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 Політика України
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Все про:адвокат (723) Порошенко (11589) ДБР (937)

 До проєкту підозри, підготовленої ДБР Порошенку, є як юридичні, так і логічні запитання, - адвокат Зейкан

Проєкт підозри, яку ДБР підготувала для п'ятого Президента України Петра Порошенка, викликає сумніви в обґрунтованості та об'єктивності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в статті видання "УП", яке отримало в розпорядження проєкт підозри.

Адвокат із 40-річним досвідом, партнер юридичної компанії Equity Ярослав Зейкан проаналізував документ і дійшов висновку - проєкт підозри викликає сумніви в об'єктивності, адже до тексту є як юридичні, так і суто логічні запитання.

У підозрі йдеться про призначення президентом Порошенком двох членів ВРП і заступника глави Служби зовнішньої розвідки.

Юрист звертає увагу на те, що ДБР вважає, ніби Порошенко захопив владу "наперед", тобто в розрахунку утримати її після програшу на виборах. Але на момент "злочину" Порошенко і так обіймав пост глави держави. Тобто за логікою ДБР, Петро Порошенко сам у себе захопив владу.

"Порошенко на той момент був президентом, законно обраним народом України. І за таких умов, звичайно, йому вже ніяку владу захоплювати не було потреби, адже він уже був президентом і діяв відповідно до повноважень", - зазначає юрист.

Ще одна особливість підозри - матеріальний збиток, який має бути результатом злочину. У випадку з Порошенком ДБР вирішило, що ці збитки - у зарплатах, виплачених призначеним Порошенком посадовим особам.

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Адвокат Зейкан запевняє, на практиці це не може вважатися збитком, тому що люди отримували заробітну плату за фактично виконану роботу: "Вони одержували заробітну плату за виконувану роботу, так що тут ніякої шкоди немає. Це є загальна практика, Бог знає, ще з радянських часів: коли людина все-таки займала ту посаду, виконувала ці функції, то це не може рахуватися шкодою".

"Сумнівною видається і "експертиза", на яку нібито посилається ДБР", - зазначає адвокат. Саме вона має визначити, скільки саме нібито втратила держава через дії Порошенка. "Там є нібито посилання на експертизу - ні номера, ні дати, - пояснює Зейкан. - Отже, посадова особа, виходить, переконана в тому, що експертиза буде така, яка потрібна. Це насторожує", - зазначає експерт.

"Безсумнівно, кожен, хто порушив закон, має відповідати за свої дії. Але якщо він справді порушив закон. І якщо слідство може це довести. Переслідування тільки заради переслідування не доводить верховенство права. Навіть у випадку з вищим керівництвом держави", - підсумували в статті.

Як повідомлялося, ДБР 21 травня за заявою Портнова почало досудове розслідування за фактом можливої ​​державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (ст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України наприкінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 листопада 2018 року, пов'язані зі здійсненням переходу корабельною групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179578
 
 
 Топ коментарі
 
Опять Порошенко у зе все украл...
К проекту подозрения, подготовленному ГБР Порошенко, есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 8660
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Вопрос тут только один: почему Порошенко до сих пор не в наручниках?
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как в США называют "дождик" (ёлочное украшение)? а, американец липовый? К проекту подозрения, подготовленному ГБР Порошенко, есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 4574
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и к кому у тебя єтот вопрос ?

к Порошенко ?

Он сам на себя не хочет наручники одевать ?
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потому что боятся беспредельничать.
против тебя - не испугались бы.
а Порох может и ответку зарядить
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Да сегодня ГБР С жжжж Бенедиктовой та ещё "****** подстилка" превратились в "мудазвонов"...смотрю ВОЗ пропустил очень опасный новый вирус название его "Зеленодебильная вошка"
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Вопрос тут только один:почему ты до сих пор не в дурке?
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Тогда к тебе вопрос, Витя...
Кому и чем это поможет?
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Это подозрение готовили такие выдающиеся «юристы» как портнов, труба, венедиктова ...
Представляете себе тогда уровень «образованности и компетентности» среднего и низшего звена работничков ? )))
А этих служак не Порошенко в академиях учил и образовывал. Кучма с ялынковичем ещё. Те ещё кадры
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Денежные мешки обычно не учатся, они приходят в учебное заведение два раза: первый - подать документы, второй - забрать диплом.
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Логіка і ЗЄшобло - не сумісні речі, але мудрий ЗЄлєбіб під божу росу схаває.
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Тобто при засудженні Порошенка по цим статтям вирок буде відмінений у ЄСПЛ та виплачена компенсація.
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Да-да...
Именно так и будет.
Соглашайтесь с обвинением, подавайте в ЕСПЧ и получайте бабло.
Накажите эту зелень. К проекту подозрения, подготовленному ГБР Порошенко, есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 6120
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Погоджуватися не обов'язково, якщо є впевненість у вашій політичній ангажованості, а воно так і є.
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В ЕСПЧ как раз подают когда не согласны с обвинением и решением суда. Так что признавай что ты дефективный.
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Но выплата компенсации у ГБР уже не будет считаться ущербом для государства!
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ЄСПЛ не уповноважений відміняти вироки. Він слідкує за дотриманням прав людини під час процесу.
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Після зміни влади його будуть запитувати.
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ес или как там она себя обзовет следующий раз никогда к власти больше не придет.
Политический труп.
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к тебе у меня один вопрос - нахрена ты распространяешь брехню про украденные Порошенко деньги ?

