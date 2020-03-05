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Все про:Зеленський (4682) Кабмін (3825) Міноборони (3200) Єрмак Андрій (124) Таран Андрій (4)

 Кандидатуру Тарана пролобіював Єрмак: міністр оборони йому потрібен для повного контролю над військово-політичною ситуацією на Донбасі, - Бутусов

Після зміни уряду і керівництва Міноборони немає ніяких надій - є тільки настороженість.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Що думаю про призначення міністром оборони Андрія Тарана?

  1. Міністра оборони не представили парламенту - з ним не спілкувалася ні жодна фракція, ні комітет з оборони Верховної Ради. Причому міністр був зобов'язаний з'явитися за зверненням фракції "Голос", але не з'явився, і це пряме порушення закону про призначення міністрів. Такий підхід не може не викликати запитань. Війна з РФ вимагає ясної та чіткої стратегії, очевидно, що її немає. Депутати парламенту і суспільства були взагалі позбавлені дискусії на тему причин відставки минулого міністра і причин призначення нового. Це погана політика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення Коростельова - останній шанс для відродження оборонної промисловості. У Міноборони все залежить від того, чи зуміє Таран зібрати дієздатний колектив, - Бутусов

Кандидатуру Тарана пролобіював Єрмак: міністр оборони йому потрібен для повного контролю над військово-політичною ситуацією на Донбасі, - Бутусов 01

2. Кандидатуру Тарана пролобіював голова Офісу президента Андрій Єрмак. Єрмак реалізовує проєкт примирення України з РФ на Донбасі, і міністр оборони йому потрібен для повного контролю військово-політичної ситуації на Донбасі. За якою логікою здійснюється це примирення, ми не розуміємо, все робиться на рівні особистих відносин і домовленостей.

3. Таран провів більшу частину своєї військової кар'єри на розвідувальній та дипломатичній службі, в цій сфері у нього великий досвід і знання. Він став учасником АТО в 2015-му, але в бойових діях участі не брав. Він не обіймав публічних політичних посад, не давав жодного інтерв'ю, не висвітлював свої погляди, і тепер навіть спілкування в парламенті не пройшов, а мені здавалося, це повинно бути обов'язковою умовою призначення. Тарана мало хто знає серед армійських командирів, тому чи зможе Таран визначити стратегію змін в армії - велике запитання. Для цього йому треба будувати команду, і припустити про те, яким він буде міністром ми зможемо тільки після того, як Таран представить своїх заступників.

4. Стратегія Володимира Зеленського призначати і змінювати уряд без будь-якого обґрунтування та без постановки завдань, без розбору проблем - сам по собі помилковий підхід. Це підриває головне - довіру до влади і до кадрових призначень. Після зміни уряду і керівництва Міноборони немає ніяких надій - є тільки настороженість", - розповів Бутусов.

Також читайте: Повноваження головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу будуть розділені з 27 березня

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179590
 
   
 Топ коментарі
 
Факт лоббирования хуйловским агентом Ермаком является исчерпывающей характеристикой кандидата.
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Borislav Bereza
15 год ·

Три вывода по этому Кабмину.
1. Ничего позитивного не жду. Их задача досидеть до следующего Кабмина. Подозреваю, что отставка будет еще в этом году. В общем, как сказал новый премьер - "это правительство для людей!". Всех этих людей можно пересчитать по пальцам одной руки.
2. Зеленский не сделал никаких выводов из формирования предыдущего Кабмина. И вся ответственность вместе с негативом будут на нем. Депутаты от "Слуги народа" проголосовали за тех, за кого им сказали голосовать. В общем #моносброд показал, что с ним можно не считаться и участие в формировании правительства не брали. Вернее им не дали такой возможности. В общем, они очередной раз показали, что они статисты и функция по нажатию кнопок. Не больше. Их рейтинг, как и рейтинг Зеленского, продолжит системно обваливаться.
3. Андрей Таран назначен министром обороны. Я готов поспорить с кем-угодно, что мы уже не получим статус партнера НАТО до конца года, как планировалось ранее. Реформы будут просаботированны и в Кремле могут сегодня открыть бутылку дорогого шампанского. У них праздник. Их кандидат стал министром обороны, как уже было при Януковиче. Проголосовавшие за него - предатели и полезные идиоты. А кремлядям даже ЗаЖОП не пришлось задействовать. Так что тут все грустно.

