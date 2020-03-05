 Новий закон "Про СБУ" допоможе зробити спецслужбу більш сучасною та ефективною, - Баканов

Про це він заявив під час свого виступу в парламенті 4 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Стратегічні орієнтири оновленої СБУ чітко визначені. Це - сучасна і ефективна Служба, яка здатна нейтралізувати будь-яку загрозу в зародку. Вірю, що в цьому нам допоможе новий закон "Про Службу безпеки України", проєкт якого має надійти в парламент найближчими днями", - зазначив очільник СБ України.

Він підкреслив, що вітчизняна спецслужба уже змінює підходи до роботи. І це доводять результати за різними напрямами.

"По-перше ми змінили підхід у роботі Служби безпеки України від реактивного до проактивного – реагуємо не по факту скоєння злочину, а намагаємося запобігти йому. Запровадили ризик-орієнтований підхід в оперативно-слідчій роботі СБУ. Але для системного реформування потрібен новий закон", ‒ заявив Іван Баканов.

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Голова СБ України окремо наголосив, що готовий до діалогу стосовно нових завдань та повноважень Служби, її якісного реформування: "Ми обов’язково знайдемо компроміс під час обговорення нового закону "Про СБУ" у ВР. Але я точно не готовий до дій, які навіть теоретично можуть зробити Службу бодай на 1 відсоток менш ефективною".

Очільник СБУ закликав окремих політиків не спекулювати на темі державної безпеки. "Для тих, хто сподівається за рахунок різних маніпуляцій відволікти увагу від власних порушень закону, хочу нагадати фразу часів Стародавнього Риму – безкарність буває лише тимчасова", - додав Іван Баканов.