Ведь у тебя не то, что доказательств, у тебя даже версий нет, шо он украл
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К проекту подозрения, подготовленному ГБР Порошенко, есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 5089
шо то жалко Пецю стало даже(
пускай отдаст всё шо нечестно заработал
и валит на свою дачу в испанию розы поливает
а посадить вместо него Медведчука!
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было бы справедливо
но с пети было бы достаточно просто забрать деньги
имхо это для него страшнее чем расстрел
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Возможно и так.
Я думаю, все нужно сделать по Закону.
Каждому по "заслугам".
Никаких амнистий.
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законы это не про нас
пока по крайней мере
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Ну визнай, що обвинувачення написано коряво! І тут може бути 2 варіанти: або в ДБР криворукі непрофесіонали, або виписали так спеціально і ніхто нікуди не сяде (бо вже про все домовилися)...
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Буде справедливо забрати ваші гроші Я думаю, що вас це, як мінімум засмутить. Хоча ... Какаяразница
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похоже, зебилы хотят набить деньгами карманы Пороха, когда тот по встречке отсудит у них пару мильярдов баксов.
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очень хочется посмотреть, когда с ваших налогов ему будут компенсацию выплачивать за ваш дебилизм. К проекту подозрения, подготовленному ГБР Порошенко, есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 5365
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Т.е., возможны 2 варианта.
1. Ты налоги не платишь.
2. Ты строчишь из параши и хочешь посмотреть оттуда.
Какой вариант правильный?
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правильный вариант третий - зебилы должны страдать.
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Цей варіант правильний при усіх можливих варіантах.
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Все ясно.
Я так и думал, варианты 1 и 2, вместе взятые.
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а я как-то потерплю. да и за цирк нужно платить. До проєкту підозри, підготовленої ДБР Порошенку, є як юридичні, так і логічні запитання, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 1210
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Сначала думай те, потом пиши те. До проєкту підозри, підготовленої ДБР Порошенку, є як юридичні, так і логічні запитання, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 9623

des_104
очень хочется посмотреть, когда с ваших налогов ему будут компенсацию выплачивать за ваш дебилизм.
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а шо не так? и с моих тоже. я же говорю - я буду ржать диким хохотом, когда вы будете стонать и лить тут слёзы. это того стоит.
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Всем, кто сыплет обвинениями в кацапизме предлагаю ответить на вопросик....
Почему проблематично перевести на украинский такую вот загадку: "Кем приходится министру отец сына министра?"?
Ни один зелебобик ещё не ответил... А люди справляются.
Стань первым зелебобой, который... Не хочешь?
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Я, в отличии от хасанов и десов, чужие деньги не считаю.
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Расследовать нужно то,что может повлиять на судьбу страны сейчас.Таскайте на допросы зелень паршивую,у них будет меньше времени на пакости.
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А где махинации с облигациями,где аферы с выдачей липецкому жиртресту кредитов из госбанков с последующей сомнительной реструктуризацией,где пересечение границы по фальшивым документам,где темная сделка с регионалом тигипикой по оборонному заводу,где правовая оценка ситуации по которой в первом туре выборов рошенке вдруг насчитали намного больше голосов,чем он получил в последующем на парламентских выборах,где факт крышевания свинарчука и его деяний?
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Как это по-порашински...
Ни строчки без порашинского мата.
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понимаю. стыдно, что повёлся на обман. К проекту подозрения, подготовленному ГБР Порошенко, есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 9728
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Ви дійсно вірите, що хтось зачепить, наприклад, Тігіпка, який ще тиждень тому спокійно їздив на Банкову і говорив із Зе про новий уряд? Причому Зе це офіційно визнав на камери!
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Причет тут мои верования,есть деяния определённого гражданина от которых на километр несёт незаконностью,моё дело требовать от правоохранителей и судов расследовать и оценить степень причиненного ущерба обществу и экономике.
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так предъяви, *****, шо за проблемы... гля, знает, но молчит... пособник Петиных преступлений мля... пойдешь в тюрьму жить, сукин кот...
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Президент в рамках своей квоты (по закону) назначил чиновников, а его обвиняют в том, что он это сделал с дальним прицелом (мол, останутся работать и после того, как его полномочия закончатся) + причинил ущерб, потому что, видите ли, чиновники работали и зарплату за это получали . . .

