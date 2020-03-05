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Матеріали за темою:
Все про:Зоряна Скалецька (106) COVID-19 (511) обсервація (10) Нові Санжари (128)

 Термін обсервації в Нових Санжарах закінчено, коронавірус ні в кого не виявлено, - Скалецька. ФОТО

Ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька повідомила, що термін обсервації в Нових Санжарах евакуйованих з Уханя громадян завершено. Коронавірусної інфекції ні в кого не виявили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook.

"14-денний термін обсервації закінчився. Ми вже спакували речі та готуємося повернутись до своїх родин, друзів та звичного життя. Найважливішим є те, що всі евакуйовані з Китаю, члени екіпажу та команда супроводу, – не мають захворювання на коронавірус", - йдеться в повідомленні.

За словами Скалецької, протягом двох тижнів вся Україна мала змогу детально стежити за обсервацією евакуйованих з Уханя громадян.

"Ми детально висвітлювали усі її аспекти: стан здоров’я, результати аналізів, питання побуту. Я хочу подякувати кожному, хто перебував ці дні в обсервації, за відповідальне ставлення та розуміння. Ви молодці! Також хочу висловити велику подяку всім, хто брав участь в організації евакуації та процесу обсервації. Ви справжні професіонали! Хочу окремо подякувати тим, хто підтримував нас увесь цей час: надісланим листом, подарованою книгою та просто добрим словом", - додала вона.

Скалецька сподівається, що їхній приклад допоможе суспільству усвідомити необхідність відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших.

"І ще раз хочу подякувати всій команді Міністерства охорони здоров’я за щоденну наполегливу роботу. Ми весь час були на зв’язку, проводили скайп-конференції, підготували низку дуже важливих рішень. А головне – провели масштабну підготовку до появи коронавірусу в Україні. Як показує практика, медична система готова, алгоритми працюють", підсумувала Скалецька.

Нагадаємо, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька з п'ятниці, 21 лютого, перебуває разом із громадянами, евакуйованими з Китаю, на обсервації в санаторії "Нові Санжари". Напередодні вона заявила, що не бачить підстав продовжувати термін обсервації більш ніж на 14 днів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В евакуйованих у Нових Санжарах ознак хвороби не виявлено, термін обсервації закінчується завтра, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Термін обсервації в Нових Санжарах закінчено, коронавірус ні в кого не виявлено, - Скалецька 01
Термін обсервації в Нових Санжарах закінчено, коронавірус ні в кого не виявлено, - Скалецька 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179591
 
   
 Топ коментарі
 
Давай проваливай, зебилка. Пока ты с физруком обсерваталась тебя "слуги" под зад коленом выперли Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавирус ни у кого не обнаружен, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 1326
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Молодець Скалецька, тепер їдь в Чернівецьку область на крантин.
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ну, хоч час добре провела
презервативів хоч вистачило?
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А по туберкулёзным диспансерам рандеву намечается ?
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Нее, тема гнилая как и с гриппом, на шоу не тянет, пахать реально надо, не пойдет...
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а пенсійний фонд хто поповнювати буде - рабів і так не вистачае..., всі хотять в "слуги"...
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Молодець Скалецька, тепер їдь в Чернівецьку область на крантин.
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пусть гандики вернет сначала... Наворовала гандиков, барыга, разбогатела на гандиках, бабло по офшорам попрятала, шо, не знаем шо ли...бизнес на секисе... Гандики пусть вернет... больно вумная. Тут вымных не любят. Тут дурака из себя корчить - тогда на должности оставят, и 75% проголосуют за...
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Электорат Новых Санжар, отдавший за "слуг" 85% голосов удовлетворен...
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Давай проваливай, зебилка. Пока ты с физруком обсерваталась тебя "слуги" под зад коленом выперли Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавирус ни у кого не обнаружен, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 1326
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ну и? кто там истошно орал: "а вдрууууг!"? кто из обосранного перепуганного быдла национальных героев делал? Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавирус ни у кого не обнаружен, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 8555
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Посмотри архив.
И сразу увидишь, кто из быдла героев делал.
Главное, не выйти на себя. Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавирус ни у кого не обнаружен, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7040
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у тебя плохое словоупотребление... на жирные намёки положено чётко отвечать. я ж не зебил какой...
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ну, хоч час добре провела
презервативів хоч вистачило?
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видно не хватило . если не 22 дня отсидела как ВОЗ рекомендует а по укороченной зебильной программе
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я думаю скорее физрука "не вистачило".
Этот физрук испортился, несите нового!
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Спасибо санжарцам!
Испугали вирус.
Теперь поезжайте в Черновцы.
С бутылками и камнями, вирус изгонять.
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Зато виявлено неймовірну кількість ДОВБОЙОБІВ! Хоча і не дивно, це все тіж 73%
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Прикольно посмотреть на цензоре, кто же защищал эти 73%...
Оказывается, поголовно - порохоботы!
Вирус объединил Украину.
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Шановний, якщо у Вас підгорає то вимушений Вас засмутити, Ви у 73%
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Почитай архив комментов.
И поймешь у кого "підгоряє".
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скажіть віслюку оманському- нехай зателефонуе до танцівниці....- чи дружина дала пательнею по "рояльним" яйкам Срок обсервации в Новых Санжарах окончен, коронавирус ни у кого не обнаружен, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7358

