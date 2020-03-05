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 Політика України
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Все про:Кабмін (3825) Дмитро Дубілет (108)

 Багато проєктів не завершено. Будемо обговорювати формат моєї подальшої роботи в Кабміні, - Дубілет

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що проєкти, які він розпочав в уряді, не завершені, і тому він планує обговорити формат своєї подальшої роботи.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Більшість проєктів, якими я займався, не завершено. А нічого так не болить, як відчуття загубленого часу через незавершені проєкти. Ми будемо обговорювати, у якому форматі я продовжу працювати в уряді. Якщо продовжу", - зазначив ексміністр.

Нагадаємо, замість Дубілета в новому уряді призначили Олега Немчінова.

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4 березня Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і схвалила склад нового уряду. Зокрема, депутати призначили Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України.

Багато проєктів не завершено. Будемо обговорювати формат моєї подальшої роботи в Кабміні, - Дубілет 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179593
 
   
 Топ коментарі
 
Дебилет даже переспективный Монобанк бросил, так хочет присосаться к бюджетной кормушке, хрен отдерешь. Почувствовал вскус.
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Комертарии или долбо*бов или троллей малолетних
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"Комертарии", - неперевершено!
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Головне , що жителів "перерахував" від булди Многие проекты не закончены. Будем обсуждать формат моей дальнейшей работы в Кабмине, - Дубилет - Цензор.НЕТ 6356, можна і в смартфон нирнути на довго Многие проекты не закончены. Будем обсуждать формат моей дальнейшей работы в Кабмине, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4883
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Пpедъявите билет Дубилет
Что я мог сказать в ответ
Вот билет Дубилет
Для Кабмина билетов нет...
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Дебилет даже переспективный Монобанк бросил, так хочет присосаться к бюджетной кормушке, хрен отдерешь. Почувствовал вскус.
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Не, это разьяснение для не умеющих читать))
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Реінкарнація Лева Троцького так просто здаватись не звик.
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"Фу, жидовська морда" (с). Лесь Подеревлянський.
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придурок, иди людей в маршрутке пересчитай, и умножь на 0.888
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Комертарии или долбо*бов или троллей малолетних
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пішов накуй, клоун. ти навіть своєму хазяїну виявився непотрібним.
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дэбилет ***** напоминает: ты его в дверь - он в окно лезет.
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не подпускайте Дубилета к песочницам, там могут собачки и котики пописать и покакать
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