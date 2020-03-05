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 Політика України
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Все про:НАБУ (2320) Верещук (56) Офіс генерального прокурора (130)

 Було б нормально, якби силовики назвали прізвища тих, хто їм заважав працювати, а не використовували обтічні форми, - "слуга народу" Верещук

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що керівники силових відомств під час звіту у Верховній Раді мали б назвати прізвища тих, хто їм заважав працювати.

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я очікувала, що кожен з них вийде і чесно, дивлячись в очі суспільству, скаже: мені заважало працювати це, мені заважали працювати ті. Тоді це буде нормально, будуть прізвища, деталі, які будуть вселяти довіру до слів Генерального прокурора або силовиків НАБУ. А не коли ми чуємо обтічні форми", - сказала Верещук.

На запитання про те, чи достатньо було пів року, щоб проявити себе на посаді, вона відповіла: "Так, достатньо. Хоча б особистих характеристик має бути достатньо, щоб зарекомендувати себе як керівника, здатного утримувати ситуацію і розвивати її в правильному напрямі".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179592
 
   
 Топ коментарі
 
Рябошапка еще не отчитьівался, а вьі, зеленьіе, уже решили его отставлять.

Он на прощанье сказал правду о зепутатах:
"Многие из них только вчера окончили школу, с трудом пишут и формулируют мьсли, но уже оценили работу Генпрокурора, которьій даже не успел отчитаться о своей работе в Раде."
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вот уже не первый день замечаю... бабы у холуёв урода совершенно не привлекательные... хоть черты лица бывают и правильные вродь... Было бы нормально, если бы силовики назвали фамилии, кто им мешал работать, а не использовали обтекаемые формы, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 4089
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чи ти дурна? ціль виступу - заліпити відмазку, а не спалити годувальників
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швидко таки з Київа до Полтави на вєліку доїхав.
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В нього вєлік електричний. Президентка Естонії подарувала.
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ненуашо...там ,по крайней мере , никто **** не натыкает, как вчера в Раде
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Как можно обижать тех кто предлагал тебе взятки,они же от чистого сердца желали улучшения твоего материального положения,и не факт что не улучшили.
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сажать они будут, скорее слуг скоро на бутылку самих сажать начнут
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вот уже не первый день замечаю... бабы у холуёв урода совершенно не привлекательные... хоть черты лица бывают и правильные вродь...
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чи ти дурна? ціль виступу - заліпити відмазку, а не спалити годувальників
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Зеля в Полтаве инспектирует дорогу Н31 и строительные проэкты для Полтавской области которые находятся почему то только в самой Полтаве а на остальные 25 районов както забыли там строить никто ничего не собираются ...Люди только в Полтаве живут ?
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Знакомо.Скоро до остановок и туалетов дойдет. Было бы нормально, если бы силовики назвали фамилии, кто им мешал работать, а не использовали обтекаемые формы, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 8176
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так слизь всегда имеет обтекаемые формы......
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Было бы нормально, если бы силовики назвали фамилии, кто им мешал работать, а не использовали обтекаемые формы, - "слуга народа" Верещук
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Ви самі їх призначили, маєте необмежену владу і продовжуєте рюмсати. Купіть пластир і заклейте свій поганий рот.
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Зеля какой то невеселый с кучей охраны ....На общем фоне президент Украины с охраной а народа Укроины не видно в кадре ..Несостыковка ...Президент есть а людей нет
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считает, что руководители силовых ведомств во время отчета в Верховной Раде должны были назвать фамилии тех, кто им мешал работать, так во время отчета как раз и смотрели в глаза тем кто мешает.
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Так у нас так принято-бросать серьезные обвинения обтекаемо,без фамилий и должностей.Вспомним хотя бы "деньги в конвертах",в стенах РАДЫ. Было бы нормально, если бы силовики назвали фамилии, кто им мешал работать, а не использовали обтекаемые формы, - "слуга народа" Верещук - Цензор.НЕТ 8234
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Рябошапка еще не отчитьівался, а вьі, зеленьіе, уже решили его отставлять.

