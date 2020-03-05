 Було б нормально, якби силовики назвали прізвища тих, хто їм заважав працювати, а не використовували обтічні форми, - "слуга народу" Верещук

Про це вона сказала журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Я очікувала, що кожен з них вийде і чесно, дивлячись в очі суспільству, скаже: мені заважало працювати це, мені заважали працювати ті. Тоді це буде нормально, будуть прізвища, деталі, які будуть вселяти довіру до слів Генерального прокурора або силовиків НАБУ. А не коли ми чуємо обтічні форми", - сказала Верещук.
На запитання про те, чи достатньо було пів року, щоб проявити себе на посаді, вона відповіла: "Так, достатньо. Хоча б особистих характеристик має бути достатньо, щоб зарекомендувати себе як керівника, здатного утримувати ситуацію і розвивати її в правильному напрямі".
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Ви самі їх призначили, маєте необмежену владу і продовжуєте рюмсати. Купіть пластир і заклейте свій поганий рот.
Он на прощанье сказал правду о зепутатах:
"Многие из них только вчера окончили школу, с трудом пишут и формулируют мьсли, но уже оценили работу Генпрокурора, которьій даже не успел отчитаться о своей работе в Раде."
Чиновники категори А это не его отвественность.
Незнанием и нежеланием граждан разбираться кто за что отвечает в государстве активно использовали против Луценко, а теперь против Рябошапки.
Лично у меня есть к нему претензии, но менять его на квартального друга Зе считаю еще худшим.
Пол вареника и пло таблетки уже хватает на жизнь? Год назад только об этом и вопили.
Год назад только и вопили о геноциде и торговле на крови, сегодня им это все по...
Центрі вьросли при тех же за и пенсиях, а они требуют только посадок, а не улучшения материального, крайне тяжелого положения от ньінешней власти.
Их мозгом управляют манипуляторьі?
По лексикону лехи видно, что очень верущий.
Какого патриархата?
Ну куда ей в политику?
Она на Привозе должны кричать; "бычки,бычки"................................
Ну вот кто-нибудь может назвать ЛИЧНОСТЬ среди лакеев?
Ну и единой,даже подобия вменяемой личности нет.
Если не психопат,то идиот.
Или просто ПОЦ,типа Потураева.
Ох мля и мемуары они начнут кропать через год-другой.
Будут настольные пособия для психиатров,невропатологов и прочих смежных специальностей.
Даже сексопатологам работенка найдется.
Чистый ПАНОПТИКУМ.
Це перший хто рішив відсіяти недоумків з прокуратури..