И не забудьте пристегнуться. Начинается турбулентность.
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сєпари тягнуть сєпарів. а це не той кого звинуватили в держзраді?
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А главное в этом во всем то, господин Бутусов, что на все это украинский избиратель дал демократически избранному преЗеденту карт-бланш, правильно?
Так что, время пожинать плоды, хоть еще и не время сбора урожая.
Почему вы упорно не упоминаете вот этот факт, хотя могли бы проверить:
...Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)". Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
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Шпигун на шпигуні і шпигуном погоняє.
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Ти, дятелко, ха це проголосував: аби не Порошенко, - чи забув вже?
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Кандидатуру Тарана пролоббировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Источник: https://censor.net.ua/n3179590

Це той Андрій Таран якого звільнили з керівних посад ЗСУ за статею ДЕРЖ ЗРАДА у часи АТО ?
Бо після призначення А. Тарана була розкрита агентурна сітка України на окупованих територіях Донбасу.

Кандидатуру Тарана пролобіював Єрмак: міністр оборони йому потрібен для повного контролю над військово-політичною ситуацією на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3194
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Данный министр полностью согласован с Москвой и назначен для того, чтобы провалить реформы армии, что не позволит Украине получить новый статус в НАТО.

На должность министра обороны назначен генерал Андрей Таран, подозреваемый ранее в госизмене, и в задачу которого входит остановка движения Украины в НАТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Борислав Береза.
После мюнхенской конференции по безопасности нынешний глава Минобороны Андрей Загороднюк заявил о готовности НАТО к усилению сотрудничества с Украиной и повышению уровня взаимоотношений до партнера с расширенными возможностями. Это должно произойти, если реформы военного сектора будут продолжаться в том же темпе.
Эта информация очень разозлила обитателей Кремля, а президент России Владимир Путин дал указание Дмитрию Козаку, который находится на связи с главой Офиса президента Андреем Ермаком, сорвать соответствующие планы посредством замены министра обороны Украины.

Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, кто остановит продвижение Украины в НАТО. Данный министр полностью согласован с Москвой и будет назначен для того, чтобы провалить реформы армии, что не позволит Украине получить новый статус в НАТО. Грядущее повышение статуса Украины в НАТО вызвало сильное раздражение в Москве.
Зеленский не понимает что делает. Или понимает, что еще хуже.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=EFlDkJcKyVg&feature=emb_logo
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Зелёнский всё прекрасно понимает. Он, правда, ничего и не делает: ему на стол кладут инструкции от Ермака, по пунктам, "исполнить и доложить об исполнении".
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за это назначение Украина будет платить кровью
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Там інше. Якщо досі нема широкого руху в суспільстві за негайну відставку Зеленського і дострокові президентські, то ця країна не має імунітету, щоб вижити
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Написав в блозі Бутусова, але напишу і тут.
"Он стал участником АТО в 2015-м, но в боевых действиях участия не принимал." - це все, що потрібно знати про нового міністра оборони. Бойові офіцери будуть поступово видавлюватись зі ЗСУ. У Бубочки в голові війни немає, тому для нього ворог - це не *****, не кацапи, для нього ворог - "агрессивное меньшинство", тобто ветерани, волонтери, бойові офіцери і воїни (згадалося знамените - "эти козлы, которые мешают нам жить"). Клоун знищує армію і дискредитує її, добровольців та волонтерів в очах населення.
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Прочитайте биографии Гелетея и Полторака. Их опыт в боевых действиях на момент назначения не лучше.А от их участия были и Иловаск и Дебальцево.
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Ай вей такі Ж да.. Кандидатуру Тарана пролобіював Єрмак: міністр оборони йому потрібен для повного контролю над військово-політичною ситуацією на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8027
Андрій Васильович ну дуже цікава особистість... багато знає.. багато чого бачив і йому"палець в рот не покладешь.."
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,,и днем и ночью кот зеленый,все ходит по цепи кругом",,,а цепь - куйло ,зе,козак ,ермак,таран=слив Украины
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каков през такая и свита,коты в мешке из подворотен криворижжя.Осподя избавь нас от этой клоунады.
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"Ермак реализовывает проект примирения Украины с РФ на Донбассе ", а по факту "Ермак с Зелёнкой реализовывает проект Путина капитуляии Украины" . И хватит уже вот этих обтекаемых фраз и намёков, пора наконец говорить правду, как это сделал Гончаренко иначе будет поздно.
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те що єрмак=поц... ну очевидно Ж!! Але не завжди воно виходить так як заманеться.. це ж не шахи Кандидатуру Тарана пролобіював Єрмак: міністр оборони йому потрібен для повного контролю над військово-політичною ситуацією на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6825
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квартальный дурачек вчера показал свою истинную суть. уже ни у кого нет сомнений, что его задача полностью уничтожить экономику Украины и развалить ВСУ изнутри, чтобы через год отдать кацапам Украину нищую, деморализованную и не способную защищаться. не верите? посмотрите, кого эта скотина поставила в кабмин.
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Прокладка -- Ермак- Таран- Генштаб РФ - Путин.
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Личико у это дяди очевидно безвольное.
И еще - не удивлюсь, если он окажется агаентом российских спецслужб.
Уж больно биография подходящая.
И чуйка подсказывает...
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Теперь капитуляция Украины будет проходить веселее.
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уж не ради ли имплементации этой консервы во власть, была затеяна вся смена правительства ?
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Бутусов политкоректный. Это я, как свободный человек, могу сразу заявить что Таран враг Украины, подонок, мразь и падло уже только потому что его рекомендовал Ермак Оманский, а "гвоздь в крышку гроба" - возглавлял избирательный штаб Смешко - известного агента ФСб, корумпированного урода которого с позором изгнали с СБУ и которого пиарил аферист Гордон за то что будучи главой СБУ он крышевал его "экстрасенсов" и "прорицателей". Еще там какая то родственница Гордона вела совместный бизнес с женой Смешка за счет СБУ. "Во компания какая!" И это только на первый взгляд! Урод на уроде, и уродом погоняет. Гнать на хрен. Лучше сразу повесить чтоб не пришлось потом через Интерпол разыскивать... Как можно чмо с такой репутацией назначать? У него ж на морде коммунистическое выражение застыло намертво и партбилеит зюганова под подкладкой...
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Вешать никого не надо, а вот открытый суд над этими ублюдками, после изгнания зелёной плесени с Банковой - очень нужен.
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Вот видишь - какую страшную ошибку допустил Порох ! Вместо того чтобы ввести диктатуру, и заткнуть всю падаль, вроде тебя, он решил что демократия пригодна для страны с нищим и дурным на три четверти населением.
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Вот видишь, проплаченный тролль под австралийским флагом, твой тупой и жадный шоколадный патрон так увлекся набиванием карманов, что и не заметил, как отобрали табуретку. И если бы зеленые были поумнее, то пересажали всю ту падаль, которая грабила страну последние 6 лет и тебе не кому было бы платить за высеры.
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Лапоть, у вас на пригожинской помойке мобилизация сегодня что ли ?
Поди хряпни бояры. Попустит.
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Слабые у вас инструкторы да и сам ты недалек, опускаешься до примитивных советов. Какая бояра? Я коньяк кушаю, тебе месяц надо бить по клаве на пустую бутылку от него. Иди качай мяч, неудачник.
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то може він сильно перекувався та виправився!
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а чего ж у него морда такая виноватая как у кота который насрал в тапки? Кандидатуру Тарана пролобіював Єрмак: міністр оборони йому потрібен для повного контролю над військово-політичною ситуацією на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4224 С такой мордой только в плен сдаваться...
