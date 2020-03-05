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Все про:Зеленський (4682) Полтавщина (358) Нові Санжари (128)

 Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Полтавської області.

Глава держави ознайомиться з перебігом будівництва першої бетонної автодороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та реконструкцією приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Термін обсервації в Нових Санжарах закінчено, коронавірус ні в кого не виявлено, - Скалецька. ФОТО

Крім того, Президент зустрінеться з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області.

Також Володимир Зеленський відвідає Медичний центр Національної гвардії у смт Нові Санжари, де перебувають на обсервації українці та іноземні громадяни, евакуйовані з Китаю.

Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП 01
Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179594
 
 
 Топ коментарі
 
Довбаний Совок, як це лайно радянське задовбало. Не вистачає тільки плакатів "Мир, труд, май"...
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"Да я никогда не буду открывать что-то и перерезать ленточки.... Да я никогда не буду выполнять несвойственные президенту функции.... Да я если хоть раз нарушу закон ....." Зеленский прибыл на Полтавщину: в планах посещение Новых Санжар и ознакомление со строительством бетонной дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 7343
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Что то мне подсказывает...что эта дорога не простоит и года после открытия....оманский осел посетил...а это не к добру...
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Довбаний Совок, як це лайно радянське задовбало. Не вистачає тільки плакатів "Мир, труд, май"...
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"Да я никогда не буду открывать что-то и перерезать ленточки.... Да я никогда не буду выполнять несвойственные президенту функции.... Да я если хоть раз нарушу закон ....." Зеленский прибыл на Полтавщину: в планах посещение Новых Санжар и ознакомление со строительством бетонной дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 7343
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Літак презедентський продати. Ніяких кортежив. Ні перекриттю доріг. Буду стояти в пробках як усі...
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ВЧЕРА БЫЛО ПРИКОЛЬНО СМОТРЕТЬ КАК ЗЕЛЕНЫЕ ДЕПУТАТЫ -БАРАНЫ ВСКАКИВАЛИ И АПЛОДИРОВАЛИ оманскому ослу в парламенте,МНЕ ЭТО НАПОМНИЛО СЬЕЗД КПСС,НО ВМЕСТО ПОЛОУМНОГО СТАРЦА ЛЕНИ стоял дебильный недомерок
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А что вам не так? В Италии, Франции, Германии, Испании, - во всей Европе 1Мая - выходной день,праздник тех, кто трудится (не на сайтах), да , и манифестации повсюду проводят.
И 8 Марта - праздник. В Италии отменили манифестации в связи с вирусом.
У вас какие-то софковые фиксации. Это праздники Международные.
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Действительно, это как же нужно было постараться чтобы просрать индексацию пенсий. При "барыге" индексировали даже в самые тяжелые годы войны, когда в армии элементарной соляры не было.
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даже без маски .зеленский патриотище
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моледец, - среди зеленых овец, а среди молодца, - зеленский сам овца!
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соевые так надеялись, что эмигранты заболеют!
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Что то мне подсказывает...что эта дорога не простоит и года после открытия....оманский осел посетил...а это не к добру...
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Он решил собственноручно снять Скалетскую. С замученного физрука. Надо ж спасать парня!
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Когда доложили, что опасности нет... Пришло время демонстрировать смелость! Зеленский прибыл на Полтавщину: в планах посещение Новых Санжар и ознакомление со строительством бетонной дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 742
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не с нашим счастьем. когда Скалецкая присоединилась, уже тогда было ясно, что там всё железо-бетонно. они как (?) животные: мозгов нет, но чутьё обострено в качестве компенсаторного механизма
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бедоносец поехал. а это значит, что опасность, таки есть.
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разве что в Черновцы поедет больных проведать Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 6363
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Закатати в цей бетон зелену гниду... Бажано з усіма "новимі ліцамі".
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это теперь из Кременчуга на Днепр через Кобеляки ?
к слову там давно строят, зеленский ещё
на рояле шпарил, когда начали,
а вот мост в Кременчуге - зелёную ****** лохам
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Ну, может он той штукой не только на рояле теребонькать могет, а и бетон мешать? Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 7088
