 Фракція "Голос" не голосуватиме за висловлення недовіри Рябошапці, постанова політично мотивована, - нардеп Юрчишин

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.
"Постанова про відставку генпрокурора фактично підміняє поняття. Вона повністю непрофесійна і повністю політична", - підкреслив він.
За словами Юрчишина, більшості приписуваних Рябошапці провалів насправді не існує.
"Прокурору приписують вину в тому, що за пана Альперіна, так званого "короля контрабанди", внесли заставу - це рішення ухвалив суд, генпрокурор не має до цього жодного стосунку. Точно так само інкримінується те, що у справі Каті Гандзюк фактично немає жодних просувань - це неправда. Після призначення Руслана Рябошапки саме почалася активізація: екстрадиція Левіна з Болгарії, почався судовий процес над Мангером і Павловським - тобто над усіма фігурантами справи", - пояснив він.
Юрчишин наголосив, що у відставці Рябошапки зацікавлені депутати "Слуги народу" та "Опозиційної платформи - За життя", які представляють інтереси фінансово-промислових груп, оскільки реформа прокуратури, розпочата чинним генпрокурором, руйнує їхні схеми і систему впливу.
Також у фракції "Голос" вважають постанову "політичною розправою" і підтримувати її відмовляються.
"У жодному разі партія "Голос" не підтримуватиме відставку Руслана Рябошапки. Ми маємо надзвичайно велику кількість питань до нього, але та аргументація, яка наводиться в постанові, чітко показує - це політична розправа", - додав Юрчишин.
Нагадаємо, Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.
бо Беня денег больше не даст
З1 января - знаковый тест на правосудие. ЕС ожидает возвращения в Украину выведенных из ПриватБанка активов
29 января, 11:30
В Евросоюзе ожидают суда над «ответственными за крупномасштабное мошенничество в ПриватБанке».
Евросоюз поддерживает усилия Украины по привлечению к ответственности лиц, причастных к мошенничеству в ПриватБанке. Об этом говорится в совместном заявлении Брюсселя и Киева по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Украина
Беспрецедентное дело. Коломойский вынудил НБУ взыскать его долги с государственного ПриватБанка
«Стороны согласились с важностью необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализацией ПриватБанка, особо подчеркнув важность осуществления правосудия в отношении лиц, ответственных за крупномасштабное мошенничество в ПриватБанке, и возвращения активов», - сказано в заявлении.
Как сообщает DW, на необходимость восстановить справедливость в случае с махинациями в ПриватБанке указал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Читайте также:
Коломойский поднимает новую волну. За полтора месяца по делам ПриватБанка подано 285 судебных исков
«Мы обсудили, как Украина должна укреплять верховенство права и бороться с коррупцией, включая случай мошенничества с ПриватБанком», - заявил Боррель.
Отметим, что на сайте Кабинета министров Украины размещена лишь ссылка на полный текст совместного заявления, но в новости, посвященной итогам заседания Совета ассоциации, нет упоминаний о ПриватБанке.
По данным НВ Бизнес, в фокусе представителей ЕС будет заседание Верховного суда Украины 31 января. «Дело Суркисов может быть красной линией в деле ПриватБанка и оценке ЕС системы правосудия в Украине» - сказал источник.
По данным НВ Бизнес, в фокусе представителей ЕС будет заседание Верховного суда Украины 31 января по семье Суркисов в деле ПриватБанка. «Дело Суркисов может быть красной линией в деле ПриватБанка и оценке ЕС системы правосудия в Украине» - сказал источник. Напомним, что Суркисы в Большой Палате Верховного Суда хотят отменить bail-in (техническая процедура национализации ПриватБанка).
От решения суда в деле Суркисов, будет зависит позиция ЕС относительно реформы Верховного Суда Украины, инициированной президентом Владимиром Зеленским. Эта реформа предусматривает сокращение судьев с 200 до 100 человек, против чего высказывались в ЕС.
Читайте также:
Работники завода Коломойского перекрыли въезды к главному офису ПриватБанка
Читайте также:
ПриватБанк заплатил заводу Коломойского 21,8 млн грн по решению суда
Теги: Приватбанк Национализация Приватбанка Игорь Коломойский Украина-ЕС
Спецтема БИТВА ЗА ПРИВАТБАНК: КОЛОМОЙСКИЙ ПРОТИВ УКРАИНЫ
Заерзали.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
З паршивої вівці хоч вовни клок.