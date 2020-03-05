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 Політика України
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Все про:МЗС (2077) Кулеба Дмитро (229)

 Мир, безпека, економічна і публічна дипломатія: Дмитро Кулеба озвучив п'ять пріоритетів на посаді глави МЗС

Новопризначений глава МЗС України Дмитро Кулеба окреслив п'ять пріоритетних напрямків роботи на новій посаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

У своєму пості Кулеба висловив подяку президенту Зеленському та кожному народному депутату, які його підтримали за довіру: "Для мене це честь, відповідальність і можливості".

"Ви чули головні слова Президента: курс України у зовнішній політиці залишається незмінним. Це, зокрема, означає, що ми продовжуємо рух до ЄС і НАТО", - написав він.

Також Кулеба назвав свої п'ять пріоритетів як глави зовнішньополітичного відомства України: " Буквально п‘ять тез по суті від мене щодо моїх пріоритетів на посаді:

  1. Мир, безпека і територіальна цілісність України.
  2. Економічна дипломатія з особливим фокусом на торгівлі, залученні інвестицій в Україну та підтримці промисловості. Особливо великі можливості бачу у Південно-Східній Азії, але й інші частини світу не забуватимемо. Там, де є можливості для українського бізнесу, працюватиме і українська дипломатія.
  3. Публічна дипломатія, аби світ нами захоплювався і бачив нас не лише як жертву агресії, а й привабливу країну можливостей.
  4. Кожен українець є краплею в океані під назвою "Україна", невід’ємною частиною нашого народу. Дипломати робитимуть все, щоб кожен українець пишався Батьківщиною, відчував її підтримку та захист, у якому куточку світу він би не перебував.
  5. Я буду активно заохочувати закордонних українців не розривати зв’язки з Батьківщиною. Аби мотивувати кожного, хто хотів би повернутися додому. Аби надихати кожного, хто готовий бути адвокатом України в країні свого проживання", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главою МЗС буде Кулеба, а віцепрем'єром з євроінтеграції - Пристайко, - "слуга народу" Верещук

Водночас Кулеба зазначив, що у втіленні цих амбітних завдань дуже важливий діалог з парламентом: "Я завжди відкритий до спілкування з народними депутатами і впевнений, що ми будемо чути один одного".

"І останнє: найбільшою цінністю МЗС є люди, кожна професійна та енергійна людина заслуговує гідних і комфортних умов роботи вдома і за кордоном", - резюмував новий глава МЗС.

Крім того, Кулеба проілюстрував свою посаду такою фотографією:

Мир, безпека, економічна і публічна дипломатія: Дмитро Кулеба озвучив пять пріоритетів на посаді глави МЗС 01
Фото: Кулеба/Facebook

Як повідомлялося, 4 березня Верховна Рада України призначила Дмитра Кулебу на посаду міністра закордонних справ України.

Мир, безпека, економічна і публічна дипломатія: Дмитро Кулеба озвучив пять пріоритетів на посаді глави МЗС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179584
 
 
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І цілувати дупіту Пуйлу. Адже в ній видно прагнення до миру.
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Соєве гузно підлизане дуже примітивно, на рівні вологих мрій домогосподарки в менопаузі: "А колись я б йому дала", "Обожекакоймужчіна. Хачю ат нєво сина". У сої рецидивуюча ломка за шоколадною епохою українського олігархату. За незабутніми днями, коли їх улюблений мародер гівнокомандив. Хоч розбийся об стіну головою, соєвий дякувальник, але політичний труп свиновальца не гальванізує навіть синхронне завивання усіх соєвих анілінгерів, зібраних разом на ЦН. Дожирай свою рошенку, та не вдавись.
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Ну а где картинка святого Петиного семейства?
Причем она РЕАЛЬНАЯ, в отличии от этого куска дерьма.
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Кулеба отличный вариант, даже удивительно. Не ожидал от Зе такого.
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Який саме мир?Одні миролюбці,від Петра до Зелєбоби,а війна вже шість років йде.
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всі питання щодо війни до *****. Для сторони, на яку напали війна може закінчитись двома шляхами - капітуляцією або перемогою. Петро не капітулював, звільнив значні території, вибудував міцну оборону. Зєлєбоба поки що лише здає території.
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Петро просрав все шо було можливо,і теж бакланив про мир.Україні потрібна перемога.
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Не капітулював, ага. Потужний гівнокомандувач, відомий своїми "перемогами" під Іловайськом, Дебальцево та в Мінську
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Мир, безопасность, экономическая и публичная дипломатия: Дмитрий Кулеба озвучил пять приоритетов на посту главы МИД
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Кулеба забуває про шостий приоритет - своєчасно втікати з краденими грошима.
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Поздравляю РАБссиянсколе быдло ПЛЕШИВОГО ПЕДОФИЛА,5 марта 1953 года Степан Андреевич Бандера убил кремлевского мудака Джугашвили
СЛАВА УКРАIНI !!!
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Цей персонаж вже якось розповідав про "многовекторність".
Але доктрина кучманоїда зараз недоцільна, бо іде війна.
Найближчий час покаже, який з нього патріот України.
Особисто для мене головним чинником буде те, як він буде відноситися до лаптєстану
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Як відноситись до лаптєстану? Так, як і його бос-шмаркля. Мирно, переговорно, окозаглядувально.
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Хорошо Немиря сказал про этого волохатого мальчика:
Шестерил на Яныка, между карьерой и Украиной выбирал карьеру.
Теперь стал цуциком хитрожопых...
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Це звучить, як приєднання ордло, капітуляція, співпраця з мордором, подвійне громадянство
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Степан Андреевич Бандера напал на дохлый ссср 21 июня 1941 года,Гитлер проснулся только через сутки,выполнял братский Договор МОЛОТОВ=Риббеннроп Мир, безпека, економічна і публічна дипломатія: Дмитро Кулеба озвучив п'ять пріоритетів на посаді глави МЗС - Цензор.НЕТ 4094
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Вы правы.Украина вошла в состав Донецкого быдла ОРДЛО Теперь зеленский президент ОРДЛО Мир, безпека, економічна і публічна дипломатія: Дмитро Кулеба озвучив п'ять пріоритетів на посаді глави МЗС - Цензор.НЕТ 747
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Откуда оно такое говорливое? Ведь давно известно, что тот, кто хочет получить мир в обмен на безопасность, не получит ни мира, ни безопасности.
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кулэба, це той що за подвійне громадянство?
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22 апреля РАБссия соединит братские три народа барана.Но Бацька Лукашенко не хочет в это дермо КГБэшное....Бацька не хочет...,а 73 % хотят отсосать у Путлера Мир, безпека, економічна і публічна дипломатія: Дмитро Кулеба озвучив п'ять пріоритетів на посаді глави МЗС - Цензор.НЕТ 4482
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Эрдоган принял всеобщую мобилизацию всея Турков.Это капздец РАБссии...
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Крысы Кремля,турецкие дешовые курорты ждуть вас... Эрдоган закопал в землю ЯТАГАН Мир, безпека, економічна і публічна дипломатія: Дмитро Кулеба озвучив п'ять пріоритетів на посаді глави МЗС - Цензор.НЕТ 4631
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