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Вас, лузеров никто и спрашивать не будет
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какая мощная фракция!!! Ничего не предлагает, но если надо то "против!"
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Фракция "Голос" не будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке, постановление политически мотивировано, - нардеп Юрчишин
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З паршивої вівці хоч вовни клок.
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Видать липецк таки втиснул рябому пакет с матпомощью.
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Вчера Зеленского поставили раком. Теперь он сливает всех своих. Лох
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А, это тот кто 8 классов закончил, год университета в Польше и пол года в Индии, правда разговаривает, как Вакарчук СПИВАЕ.
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Юрчишин и "Голос",а вы молодцы.Жаль,что благодаря вашему артисту корпоратисту,у вас рейтинг падает.Просто на следующих выборах и голосовать то пока не за кого.Есть Кривонос,но у него нет партии,да и пока он на госслужбе,то связан по рукам и ногам.
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Юрчишин молодец, последовательный человек...на выборах голосовал за Петю, и спустя год мародера не пердаст...затычка в каждой дырке, эт про него!
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Сколько на сегодня процентов украинцев поддерживает "голос"?Этим все сказано и не имеет значения будут они голосовать или не будут.
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