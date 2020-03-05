 Окупанти засудили кримчанина Філатова до 6 років колонії у справі "Свідків Єгови"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Його визнали винним нібито в організації діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Свідки Єгови". Повідомляється, що після оголошення вироку Філатова забрали в СІЗО просто з будівлі суду. Засідання відбувалося у відкритому режимі. На оголошення вироку зібралося близько сотні слухачів.
Філатов - батько чотирьох дітей, він народився 1972 року в с. Привільне Херсонської області, його батьки, як і раніше, живуть у цьому селі, Сергій 2003 року переїхав до Криму.
С чего ли я должен оплачивать был поездки чудака в пиджаке и бородатый хор к нему примыкающий?
В поездках они трясли пергаментом с иероглифами и обзывали меня - верующим в какое-то злобное и мстительное ссущество на "небе".
тьху
хоча... яка різниця
Та "Петю" би меркеле-мікрони зжерли за це.
+(плюс) - сморід Гундяя і шанс для "паход за верой, сцарьом, оте-чеством".
Все правильно "Петя" здєлала, просто не називала би мене вірозавром, то отрималаб ще один голос(не той шо Гавкарчук). А так - посилаю їх геть усіх.... геть)))
гггг
Нє, я звичайно розумію, що їх проповідники на вулиці постійно пристають і іноді аж надто настирні, але це не значить, що їх треба забороняти і в тюрму саджати!
у нас со всех каналов хреначит
не знаю шо за церква, но лечит 24 часа в сутки
- Во всём мире экстремисты обеими руками тянутся к оружию, а в России - обеими руками от него отпихиваются… (Меджлис в оккупированном Крыму, «»Хихб-ут-Тахрир», «Свидетели Иеговы»…
неделю назад, подхожу к двум "свидетельницам", выкладываю пару аргументов = одна типо говорит по телефону, вторая тупо: нууу, вы знаетеее..
тьху, взял 2 книжонки, надо в сортир поставить ту которая потолще.
\\\\\\\\\Филатов - отец четверых детей, он родился в 1972 году Источник: https://censor.net.ua/n3179575\\\\\\\
б*же, как же хорошо шо не в 1973-ем.... я просто бы не пережил этого. Надо же, как повезло чуваку - в самом 1972-ом угораздило.... это многого стоит
(и был бы прав, а не лев)
Просто Сталин убивал не во времена когда на планете жило чет 10-20 млн. всего.
Выводы делай.те.