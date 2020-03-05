 До проєкту підозри, підготовленої ДБР Порошенку, є як юридичні, так і логічні запитання, - адвокат Зейкан

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті видання "УП", яке отримало в розпорядження проєкт підозри.

Адвокат із 40-річним досвідом, партнер юридичної компанії Equity Ярослав Зейкан проаналізував документ і дійшов висновку - проєкт підозри викликає сумніви в об'єктивності, адже до тексту є як юридичні, так і суто логічні запитання.

У підозрі йдеться про призначення президентом Порошенком двох членів ВРП і заступника глави Служби зовнішньої розвідки.

Юрист звертає увагу на те, що ДБР вважає, ніби Порошенко захопив владу "наперед", тобто в розрахунку утримати її після програшу на виборах. Але на момент "злочину" Порошенко і так обіймав пост глави держави. Тобто за логікою ДБР, Петро Порошенко сам у себе захопив владу.

"Порошенко на той момент був президентом, законно обраним народом України. І за таких умов, звичайно, йому вже ніяку владу захоплювати не було потреби, адже він уже був президентом і діяв відповідно до повноважень", - зазначає юрист.

Ще одна особливість підозри - матеріальний збиток, який має бути результатом злочину. У випадку з Порошенком ДБР вирішило, що ці збитки - у зарплатах, виплачених призначеним Порошенком посадовим особам.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко. ВIДЕО

Адвокат Зейкан запевняє, на практиці це не може вважатися збитком, тому що люди отримували заробітну плату за фактично виконану роботу: "Вони одержували заробітну плату за виконувану роботу, так що тут ніякої шкоди немає. Це є загальна практика, Бог знає, ще з радянських часів: коли людина все-таки займала ту посаду, виконувала ці функції, то це не може рахуватися шкодою".

"Сумнівною видається і "експертиза", на яку нібито посилається ДБР", - зазначає адвокат. Саме вона має визначити, скільки саме нібито втратила держава через дії Порошенка. "Там є нібито посилання на експертизу - ні номера, ні дати, - пояснює Зейкан. - Отже, посадова особа, виходить, переконана в тому, що експертиза буде така, яка потрібна. Це насторожує", - зазначає експерт.

"Безсумнівно, кожен, хто порушив закон, має відповідати за свої дії. Але якщо він справді порушив закон. І якщо слідство може це довести. Переслідування тільки заради переслідування не доводить верховенство права. Навіть у випадку з вищим керівництвом держави", - підсумували в статті.

Як повідомлялося, ДБР 21 травня за заявою Портнова почало досудове розслідування за фактом можливої ​​державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (ст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України наприкінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 листопада 2018 року, пов'язані зі здійсненням переходу корабельною групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки. ВIДЕО