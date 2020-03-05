 Зеленський прибув на Полтавщину: в планах відвідування Нових Санжар та ознайомлення з будівництвом бетонної дороги, - ОП. ВIДЕО

Глава держави ознайомиться з перебігом будівництва першої бетонної автодороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та реконструкцією приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
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Крім того, Президент зустрінеться з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області.
Також Володимир Зеленський відвідає Медичний центр Національної гвардії у смт Нові Санжари, де перебувають на обсервації українці та іноземні громадяни, евакуйовані з Китаю.
И 8 Марта - праздник. В Италии отменили манифестации в связи с вирусом.
У вас какие-то софковые фиксации. Это праздники Международные.
к слову там давно строят, зеленский ещё
на рояле шпарил, когда начали,
а вот мост в Кременчуге - зелёную ****** лохам
пэпе еже год как наступил политический крах!
навить зараз
А чем же ещё заниматься президенту как не этими- стратегически важными вопросами .?
дебилапрезидента.
Зеля с бурштынщиками на ровенщине разобрался, копать перестали, с лесниками на житомирщине тоже, лес больше не крадут.
Теперь дорожников полтавских "нагнет" и медиков научит, как правильно анализы сдавать.
Вот, повезло так повезло!
Ви спитаєте, до чого тут Зеленський? А до того ж, до чого був Порошенко до Свинарчуків і до останнього депутата Хацапєтовки. Це все "влада", не ділили раніше - то не треба й починати. Тим більше, що в тебе, Вава, було 73% довіри, повністю ручний кабмін і монобільшість в Раді. А ти просрав усе, навіть медичні маски.
https://ibigdan.livejournal.com/24808724.html
Дякуемо вам - Мамо Ріммо...
п.с Мамо Римо - він же будуе Країну у "смартфоні" - невже цю показуху совкову - та галіматню, неможливо було показати в онлайн - він би зекономив кошти всім ...
Все эти Яндкес.Карты, Яндекс.Пробки и прочие такие удобные сервисы, на которых сидела половина мобильных пользователей Украины. Ещё оправдывали блокировку тем, что Яндекс на ФСБ работает и сливает информацию о перемещениях пользователей, ууууууу, барыги, врали небось, нарочно забанили чтоб простому народу жизнь усложнить!
А тут ой.
То есть ФСБ могло отслеживать перемещения украинских волонтёров, АТО-шников, активистов, журналистов, политиков, чиновников, военного руководства - даже если у них не было Яндекс.Карт на смартфоне, но карты были установлены у таксиста, которого они вызвали. И у которого в системе засветился номер телефона клиента и маршрут - ЗАРАНЕЕ РАСПЛАНИРОВАННЫЙ, очень удобно для киллера поджидать в месте встречи, например.
Оказывается, проклятый Порошенко не врал, а действительно закрыл канал шпионажа, заботился о безопасности государства, и о безопасности каждого долбоё@а, не позаботившегося удалить ФСБ-шные приложения из смартфона, и о безопасности его клиентов.
О сколько зелебобам открытий чудных готовят следующие 5-10 лет.
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29 туристов из Бергамо приехали в Палермо. Региональный институт Сицилии оставил их на карантин в отеле. Местные жители вышли с манифестацией в защиту бергамцев! Чтоб их отпустили. В Украине всё наоборот!
Госродь учит любить друг друга!