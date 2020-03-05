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 Політика України, Економіка
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 Епідемія коронавірусу може призвести до кризи в економіці, - Милованов

Імовірність епідемії коронавірусу в Україні зростає і вона може призвести до економічної кризи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ексміністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус. Імовірність епідемії низька, але поступово зростає. Епідемія може призвести до кризи в економіці. Уряд має підготувати чітку і практичну стратегію реагування в економіці: монетарна політика (надання ліквідності, пом’якшення ставки, тощо), фіскальна політика (податкові канікули певним галузям за потреби, бюджетна підтримка), за потреби обмеження економічної активності певних галузей та підприємств (туризм, транспорт, роздрібна торгівля), обмеження соціальної активності (наприклад, канікули на комунальні платежі для пенсіонерів), захисні дії в міжнародній торгівлі (мита або навпаки підтримка певного імпорту, заборона реекспорту певних категорій товарів - номенклатуру має підготувати МОЗ), меморандуми спільних дій з галузями, чиї товари чи послуги критичні під час епідемії", - розповів Милованов.

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Епідемія коронавірусу може призвести до кризи в економіці, - Милованов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179572
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер кризу спишуть на короновірус, а не на про*оби влади.
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Да заткнись уже, Милованов. Пока сидел в Кабмине помалкивал и ничего ему не мешало, когда выкинули оттуда как жабу, оно начало пугать. Тварь гыдотная.
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Все що міг, те й зробив Мілованов з економікою. Другий чорнобиль. В шизанутій вірі, що в повністю монополізованій країні "вільний" ринок все розтавить на місця. Вже розставив....
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Выдадать профессору милованову Нобелевскую премию !
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Да заткнись уже, Милованов. Пока сидел в Кабмине помалкивал и ничего ему не мешало, когда выкинули оттуда как жабу, оно начало пугать. Тварь гыдотная.
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чому це? вони звинувазували теплу зиму в падінні виробництва...
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слив защитан...
а не бы ло бы вируса - виноват был бы Санта....
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А ви, під час загрози світової криз , кидаєте країну без допомоги МВФ, щоби здати путєну й бєнє...
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две недели назад Тимофей говорил обратное , вот что портфель чудотворный делает Эпидемия коронавируса может привести к кризису в экономике, - Милованов - Цензор.НЕТ 5960
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оце я розумію відмазка, на 100000%! Ми що, ми ж старались, а то все той клятий вірус!
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Теперь все промахи "нового правительства" провал в экономике не на них а на короновирусе
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Тепер кризу спишуть на короновірус, а не на про*оби влади.
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В ублюдка даже страничка - на рашкинском слэнгэ.
Ну, "ник" типо.
И оно нам чет говорит? Типо - если мы обосремся, то это от вируса(а то что обосрались уже - Эпидемия коронавируса может привести к кризису в экономике, - Милованов - Цензор.НЕТ 7930 )
А, это тот дурак шо назвал ся дебилом после того как Беня его назвал.... дебилом?
Ну и дебилы....
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пшел вон назад в персильванию, дебилоид
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К гению нужно прислушиваться - при нем сокращалось количество рабочих мест,падало промпроизводство,но чудесным образом рос ВВП на 4 процента - он гений.
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В общем как и ожидалось, все пробоины в бюджете и проблемы в экономики спишут на коронавирус, ха-ха-ха классика жанра )))
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каникулы на коммунальные платежи для пенсионеровИсточник: https://censor.net.ua/n3179572
Тобто для людей через епідемію не зможуть працювати і заробляти на життя канікул не буде, а пенси у яких дохід і так не зміниться, отримають канікули. Що за брєд?
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Пункт 1, 2 - заїждені до дірок папєрєдніками;
пункт 3 - хотєлка про деребан землі;
пункт 4 - верховенство права і ЗЄко-риго-***** - не сумісні з першого дня ЗЄ при владі;
пункт 5 - готова оправдалка того що перші 4 пункти не будуть виконані за винятком ринку землі - як крайній варіант "порятунку економіки".
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Вот это он выдал, другие об этом и не подозревали))
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-у вас есть план мистер фикс?
-******** накопленые папередниками деньги и свалить все на COVID-19!
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только пару недель назад говорил, что все супер.
а когда уволили - все пропало, коронавирус убьет экономику!
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Такий розумний ніби... А шо ж ти робив, як міністром був?

Світова криза вже майже два роки висить в повітрі, це цілком закономірний процес в ******** економіці, але чомусь чудо-економіст цього не помітив. Трампу просто потрібен другий термін, тому економіка ще не гепнулася і поки що штучно перегріта.
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Теперь шмаркли все сделают для его распространения, для них это спасение, все спишут
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А у нас он с 2005 прекращался? Да, а то я как-то пропустил.
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Свідомо нищили економіку, а винен вірус, якого в червні ще й не існувало. Лохторат повірить, можливо
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Коронавирус или всё-таки Порошенко виноват во всём?
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Милованов - он явно очень умный, судя по этому посту.
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О, началось. Вы уже угробили экономику - зебилы малороские. Терь идете чем прикрыться...
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А не этот ли дурачок ранее рассказывал что короновирус пойдет на пользу Украине? Украинский бизнес сможет занять свою нишу из-за того что производство в Китае падает...
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