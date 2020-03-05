 СБУ відкрила 106 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму і запобігла кільком терактам з боку "Л/ДНР", - Баканов

Про це заявив Голова СБУ Іван Баканов після свого виступу у Верховній Раді 4 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Головне завдання спецслужби – ловити не дрібних шахраїв, а дбати про національну безпеку країни. І наші результати якраз підтверджують дієвість нових підходів. Чи були спроби влаштувати терористичні акти? Звичайно. Чи нейтралізували їх? Так", - сказав Іван Баканов.
Він зазначив, що теракти готувалися представниками так званих "Л/ДНР".
"Наприклад, 5 років позбавлення волі отримав громадянин, що планував вибух у житловому масиві Запоріжжя. А на початку цього року в Харкові запобігли замаху на українського розвідника. Злочинець хотів не просто вбити військового, але завдати максимальної шкоди іншим людям. Тому заклав вибухівку прямо в під’їзді багатоквартирного будинку. Уявляєте кількість можливих жертв?" - підкреслив голова СБУ.
Загалом за останні пів року СБУ відкрила 106 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму та захисту територіальної цілісності. 34 – за фактом створення терористичної організації, 14 – за ознаками вчинення терористичної дії.
"Окрему увагу слід звернути на затримання в Україні одного із лідерів "ІДІЛ" на прізвисько Аль Бара Шишані. Є й інші успішні приклади. Ми робимо все можливе, аби українці могли почуватися безпеці – без страху їздити в транспорті, водити дітей до школи чи в дитячий садок", - додав Іван Баканов.
18 часов назад...
В урочище Клесов Сарненского района Ривненской области сегодня ночью сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу из девяти человек, которые занимались добычей янтаря на территории государственного предприятия. Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы управления СБУ в Ривненской области Инна Илючок, в состав группы входили жители региона. По ее словам, злоумышленники занимались незаконной добычей «солнечного камня» на территории одного из госпредприятий янтарной промышленности. https://www.unian.net/incidents/10901618-v-rivnenskoy-oblasti-sbu-zaderzhala-bandu-kopateley-yantarya.html
это наша корова (с)
хорошо работаешь Ваня!