 До проєкту підозри, підготовленої ДБР Порошенку, є як юридичні, так і логічні запитання, - адвокат Зейкан

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті видання "УП", яке отримало в розпорядження проєкт підозри.
Адвокат із 40-річним досвідом, партнер юридичної компанії Equity Ярослав Зейкан проаналізував документ і дійшов висновку - проєкт підозри викликає сумніви в об'єктивності, адже до тексту є як юридичні, так і суто логічні запитання.
У підозрі йдеться про призначення президентом Порошенком двох членів ВРП і заступника глави Служби зовнішньої розвідки.
Юрист звертає увагу на те, що ДБР вважає, ніби Порошенко захопив владу "наперед", тобто в розрахунку утримати її після програшу на виборах. Але на момент "злочину" Порошенко і так обіймав пост глави держави. Тобто за логікою ДБР, Петро Порошенко сам у себе захопив владу.
"Порошенко на той момент був президентом, законно обраним народом України. І за таких умов, звичайно, йому вже ніяку владу захоплювати не було потреби, адже він уже був президентом і діяв відповідно до повноважень", - зазначає юрист.
Ще одна особливість підозри - матеріальний збиток, який має бути результатом злочину. У випадку з Порошенком ДБР вирішило, що ці збитки - у зарплатах, виплачених призначеним Порошенком посадовим особам.
Адвокат Зейкан запевняє, на практиці це не може вважатися збитком, тому що люди отримували заробітну плату за фактично виконану роботу: "Вони одержували заробітну плату за виконувану роботу, так що тут ніякої шкоди немає. Це є загальна практика, Бог знає, ще з радянських часів: коли людина все-таки займала ту посаду, виконувала ці функції, то це не може рахуватися шкодою".
"Сумнівною видається і "експертиза", на яку нібито посилається ДБР", - зазначає адвокат. Саме вона має визначити, скільки саме нібито втратила держава через дії Порошенка. "Там є нібито посилання на експертизу - ні номера, ні дати, - пояснює Зейкан. - Отже, посадова особа, виходить, переконана в тому, що експертиза буде така, яка потрібна. Це насторожує", - зазначає експерт.
"Безсумнівно, кожен, хто порушив закон, має відповідати за свої дії. Але якщо він справді порушив закон. І якщо слідство може це довести. Переслідування тільки заради переслідування не доводить верховенство права. Навіть у випадку з вищим керівництвом держави", - підсумували в статті.
Як повідомлялося, ДБР 21 травня за заявою Портнова почало досудове розслідування за фактом можливої державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (ст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України наприкінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 листопада 2018 року, пов'язані зі здійсненням переходу корабельною групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.
к Порошенко ?
Он сам на себя не хочет наручники одевать ?
против тебя - не испугались бы.
а Порох может и ответку зарядить
Кому и чем это поможет?
Представляете себе тогда уровень «образованности и компетентности» среднего и низшего звена работничков ? )))
А этих служак не Порошенко в академиях учил и образовывал. Кучма с ялынковичем ещё. Те ещё кадры
Именно так и будет.
Соглашайтесь с обвинением, подавайте в ЕСПЧ и получайте бабло.
Накажите эту зелень.
Задайте их.
Политический труп.
Ведь у тебя не то, что доказательств, у тебя даже версий нет, шо он украл
Прошу цитату.
Может, обоих?
И каждого за свое.
05.03.2020 10:41
Где здесь "украл"?
шо то жалко Пецю стало даже(
пускай отдаст всё шо нечестно заработал
и валит на свою дачу в испанию розы поливает
а посадить вместо него Медведчука!
И каждого за свое.
но с пети было бы достаточно просто забрать деньги
имхо это для него страшнее чем расстрел
Я думаю, все нужно сделать по Закону.
Каждому по "заслугам".
Никаких амнистий.
пока по крайней мере
1. Ты налоги не платишь.
2. Ты строчишь из параши и хочешь посмотреть оттуда.
Какой вариант правильный?
Я так и думал, варианты 1 и 2, вместе взятые.
des_104
очень хочется посмотреть, когда с ваших налогов ему будут компенсацию выплачивать за ваш дебилизм.
Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадку: "Кем приходится министру отец сына министра?"?
Ни один зелебобик ещё не ответил... А люди справляются.
Стань первым зелебобой, который... Не хочешь?
Ни строчки без порашинского мата.
Ну это в стиле наших ментов, как бы они не назывались - милиция / полиция, СБУ, НАБУ, ГБР, прокуратура и так далее. Когда стоит задача и не знаешь, что делать, а что-то делать требуют свыше, то пишут хоть что, в меру своей небогатой фантазии.
Конечно, почитать бы ещё дело своими глазами, а то в этой стране верить журналистам - себя не уважать. Но если слова Зейкана передали точно, а специалист он высокого уровня, то убого выглядит позиция ГБР и то, куда они опускают морально страну, преследуя бывшего главу государства с такими бредовыми предъявами.
......
Я вам покажу спам гниды свинарчуковские.