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Ну на мост не замесит бетона,а вот на детскую пасочку наверное сможет.Если его посетит эрекция. Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 2832
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О,начались ленточки и предвыборные "важные" поездки ! Система таки поглотила Вову и он заиграл по правилам ,разведения тупого лохтората ,работа на телевизор!
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в Санжарах Скалецкая сидит, дороги должен министр инфраструктуры осматривать, накрайняк - премьер. ты-то чего туда попёрлось? заняться нечем?
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"Тебе, что делать нечего? Нечего, совсем нечего!" (с)
Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 9158
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Рейтинг у лохтората спасать после вчерашнего обделывагия.
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Вы, ********, зарубите на носу: любой рейтинг Зе абсолютно не спасёт пэпу.
пэпе еже год как наступил политический крах!
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В отличие от песиковых, остальные не сотворяют себе кумиров!
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Пепа и Зебил из одного лайна деланы - кошерного...
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Ну надо же поглазеть на укладку бетона в дорогу . Подсказать может надо чего то , например- как замешивать бетонную смесь , как как это делать лучше ,, как рабочим нужно правильно держать в руках лопату и тд .!! Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 7402 .
А чем же ещё заниматься президенту как не этими- стратегически важными вопросами .?
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вы еще скажите, что он должен показывать силу и волю страны на внешней арене Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 2037 мелковат бубочка для реальных поступков
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Хрєнасє! Цілу епопею з прямою транслчцією закатали для Моніки, щоб мудрий ЗЄлєбіб помилувався і на хліб його собі намазав.
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Ну еще мама Рима умилится,глядя на сыночка-дебила президента. Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 3960
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Это да. По задумке авторов вчерашнего госпереворота, танковые колонны 8-й армии ВС РФ должны пройти без препятствий. Потому дорогу надо инспектировать.
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ЗЕлупа свалила на Полтавщину, пока гейпрокурора перетрахивать будут
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А жителей Полтавской области на время вояжа ЗЕ, куда вывезли?
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полтавчане - надавайте ему копняков и выгоните ето кацпса-неукраинца и не патриота с полтавщины..
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*****, це гівно розбирається в медиціні чи в дорожному будівництві? може скинемось йому на білет обратно в Оман, нехай не мучається тут?
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Украиной управляют люди, дёргающие за верёвочки своих клоунов: Зеленского, Ермака и проч. Если не разобраться с этими кукловодами, Украину опять присоединят к ымперии.
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А Вовка слушает стройные завыванья позавчорашних и ест.
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бетонные дороги хороши тем,для любителей тырить монеты из государственной казны ,что минимум 50% цемента можна продать и наварить неплохую цифирь монет...
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президент Украины ? а где народ Украины почему людей нету ? Что нет вопросов ?
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ну тоже скажете - какой народ? оно согласно лицезреть народ исключительно со сцены 95 квартала или через ролики в ютубе
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ну, теперь и у полтавчан все пойдет, как по маслу.
Зеля с бурштынщиками на ровенщине разобрался, копать перестали, с лесниками на житомирщине тоже, лес больше не крадут.
Теперь дорожников полтавских "нагнет" и медиков научит, как правильно анализы сдавать.
Вот, повезло так повезло!
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Зеленський крім війни наживається ще й на епідемії?

Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 2459

Ви спитаєте, до чого тут Зеленський? А до того ж, до чого був Порошенко до Свинарчуків і до останнього депутата Хацапєтовки. Це все "влада", не ділили раніше - то не треба й починати. Тим більше, що в тебе, Вава, було 73% довіри, повністю ручний кабмін і монобільшість в Раді. А ти просрав усе, навіть медичні маски.

https://ibigdan.livejournal.com/24808724.html
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для него главное, чтоб памперсы не вывозили
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Невже нова влада наживається на короновірусі? НьюСвинарчуки, ньюбариги, ньюмародери.
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В черговий раз хочу подякувати Мамі Рімммі - що би творилось в цій Країні без вОфочки ...- повний занепад...., ніхто нічого не знае та вміе - за всім потрібно око та око, та розумні поради....
Дякуемо вам - Мамо Ріммо...

