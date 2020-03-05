 Термін обсервації в Нових Санжарах закінчено, коронавірус ні в кого не виявлено, - Скалецька. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook.
"14-денний термін обсервації закінчився. Ми вже спакували речі та готуємося повернутись до своїх родин, друзів та звичного життя. Найважливішим є те, що всі евакуйовані з Китаю, члени екіпажу та команда супроводу, – не мають захворювання на коронавірус", - йдеться в повідомленні.
За словами Скалецької, протягом двох тижнів вся Україна мала змогу детально стежити за обсервацією евакуйованих з Уханя громадян.
"Ми детально висвітлювали усі її аспекти: стан здоров’я, результати аналізів, питання побуту. Я хочу подякувати кожному, хто перебував ці дні в обсервації, за відповідальне ставлення та розуміння. Ви молодці! Також хочу висловити велику подяку всім, хто брав участь в організації евакуації та процесу обсервації. Ви справжні професіонали! Хочу окремо подякувати тим, хто підтримував нас увесь цей час: надісланим листом, подарованою книгою та просто добрим словом", - додала вона.
Скалецька сподівається, що їхній приклад допоможе суспільству усвідомити необхідність відповідально ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших.
"І ще раз хочу подякувати всій команді Міністерства охорони здоров’я за щоденну наполегливу роботу. Ми весь час були на зв’язку, проводили скайп-конференції, підготували низку дуже важливих рішень. А головне – провели масштабну підготовку до появи коронавірусу в Україні. Як показує практика, медична система готова, алгоритми працюють", підсумувала Скалецька.
Нагадаємо, міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька з п'ятниці, 21 лютого, перебуває разом із громадянами, евакуйованими з Китаю, на обсервації в санаторії "Нові Санжари". Напередодні вона заявила, що не бачить підстав продовжувати термін обсервації більш ніж на 14 днів.
И сразу увидишь, кто из быдла героев делал.
Главное, не выйти на себя.
По Фрейду!
Кирилл Лещенко
ну покажи мне, где я "************" топил.
05.03.2020 11:21
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Кирилл Лещенко
где я ЗА "************" топил.
05.03.2020 11:22
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По Фрейду!
Кирилл Лещенко
ну покажи мне, где я "************" топил.
05.03.2020 11:21
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Кирилл Лещенко
где я ЗА "************" топил.
05.03.2020 11:22
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презервативів хоч вистачило?
Этот физрук испортился, несите нового!
Испугали вирус.
Теперь поезжайте в Черновцы.
С бутылками и камнями, вирус изгонять.
Оказывается, поголовно - порохоботы!
Вирус объединил Украину.
И поймешь у кого "підгоряє".
УКРАЇНКА, ЯКА ЗАЛИШИЛАСЯ В УХАНІ ЧЕРЕЗ СОБАКУ: ПІСЛЯ ДЗВІНКА ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗІ МНОЮ НІХТО НЕ ЗВ'ЯЗУВАВСЯ
Українка Анастасія Зінченко, яка перебуває в китайському Ухані зі своєю собакою, обурена, що про її евакуацію досі нічого не чути і вже тиждень їй ніхто не телефонував.Про це вона написала у своєму акаунті в Instagram."Через два тижні після того як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, Україна ставить заборону, причиною якої є випадок в Гонконзі - підозра в собаки на коронавірус. І чомусь тільки Україна поставила таку заборону. Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не дзвонили вже протягом тижня, історія лише тільки стала гучною, і потім згасла. Ані про евакуацію нічого чутно, ані про те, що нам робити далі. Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли на ряду стоять вже нові проблеми", - написала дівчина.Вона не знає, скільки триватиме карантин у Китаї та як вона потрапить додому.Анастасія додала, що з харчовими продуктами проблем зараз немає, але є проблема з питною водою, тому що вона закінчилася і охорона будинку не змогла їй допомогти в цьому питанні і вийти теж не дозволила.
Пока ты в больничке тебя не могут уволить....
Месяц в больничке.... Потом в декрет..... Опять в дектрет.....
Так ООООЧЕНЬ долго можно!!!!
Доказано нашими чинушами на практике!
- Был!
- Так вот, после вашего ухода пропали серебряные ложки!
- Но я их не брал, я порядочный человек!
- Но ложки все-таки пропали! Так что больше не приходите к нам в гости!..
...
- Рабинович, ложки нашлись!
- Так что, можно приходить в гости?
- Э нет, ложечки-то нашлись, но осадок остался!