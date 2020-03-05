 СБУ відкрила 106 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму і запобігла кільком терактам з боку "Л/ДНР", - Баканов

Про це заявив Голова СБУ Іван Баканов після свого виступу у Верховній Раді 4 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Головне завдання спецслужби – ловити не дрібних шахраїв, а дбати про національну безпеку країни. І наші результати якраз підтверджують дієвість нових підходів. Чи були спроби влаштувати терористичні акти? Звичайно. Чи нейтралізували їх? Так", - сказав Іван Баканов.

Він зазначив, що теракти готувалися представниками так званих "Л/ДНР".

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"Наприклад, 5 років позбавлення волі отримав громадянин, що планував вибух у житловому масиві Запоріжжя. А на початку цього року в Харкові запобігли замаху на українського розвідника. Злочинець хотів не просто вбити військового, але завдати максимальної шкоди іншим людям. Тому заклав вибухівку прямо в під’їзді багатоквартирного будинку. Уявляєте кількість можливих жертв?" - підкреслив голова СБУ.

Загалом за останні пів року СБУ відкрила 106 кримінальних проваджень у сфері протидії тероризму та захисту територіальної цілісності. 34 – за фактом створення терористичної організації, 14 – за ознаками вчинення терористичної дії.

"Окрему увагу слід звернути на затримання в Україні одного із лідерів "ІДІЛ" на прізвисько Аль Бара Шишані. Є й інші успішні приклади. Ми робимо все можливе, аби українці могли почуватися безпеці – без страху їздити в транспорті, водити дітей до школи чи в дитячий садок", - додав Іван Баканов.