Он на прощанье сказал правду о зепутатах:
"Многие из них только вчера окончили школу, с трудом пишут и формулируют мьсли, но уже оценили работу Генпрокурора, которьій даже не успел отчитаться о своей работе в Раде."
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Ему не за что отчитываться, ничего не сделал. НИ ОДНОЙ ПОСАДКИ. Может за это вам он и нравится? Как ты можешь оценить работу, если ее НЕ - ТУ. Тоже вчера закончила школу?
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Хочешь показаться умным. Суд ни кого не сажает без ПРОКУРАТУРЫ, объяснить дальше?
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Рябошапка и прокуратура отвечают за посадки рядовьіх коррупционеров.
Чиновники категори А это не его отвественность.

Незнанием и нежеланием граждан разбираться кто за что отвечает в государстве активно использовали против Луценко, а теперь против Рябошапки.
Лично у меня есть к нему претензии, но менять его на квартального друга Зе считаю еще худшим.
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Тогда отвечу так, Худшего уже не может быть, твои претензии до лампочки, можешь разбираться в чем хочешь, а народу нужны посадки окружения Пэтрухи.
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А пенсии повьішать, зарплат і народу уже не надо?
Пол вареника и пло таблетки уже хватает на жизнь? Год назад только об этом и вопили.
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При Пэтрухе тоже в масле не катались, а этих конечно надо гнать, кто спорит? Ну хоть этих пусть меняют, в чем вопрос? Или тебя они устраивают, что не садят? У какая ты.
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Мне не понятньі вьіворотьі на 180 градусів в сознании отдельньіх граждан.
Год назад только и вопили о геноциде и торговле на крови, сегодня им это все по...
Центрі вьросли при тех же за и пенсиях, а они требуют только посадок, а не улучшения материального, крайне тяжелого положения от ньінешней власти.

Их мозгом управляют манипуляторьі?
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Ну. два предложения еще куда не шло, но последнее, мозг видать перегрелся, Я понял о чем ты, об улучшению материального благополучия, Х....... на рыло, при Пэтрухе оно пошло на дно, а эти продолжают. А если что не понятно читай молитву.
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... читай молитву...

По лексикону лехи видно, что очень верущий.
Какого патриархата?
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Представь себе, ВЕРУЮЩИЙ. а на счет патриархата, это не показатель. Если ты ЧМО, то ты ЧМО в любом патриорхате. Признаю материорхат, позволяю все, на что такие, как ты способны.
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Матриархат это не вера, а социальная система, но если кто-то хочет в это верить, пожалуйста...
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Да по ......... , главное кого .............. . А вера сама придет.
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Зато Зе наїхав на Олексія Гончаренка, щоб той "нє переходил на личності"! А як же інакше - країна повинна знати "досягнення" президента
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Эта ВереЩучка от природы экзальтирована,или всю жизнь готовилась выполнять роль пародиста клована ЗеДебила?
Ну куда ей в политику?
Она на Привозе должны кричать; "бычки,бычки"................................
Ну вот кто-нибудь может назвать ЛИЧНОСТЬ среди лакеев?
Ну и единой,даже подобия вменяемой личности нет.
Если не психопат,то идиот.
Или просто ПОЦ,типа Потураева.
Ох мля и мемуары они начнут кропать через год-другой.
Будут настольные пособия для психиатров,невропатологов и прочих смежных специальностей.
Даже сексопатологам работенка найдется.
Чистый ПАНОПТИКУМ.
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Єдиний хто подобався з цієї команди це Рябошапка, відправив всіх прокурорів на здавання тестів на IQ причому не можливо порішати, багато прокурорів на вареліанці сиділи 2 тижня-вчились.
Це перший хто рішив відсіяти недоумків з прокуратури..
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мадам Верещук забыла основное правило силовиков - во время следствия главное не выйти на самого себя...
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Ирина В.! Хватит корчить из себя дуру! Вы прекрасно знаете, кто затеял этот квартал-бардак в Украине - Вова ЗЕ.
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