УКРАЇНКА, ЯКА ЗАЛИШИЛАСЯ В УХАНІ ЧЕРЕЗ СОБАКУ: ПІСЛЯ ДЗВІНКА ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗІ МНОЮ НІХТО НЕ ЗВ'ЯЗУВАВСЯ



Українка Анастасія Зінченко, яка перебуває в китайському Ухані зі своєю собакою, обурена, що про її евакуацію досі нічого не чути і вже тиждень їй ніхто не телефонував.Про це вона написала у своєму акаунті в Instagram."Через два тижні після того як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, Україна ставить заборону, причиною якої є випадок в Гонконзі - підозра в собаки на коронавірус. І чомусь тільки Україна поставила таку заборону. Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не дзвонили вже протягом тижня, історія лише тільки стала гучною, і потім згасла. Ані про евакуацію нічого чутно, ані про те, що нам робити далі. Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли на ряду стоять вже нові проблеми", - написала дівчина.Вона не знає, скільки триватиме карантин у Китаї та як вона потрапить додому.Анастасія додала, що з харчовими продуктами проблем зараз немає, але є проблема з питною водою, тому що вона закінчилася і охорона будинку не змогла їй допомогти в цьому питанні і вийти теж не дозволила.
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а что там выяснять - эвакуация животных - Запрещена!
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Люди то уедут те "больные" но вот ассоциация с этим словом Новые Санжары увы негативная,неприятная,что может отбелить репутацию поселка?уже ничего,увы
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Жаль барцы-патриоты не успели их забить камнями!
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Ну и дура.....
Пока ты в больничке тебя не могут уволить....
Месяц в больничке.... Потом в декрет..... Опять в дектрет.....
Так ООООЧЕНЬ долго можно!!!!
Доказано нашими чинушами на практике!
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Уже могут по новым слугауродовским законам ))) Поэтому то она и не парилась)))
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А разве его уже приняли? Вроде нет, а обратной силы закон не имеет!
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Китайцы писали, что вирус живет 30+ дней. Если с должности сняли то и обсервация закончилась.
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- Рабинович, вы у нас вчера были в гостях?
- Был!
- Так вот, после вашего ухода пропали серебряные ложки!
- Но я их не брал, я порядочный человек!
- Но ложки все-таки пропали! Так что больше не приходите к нам в гости!..
...
- Рабинович, ложки нашлись!
- Так что, можно приходить в гости?
- Э нет, ложечки-то нашлись, но осадок остался!
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вот прикол будет, если кто-то проявит симптомы чуть позже
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Министр здравохранения тоже не был обнаружен
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а ты думал 2 недели год будут длиться?
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Довольная морда какая - а где ж физрук наверно вымотался от физических нагрузок
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смотрел на сайте приехали родичи на бумерах 7 в шубах...цацкались с ними они там нашарика жрали и *******..какой позор Термін обсервації в Нових Санжарах закінчено, коронавірус ні в кого не виявлено, - Скалецька - Цензор.НЕТ 2552
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И что теперь? Отсидела полмесяца "на карантине", в то время, как вирус ширится Украиной. Вместо того, чтобы РАБОТАТЬ. В ОТСТАВКУ!!!
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