п.с Мамо Римо - він же будуе Країну у "смартфоні" - невже цю показуху совкову - та галіматню, неможливо було показати в онлайн - він би зекономив кошти всім ... Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 2246
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жаль, что мама римма не сделала в свое время аборт...
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і всеж я за гуманізм Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 1424 - був же у нього "рояль" , були гроші....- але в ЗАГАЛІ ( ключове) , це не його проблема, воно - тимчасове, це НАША прооблема...
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А помните, как проклятый Порошенко забанил Яндекс?..

Все эти Яндкес.Карты, Яндекс.Пробки и прочие такие удобные сервисы, на которых сидела половина мобильных пользователей Украины. Ещё оправдывали блокировку тем, что Яндекс на ФСБ работает и сливает информацию о перемещениях пользователей, ууууууу, барыги, врали небось, нарочно забанили чтоб простому народу жизнь усложнить!
А тут ой.

Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 6778

То есть ФСБ могло отслеживать перемещения украинских волонтёров, АТО-шников, активистов, журналистов, политиков, чиновников, военного руководства - даже если у них не было Яндекс.Карт на смартфоне, но карты были установлены у таксиста, которого они вызвали. И у которого в системе засветился номер телефона клиента и маршрут - ЗАРАНЕЕ РАСПЛАНИРОВАННЫЙ, очень удобно для киллера поджидать в месте встречи, например.

Оказывается, проклятый Порошенко не врал, а действительно закрыл канал шпионажа, заботился о безопасности государства, и о безопасности каждого долбоё@а, не позаботившегося удалить ФСБ-шные приложения из смартфона, и о безопасности его клиентов.

О сколько зелебобам открытий чудных готовят следующие 5-10 лет.
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Прпежде всего, что ваш пэдрот делал на срю браузере?
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.Срочно .!!! Последние новости .! Жители Санжар вышли на улицы встречать кортеж президента . !!

Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 5446 . .
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http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2020/03/04/coronavirus-cibo-bergamasco-ai-29-in-quarantena-a-palermo_8b8e88da-0419-4a42-901e-34b41629fbc0.html

29 туристов из Бергамо приехали в Палермо. Региональный институт Сицилии оставил их на карантин в отеле. Местные жители вышли с манифестацией в защиту бергамцев! Чтоб их отпустили.Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 9148 В Украине всё наоборот!
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У клоуна ленточки перерезать это праздник какой то Он как маленький дебильчик
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У всіх совкодрочерів це просто "манєчка" якась...
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Новые Санжары. Иногда счастье бывает близко. А может где-то остался? Хоть маленький?
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Украинцы вовсе не радуются, что их собратья - эмигранты из Китая, не заболели. А сами даже не знают, что могут заболеть.
Госродь учит любить друг друга!
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Кто тебе в Италии такое сказал? Я радуюсь. Не так чтоб сильно, но все таки... Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 817
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кто сказал***. Покажи мне хоть один пост, опровергающий моё утверждение.
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Я украинец и высказал свое личное мнение. Или тебе главное чтобы радовались толпой. Ну так это ж не "пасха"!
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Пасха* пишется с заглавной, а то у некоторых только повод нажраться.
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А ещё он забыл у свиньи роды принять корову подоить парашу почистить и селянку в коровнике отыметь все как в совдеповские года
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Дежавю ... епоха жидобільшовизму... шуткували нещодавно "- Куме, як зловити Порошенко? - Натягнути червону стрічку і він одразу зявиться з ножницями". Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП - Цензор.НЕТ 9153
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