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Все про:Крим (8848) релігія (262) репресії (890) Росія (26624)

 Окупанти засудили кримчанина Філатова до 6 років колонії у справі "Свідків Єгови"

Підконтрольний Росії "Джанкойський районний суд" 5 березня засудив місцевого жителя Сергія Філатова до шести років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Його визнали винним нібито в організації діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Свідки Єгови". Повідомляється, що після оголошення вироку Філатова забрали в СІЗО просто з будівлі суду. Засідання відбувалося у відкритому режимі. На оголошення вироку зібралося близько сотні слухачів.

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Філатов - батько чотирьох дітей, він народився 1972 року в с. Привільне Херсонської області, його батьки, як і раніше, живуть у цьому селі, Сергій 2003 року переїхав до Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179575
 
 
 Топ коментарі
 
Вдумайтесь в абсурдність ситуації - свідки Єгови, яким релігія зброю забороняє брати в руки і йти в армію, кацапами визнані екстремістами!

Нє, я звичайно розумію, що їх проповідники на вулиці постійно пристають і іноді аж надто настирні, але це не значить, що їх треба забороняти і в тюрму саджати!
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- В чем разница между «экстремистами» во всём мире и «экстремистами» в России?
- Во всём мире экстремисты обеими руками тянутся к оружию, а в России - обеими руками от него отпихиваются… (Меджлис в оккупированном Крыму, «»Хихб-ут-Тахрир», «Свидетели Иеговы»…
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Хоча і багато людей не люблять Свідків Ієгових, але закон вони не порушили і їхнє засудження є незаконним.
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Поця так і не заборонив РПЦ в Україні,так тільки Томасом помахав.
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тогда чем мы от кацапов отличатся будем Оккупанты приговорили крымчанина Филатова к 6 годам колонии по делу "Свидетелей Иеговы" - Цензор.НЕТ 4279 свобода выбора вероисповедания Оккупанты приговорили крымчанина Филатова к 6 годам колонии по делу "Свидетелей Иеговы" - Цензор.НЕТ 5277
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Не треба плутати свободу,з анти Українською діяльністю.
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Ты еврей?
С чего ли я должен оплачивать был поездки чудака в пиджаке и бородатый хор к нему примыкающий?
В поездках они трясли пергаментом с иероглифами и обзывали меня - верующим в какое-то злобное и мстительное ссущество на "небе".
тьху
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В РПЦ вероисповедание - прикрытие фашистской кремлядской идеологии! Не только закрыть, но и пересажать этих фсбшных попов нужно!
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Порошенко не заборонив, ну а тепер надії на це взагалі немає, я правильно розумію? Тепер швидше ПЦУ заборонять
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Ви бачили як вчора Петро тиснув руку Зелєбобі?Вони зробили нас разом))
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Шо означа "не заборонив"?
Та "Петю" би меркеле-мікрони зжерли за це.
+(плюс) - сморід Гундяя і шанс для "паход за верой, сцарьом, оте-чеством".

Все правильно "Петя" здєлала, просто не називала би мене вірозавром, то отрималаб ще один голос(не той шо Гавкарчук). А так - посилаю їх геть усіх.... геть)))
гггг
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та я ж не заперечую. звісно не можна забороняти. Петро задавив би РПЦ за 5 років адміністративними методами. Просто усі приходи перейшли б в ПЦУ та й поготів
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Так Зеля уже запретил РПЦ! Или нет? Может, ему 7 поездок на отдых за неполный год "работы" помешали это сделать?
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Вдумайтесь в абсурдність ситуації - свідки Єгови, яким релігія зброю забороняє брати в руки і йти в армію, кацапами визнані екстремістами!

Нє, я звичайно розумію, що їх проповідники на вулиці постійно пристають і іноді аж надто настирні, але це не значить, що їх треба забороняти і в тюрму саджати!
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там элементарно- завоняло московским поцриархатом начала 17 го века Оккупанты приговорили крымчанина Филатова к 6 годам колонии по делу "Свидетелей Иеговы" - Цензор.НЕТ 2142И их тогдашним нравами по отношению к другим конфессиям в христианстве
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Хто не згоден з політикою *****, той екстриміст.
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Якщо всі візьмуть у руки Біблію" і "Сторожову башту" та возлюбить ближнього, то кому тоді пхать у руки автомат і посилать воювать у Сірію і Україну?...
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може на Мунтяна его обменять?
у нас со всех каналов хреначит
не знаю шо за церква, но лечит 24 часа в сутки
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- В чем разница между «экстремистами» во всём мире и «экстремистами» в России?
- Во всём мире экстремисты обеими руками тянутся к оружию, а в России - обеими руками от него отпихиваются… (Меджлис в оккупированном Крыму, «»Хихб-ут-Тахрир», «Свидетели Иеговы»…
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Хоча і багато людей не ******* Свідків Ієгових, але закон вони не порушили і їхнє засудження є незаконним.
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русский мир,мать его,во всей,бл"дь, красе
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у нас бы тоже надо эту секту запретить.
неделю назад, подхожу к двум "свидетельницам", выкладываю пару аргументов = одна типо говорит по телефону, вторая тупо: нууу, вы знаетеее..

тьху, взял 2 книжонки, надо в сортир поставить ту которая потолще.

\\\\\\\\\Филатов - отец четверых детей, он родился в 1972 году Источник: https://censor.net.ua/n3179575\\\\\\\

б*же, как же хорошо шо не в 1973-ем.... я просто бы не пережил этого. Надо же, как повезло чуваку - в самом 1972-ом угораздило.... это многого стоит
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Мсье, вы куда хуже, я бы вас не запретил)))
(и был бы прав, а не лев) Окупанти засудили кримчанина Філатова до 6 років колонії у справі "Свідків Єгови" - Цензор.НЕТ 26
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Свидетели Иеговы проповедуют любовь и миролюбие, а значит экстремисты. Если все бросят оружие, то кто будет ехать убивать по приказу главбеса. У него главная миссия - погубить как можно больше народу в угоду дьяволу. Все упыри этим промышляли во все времена.
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кстати, т.н. "дьявол" убил чет около 10-ти(не триллионов) людей, да и то с позволения "Милостивого" Боба. а Боб убил.... ну вот как Сталин, около того числа.
Просто Сталин убивал не во времена когда на планете жило чет 10-20 млн. всего.
Выводы делай.те.
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та идиотов полно и среди них . пару лет назад распинались киевские свидетели на одном сайте про хунту и невозможность жить среди фашистов и нахваливали кацапию . я просто охренел вы суки здесь свободно на улицах пристаёте ко всем. съездите к кацапам по проповедуйте лет на 5.
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