 Епідемія коронавірусу може призвести до кризи в економіці, - Милованов

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ексміністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.
"Коронавірус. Імовірність епідемії низька, але поступово зростає. Епідемія може призвести до кризи в економіці. Уряд має підготувати чітку і практичну стратегію реагування в економіці: монетарна політика (надання ліквідності, пом’якшення ставки, тощо), фіскальна політика (податкові канікули певним галузям за потреби, бюджетна підтримка), за потреби обмеження економічної активності певних галузей та підприємств (туризм, транспорт, роздрібна торгівля), обмеження соціальної активності (наприклад, канікули на комунальні платежі для пенсіонерів), захисні дії в міжнародній торгівлі (мита або навпаки підтримка певного імпорту, заборона реекспорту певних категорій товарів - номенклатуру має підготувати МОЗ), меморандуми спільних дій з галузями, чиї товари чи послуги критичні під час епідемії", - розповів Милованов.
шкодив, шкодив і шкодив.
а не бы ло бы вируса - виноват был бы Санта....
Ну, "ник" типо.
И оно нам чет говорит? Типо - если мы обосремся, то это от вируса(а то что обосрались уже - )
А, это тот дурак шо назвал ся дебилом после того как Беня его назвал.... дебилом?
Ну и дебилы....
Тобто для людей через епідемію не зможуть працювати і заробляти на життя канікул не буде, а пенси у яких дохід і так не зміниться, отримають канікули. Що за брєд?
пункт 3 - хотєлка про деребан землі;
пункт 4 - верховенство права і ЗЄко-риго-***** - не сумісні з першого дня ЗЄ при владі;
пункт 5 - готова оправдалка того що перші 4 пункти не будуть виконані за винятком ринку землі - як крайній варіант "порятунку економіки".
-******** накопленые папередниками деньги и свалить все на COVID-19!
а когда уволили - все пропало, коронавирус убьет экономику!
Світова криза вже майже два роки висить в повітрі, це цілком закономірний процес в ******** економіці, але чомусь чудо-економіст цього не помітив. Трампу просто потрібен другий термін, тому економіка ще не гепнулася і поки що штучно перегріта.