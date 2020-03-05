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 Політика України
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Все про:Офіс генерального прокурора (130) Іонушас (1)

 Подання про моє призначення на пост Генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на фракції, - "слуга народу" Іонушас

Станом на 10:00 четверга до Верховної Ради не надходило подання на призначення нардепа від "Слуги народу" Сергія Іонушаса на посаду Генерального прокурора, але його кандидатура обговорювалася на засіданні фракції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив сам нардеп сьогодні в кулуарах Ради.

"Станом на сьогодні, подання президентом (про призначення Сергія Іонушаса Генпрокурором. - Ред.) не внесено, тому я хотів би тільки зазначити, що це питання порушувалося на фракції і це не секрет. ... Один з народних депутатів запропонував мою кандидатуру", - повідомив Іонушас.

Нагадаємо, вчора глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція одноголосно підтримує кандидатуру Іонушаса на посаду Генпрокурора.

Іонушас народився 18 жовтня 1979 року в Санкт-Петербурзі. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого в Харкові. Магістерський диплом отримав у Київському інституті інтелектуальної власності і права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посадки топчиновників - це відповідальність антикорупційних органів, на середньому рівні - були, - Рябошапка

Крім того, закінчив програму Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність - європейське право).

Член Асоціації правників України та Асоціації адвокатів України. Керівник юридичної фірми Гелон і ТОВ "Консіон".

Співпрацював із студією "Квартал 95" як юрист.

Президент України Володимир Зеленський публічно представив Іонушаса як члена своєї команди - експерта з питань правосуддя.

На виборах у Раду в 2019 році Іонушас посів 38 місце у виборчому списку партії "Слуга народу". Він є заступником голови комітету з питань правоохоронної діяльності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179583
 
 
 Топ коментарі
 
Господи ну и фамилия венгро угорско хазарская откуда такой непотриб всплыло..
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Якщо діяти в турборежимі СН за20 хвилин склепають нового Генпрокурвора. Афулі там складного.
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Господи ну и фамилия венгро угорско хазарская откуда такой непотриб всплыло..
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Якщо діяти в турборежимі СН за20 хвилин склепають нового Генпрокурвора. Афулі там складного.
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Головне, куди той непотріб так вдало прибився. в 2014 році в нас вже був адвокат Генпрокурор. Результати були вражаючі.
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Ты еще по форме черепа людей оценивай.
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Да уже самое время. Потому что вы, унтерменши сраные, уже достали.
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Сотрудничал со студией Квартал 95 как юрист. Источник: https://censor.net.ua/n3179583
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Рождение 18 октября 1979 (40 лет) Санкт-Петербург, Россия Партия Слуга народа. Про дитинство і батьків, місце їх теперішнього проживання- ні слова. Генпрокуром України- кацап, мад'ярського походження. Це вписується в план Зеленського ніжної дружби з мордором
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євреї молодці: один проб'ється - і підтягує своїх, підтягує...
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Немцы также были молодцами которые этих подтчгивателей немного приземлили...
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У евреев есть много чему стоит учится, вместо того чтобы венить их во всех грехах страны. А пока украинцы бьют стекла в автобусах с соотечественниками.
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а у якому слові я їх "вєню" у всіх грігах, можна детальніше?
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Летят на теплые местечки, как мухи на теплое г..но.
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Ах да юристо бандуристо
что Квартала понятно там в Квартале все такие идиоты начиная с самого клована
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Банда адвокатів захоплює владу в Україні.
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Не адвокатов а курьеров членов ОПГ посредников взяточников называйте вещи своими именами
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Еще одного клоуна тянут. Не власть а цирковой балаган гастролеров.
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Сотрудничал со студией Квартал 95 как юрист. Источник: https://censor.net.ua/n3179583
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Так, так. Ну чисто випадково... Ну ні разу не кумовство, договорняки і корупція.
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Порохоботы напряглись... Подання про моє призначення на пост Генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на фракції, - "слуга народу" Іонушас - Цензор.НЕТ 2571
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Интересно,какими ветрами это чудо попало из питера в Харьков?
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Фиг с ним с местом рождения, но то что генпрокурор опять не будет независим от власти уже огромный минус, Допустим он хороший юрист и адвокат но у него нет опыта в прокурорской деятельности а это еще один минус.
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Можно и Успокоится , - Если пойдет , что то Не Так , Общество не даст профиртеть итого Меньше , чем полгода.
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Сотрудничал со студией "Квартал 95" как юрист.

Это несмываемое клеймо. Со временем надо бы на лбу выжигать.
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Са+ , Na+ ,K+,Cl−, знаю ,ІонУшас -незнаю!

Це прикол кварталу "ушастий іон"? Подання про моє призначення на пост Генпрокурора поки немає, але це питання обговорювалося на фракції, - "слуга народу" Іонушас - Цензор.НЕТ 2155
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Никто из слуг химию не учил и не знают про ионы.
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