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хто знає....може це такий військовий маневр.
А може людина багато пережила і тому постійно сумний.
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Ага. Ну прямо "генєрал пєчального образа" в машкарі "фаталістичної рєшимості". Миші в норах під паркєтом обдєлались від отблєсків лампас. Кандидатуру Тарана пролобіював Єрмак: міністр оборони йому потрібен для повного контролю над військово-політичною ситуацією на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8462
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Стратегия Владимира Зеленского назначать и менять правительство без всякого обоснования и без постановки задач, без разбора проблем - само по себе ошибочный подход Источник: https://censor.net.ua/n3179590 - Юра если призидент двоешник то нах он нам нужен а если не лох
то всё идёт по намеченному плану - максимальное ослабление Украины по всем направлениям.
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У него нет никакой стратегии, и быть не может. Это просто говорящая голова, которой инструкции приносит Ермак.
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п.4 смешно начинается. Стратегия Зеленского.... это что за хрень ? Такое вообще возможно? Оно само сказало, что не может мыслить стратегично....
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Все. Конфетно-букетний період закінчився. Зараз поміняють "ширми" з тупих клоунів на серйозних дядків зі слідом від кокарди на лбу і злив піде ударними темпами.
Дякуємо вам, зебіли
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Военная карьера - это уже хорошо. Это значит - Министр умеет строиться на подоконнике, ходить строем и точно знает, что делать по команде «Вспышка справа!» (руки с автоматом вытянуть вперёд, дабы расплавленным железом не обляпать казённые сапоги).
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Война с РФ требует ясной и четкой стратегии, очевидно, что ее нет. Источник: https://censor.net.ua/n3179590 Бутусов, как так нет стратегии? Стратегия заявлена год назад: надо перестать стрелять! Все остальное - отвод войск, безумная формула Штаймаера, тайные переговоры с Патрушевым, совместные патрули и тд и тп - елементы тактики, чтобы перестать стрелять, то есть чтобы сдаться.
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Наш враг - москальщина/кацапстан преследует свои цели и действует методично и целенаправленно. Одна из приоритетных задач врага - любыми способами заблокировать евро-атлантические движения Украины в ЕС и в НАТО соответственно. На уровне Президента и главы Офиса Президента врагу это удалось, оставался Министр обороны (Загороднюк), который поддерживал и активизировал интеграционные процессы Украины с НАТО (приведение сил и средств к единым стандартам НАТО, улучшение логистики, взаимозаменяемость, совместные учения, присутствие представителей НАТО у нас в МО и Генштабе и т.д.). Все это крайне раздражало наших врагов - кацапов/мокселей и их пособников в Украине - окружение Зеленского + Нардепы из Оппоблока. В итоге появилась фигура Тарана. Помните одиозных Саламатина, Лебедева? Это из той же оперы...
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Ермак будет аккуратно лоббировать позицию Козака . Нам главное не залезть в нее в течении года . а потом начнется венегрет с концепцией по Украине и у рашистов .Так и добудем 4 года . У ***** нет много времени по Украинскому вопросу .Глядишь застрянет в Сирии , да и США с замещением нефти на рынки идет , а это серп по яйцам и тогда не до Украины .
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Kакой там "год" ? На границе стоЯт четыре общевойсковых армии, 1100 танков. Нет у Украины этого года.
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кацапье говорит не скрывая свои ходы , вот и Сурок и Гиркин говорят о том .что надо ставить условия и если нет . то идти войной . Это и есть мысли Путлера . Козак , поставлен как не одиозная фигура и мастер тихой оккупации .А войска у границы. что бы олигархов склонять к -русскому миру -
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Это я так взял широко . А так конечно периодические маркеры .это весна -октябрь . Если начнется имплементирование русского мира и украинское общество не будет на это реагировать . то значит мы этого заслуживаем и тогда пустые разговоры о -дадим отпор- .
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Общество не будет реагировать. Всё это уже было сто лет назад: вместо сопротивления, решили "договориться", а в 1933-м ели своих детей.
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ну я согласен .Вывод тогда один . нужен лидер национал -патриотов ,у которого нет отрицательного рейтинга среди правильных украинцев -патриотов . Тогда дело пойдет .старые консервы не поднимут более 15 % из которых 12 % диванные хомяки .Времени мало и надо растить совершенно новую кагорту патриотов , а не бывших рыгов . коммунистов , комсомольцев . олигархов , которые перекрашиваются под коньюктуру полит-рынка .
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Тобто Юля не лідер? А хрен собачий?
Капець.
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если она подымит -бунт - , я ЗА ! Не думаю .что она намерена тупо воровать ( не девица уже ) , можно подумать и про историю . Если Кошулинский , Коханивський , Зеркаль, Муждабаев . Чубаров итд , я еще больше -ЗА .
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Но у меня крайне правые -национал взгляды . ЮВТ думаю правый- социалист ( сейчас )
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Кандидатуру Тарана пролобіював Єрмак: міністр оборони йому потрібен для повного контролю над військово-політичною ситуацією на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5482

Таварісч ЮБ, але ж головне, що не ПП, правда ? На роботу збираюся, так би можна було пошукати ті ваші захлинання на адресу тлі.
=сдєлалі вмєстє= ? То і відповідати теж будете =вмєстє=.
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Ржали ??! Я вам дыбилам теперь постоянно напоминать буду !
Кандидатуру Тарана пролобіював Єрмак: міністр оборони йому потрібен для повного контролю над військово-політичною ситуацією на Донбасі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8245
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