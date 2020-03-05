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 Політика України
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Все про:СБУ (5359) Баканов Іван (125)

 Новий закон "Про СБУ" допоможе зробити спецслужбу більш сучасною та ефективною, - Баканов

Голова СБУ Іван Баканов закликав народних депутатів підтримати новий законопроєкт "Про Службу безпеки України", коли він надійде до Верховної Ради, оскільки він допоможе зробити українську спецслужбу більш сучасною та ефективною.

Про це він заявив під час свого виступу в парламенті 4 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Стратегічні орієнтири оновленої СБУ чітко визначені. Це - сучасна і ефективна Служба, яка здатна нейтралізувати будь-яку загрозу в зародку. Вірю, що в цьому нам допоможе новий закон "Про Службу безпеки України", проєкт якого має надійти в парламент найближчими днями", - зазначив очільник СБ України.

Він підкреслив, що вітчизняна спецслужба уже змінює підходи до роботи. І це доводять результати за різними напрямами.

"По-перше ми змінили підхід у роботі Служби безпеки України від реактивного до проактивного – реагуємо не по факту скоєння злочину, а намагаємося запобігти йому. Запровадили ризик-орієнтований підхід в оперативно-слідчій роботі СБУ. Але для системного реформування потрібен новий закон", ‒ заявив Іван Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ відкрила 106 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму і запобігла кільком терактам з боку "Л/ДНР", - Баканов

Голова СБ України окремо наголосив, що готовий до діалогу стосовно нових завдань та повноважень Служби, її якісного реформування: "Ми обов’язково знайдемо компроміс під час обговорення нового закону "Про СБУ" у ВР. Але я точно не готовий до дій, які навіть теоретично можуть зробити Службу бодай на 1 відсоток менш ефективною".

Очільник СБУ закликав окремих політиків не спекулювати на темі державної безпеки. "Для тих, хто сподівається за рахунок різних маніпуляцій відволікти увагу від власних порушень закону, хочу нагадати фразу часів Стародавнього Риму – безкарність буває лише тимчасова", - додав Іван Баканов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179580
 
 
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а вы хоть что-нибудь сделали эффективным своими законами?!
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сделали - в глаза ***** заглянули...
блин там стока мира! - тока пушки заряжай и пали.....
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Знаем мы твою банкетную эфективность,на жопе цуркиса нет не облизанного участка.
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Т.е. теперь любой причастный к коломойскому и 95 кварталу - автоматически становится сотрудником сбу? И сразу лейтенантом? Как в Хогвартсе? ))
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треба вам залишити тільки ловити відмивачів грошей та контрафактників
бо здобувати розвіддані та ловити гебняву агентуру - то явно не ваше
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немае часу на "розвіддані" - всі крадуть , і не хотять ділитись..., отам непочатий фронт роботи...
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не ну може они там не тока дрочят.....
весь етот зеленый перезагрузон звучит как, а давайте ******* поменяемся?
поменялись... - жду ***** прорыва!
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тільки одне запитання - бЄня буде реально сидіти з повним конфіскатом qjuj активів, за виведені та вкрадені понад 5 500 000 000 US$
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