Ну это в стиле наших ментов, как бы они не назывались - милиция / полиция, СБУ, НАБУ, ГБР, прокуратура и так далее. Когда стоит задача и не знаешь, что делать, а что-то делать требуют свыше, то пишут хоть что, в меру своей небогатой фантазии.

Конечно, почитать бы ещё дело своими глазами, а то в этой стране верить журналистам - себя не уважать. Но если слова Зейкана передали точно, а специалист он высокого уровня, то убого выглядит позиция ГБР и то, куда они опускают морально страну, преследуя бывшего главу государства с такими бредовыми предъявами.
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там їщьо казак гаврілюк наваравал мілліарди так їму всьо мала і таксістам їщьо пашол работать! вот куда ушлі дєньгі мєждународнава валютнава фонда украдєнниє парашенкам! а ви думаіті на какі дєньгі синпарашенка майку сібє купіл?! - будуть таке говорити ЗМІ і Зелені Папуги будуть слово у слово це повторювати.
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Все Зелино шлепается под девизом "я хочу"... Потому что "могу" нетути. Некому "мочь", ни лохторату, ни правительству. Хозяин содержит имущество, не наоборот. А зеленявые не считают себя хозяевами страны, они желают быть упырями, которых должно содержать государство. Государство, которое они не построили- кто то должен. Вот и выбрали себе хозяина, и надеялись, что тот начнет метать им в корыто разносолы а сам довольствоваться объедками... Где такое бывает? Вот и происходит то, что имеем... Зеля то мнит себя хозяином, хоть и зовется слугой. Потому Порох нужен зеленявым как воздух- только так они могут прикрывать свою гнусность, хоть чем то оправдывать свое ничтожество, халявщики... Порошенко де виновен, что наридишко хитровжаренный...
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Снова лепят ему какую то политическую херню .. Доколе . ??? Где же долгожданные для зебилов дела , по разворовыванию несметных багацтв , и переправке их в оффшоры на Мальдивы ?? ГДЕ ,, ... вашу мать ?? К проекту подозрения, подготовленному ГБР Порошенко, есть как юридические, так и логические вопросы, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 84 ..Неужели нэма ?
......
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А где махинации с облигациями,где аферы с выдачей липецкому жиртресту кредитов из госбанков с последующей сомнительной реструктуризацией,где пересечение границы по фальшивым документам,где темная сделка с регионалом тигипикой по оборонному заводу,где правовая оценка ситуации по которой в первом туре выборов рошенке вдруг насчитали намного больше голосов,чем он получил в последующем на парламентских выборах,где факт крышевания свинарчука и его деяний?

Я вам покажу спам гниды свинарчуковские.
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Та чули вже... вже ж відповіли... ось там диви...
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Скорей бы пэпу посадили, может соевые наконец пойдут работать.
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Нет такой национальности, он тунгусс.
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У вас75% украинцев - ахенты. Это болезнь.
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Врядли у дураков получится, смотри что ему ваши шьют: захват власти в связи с назнчением Семочко на должность, До проєкту підозри, підготовленої ДБР Порошенку, є як юридичні, так і логічні запитання, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 5385. Подписание Минских угод, До проєкту підозри, підготовленої ДБР Порошенку, є як юридичні, так і логічні запитання, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 5385. Неудавшийся проход кораблей из Николаева в Мариуполь, До проєкту підозри, підготовленої ДБР Порошенку, є як юридичні, так і логічні запитання, - адвокат Зейкан - Цензор.НЕТ 5385. Хотя по єтому вопросу уже есть решение международного трибунала... .
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Очевидно, что вопрос посадки парашенки на нары является чисто политическим и зависит от желания, а главное, от воли руководства страны. Если кто-то верит, что свинорошен является святым и его не за что посадить на цугундер, тот наивен как ребенок. Другое дело, что неприкрытый парашенковец рябошапка делал все, что бы этого не произошло, хотя 70 процентов украинцев с нетерпением ждут того момента, когда обрыдлый всем мародер таки окажется на нарах. Замена генпрокурора поможет, наконец, Зеленскому выполнить предвыборные обещания и отправить соевую банду на скамью подсудимых
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