 Кандидатуру Тарана пролобіював Єрмак: міністр оборони йому потрібен для повного контролю над військово-політичною ситуацією на Донбасі, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Що думаю про призначення міністром оборони Андрія Тарана?
- Міністра оборони не представили парламенту - з ним не спілкувалася ні жодна фракція, ні комітет з оборони Верховної Ради. Причому міністр був зобов'язаний з'явитися за зверненням фракції "Голос", але не з'явився, і це пряме порушення закону про призначення міністрів. Такий підхід не може не викликати запитань. Війна з РФ вимагає ясної та чіткої стратегії, очевидно, що її немає. Депутати парламенту і суспільства були взагалі позбавлені дискусії на тему причин відставки минулого міністра і причин призначення нового. Це погана політика
2. Кандидатуру Тарана пролобіював голова Офісу президента Андрій Єрмак. Єрмак реалізовує проєкт примирення України з РФ на Донбасі, і міністр оборони йому потрібен для повного контролю військово-політичної ситуації на Донбасі. За якою логікою здійснюється це примирення, ми не розуміємо, все робиться на рівні особистих відносин і домовленостей.
3. Таран провів більшу частину своєї військової кар'єри на розвідувальній та дипломатичній службі, в цій сфері у нього великий досвід і знання. Він став учасником АТО в 2015-му, але в бойових діях участі не брав. Він не обіймав публічних політичних посад, не давав жодного інтерв'ю, не висвітлював свої погляди, і тепер навіть спілкування в парламенті не пройшов, а мені здавалося, це повинно бути обов'язковою умовою призначення. Тарана мало хто знає серед армійських командирів, тому чи зможе Таран визначити стратегію змін в армії - велике запитання. Для цього йому треба будувати команду, і припустити про те, яким він буде міністром ми зможемо тільки після того, як Таран представить своїх заступників.
4. Стратегія Володимира Зеленського призначати і змінювати уряд без будь-якого обґрунтування та без постановки завдань, без розбору проблем - сам по собі помилковий підхід. Це підриває головне - довіру до влади і до кадрових призначень. Після зміни уряду і керівництва Міноборони немає ніяких надій - є тільки настороженість", - розповів Бутусов.
Так что, время пожинать плоды, хоть еще и не время сбора урожая.
Почему вы упорно не упоминаете вот этот факт, хотя могли бы проверить:
...Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)". Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
Це той Андрій Таран якого звільнили з керівних посад ЗСУ за статею ДЕРЖ ЗРАДА у часи АТО ?
Бо після призначення А. Тарана була розкрита агентурна сітка України на окупованих територіях Донбасу.
На должность министра обороны назначен генерал Андрей Таран, подозреваемый ранее в госизмене, и в задачу которого входит остановка движения Украины в НАТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Борислав Береза.
После мюнхенской конференции по безопасности нынешний глава Минобороны Андрей Загороднюк заявил о готовности НАТО к усилению сотрудничества с Украиной и повышению уровня взаимоотношений до партнера с расширенными возможностями. Это должно произойти, если реформы военного сектора будут продолжаться в том же темпе.
Эта информация очень разозлила обитателей Кремля, а президент России Владимир Путин дал указание Дмитрию Козаку, который находится на связи с главой Офиса президента Андреем Ермаком, сорвать соответствующие планы посредством замены министра обороны Украины.
Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, кто остановит продвижение Украины в НАТО. Данный министр полностью согласован с Москвой и будет назначен для того, чтобы провалить реформы армии, что не позволит Украине получить новый статус в НАТО. Грядущее повышение статуса Украины в НАТО вызвало сильное раздражение в Москве.
Зеленский не понимает что делает. Или понимает, что еще хуже.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=EFlDkJcKyVg&feature=emb_logo
"Он стал участником АТО в 2015-м, но в боевых действиях участия не принимал." - це все, що потрібно знати про нового міністра оборони. Бойові офіцери будуть поступово видавлюватись зі ЗСУ. У Бубочки в голові війни немає, тому для нього ворог - це не *****, не кацапи, для нього ворог - "агрессивное меньшинство", тобто ветерани, волонтери, бойові офіцери і воїни (згадалося знамените - "эти козлы, которые мешают нам жить"). Клоун знищує армію і дискредитує її, добровольців та волонтерів в очах населення.
Андрій Васильович ну дуже цікава особистість... багато знає.. багато чого бачив і йому"палець в рот не покладешь.."
И еще - не удивлюсь, если он окажется агаентом российских спецслужб.
Уж больно биография подходящая.
И чуйка подсказывает...
Поди хряпни бояры. Попустит.
А може людина багато пережила і тому постійно сумний.
то всё идёт по намеченному плану - максимальное ослабление Украины по всем направлениям.
Дякуємо вам, зебіли
Капець.
Таварісч ЮБ, але ж головне, що не ПП, правда ? На роботу збираюся, так би можна було пошукати ті ваші захлинання на адресу тлі.
=сдєлалі вмєстє= ? То і відповідати теж будете =вмєстє=.