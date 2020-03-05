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 COVID-19: Біля берегів Каліфорнії ізолювали круїзний лайнер, на борту якого 3 тис. осіб

Круїзний лайнер Grand Princess, на борту якого перебуває близько 3000 осіб, ізольовано біля берегів Каліфорнії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє San Francisco Chronicle.

Лайнер виконував круїз із Сан-Франциско на Гаваї і мав закінчити рейс у суботу. Однак команді надійшов наказ терміново повернутися в порт відправлення. Причина - у двох колишніх пасажирів, які перебували на судні з 11 по 21 лютого під час круїзу в Мексику, виявили коронавірусну інфекцію. Один із заражених, 71-річний житель передмістя Сакраменто, помер.

Зараз на борту перебувають 62 пасажири, які також були на борту під час лютневої поїздки в Мексику. Влада вважає, що вони могли зазнати впливу вірусу і поширити його серед інших людей. Зараз у 20 осіб на борту є симптоми грипу.

На судно планують доставити щонайменше 200 тестів на коронавірус, щоб перевірити людей, які могли контактувати із зараженими, і тих, хто відчуває нездужання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надзвичайний стан через коронавірус запровадили в американському Лос-Анджелесі

Наприкінці грудня 2019-го в КНР почався спалах інфекції COVID-19 (раніше 2019-nCoV): вірус викликає пневмонію нового типу.

У компанії Princess Cruises вже були проблеми з коронавірусом. Біля берегів Японії на ізоляції перебував лайнер Diamond Princess, COVID-19 зафіксували у більш ніж 700 пасажирів, четверо з них - українці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179571
 
 
 Топ коментарі
 
Кто то может поверить...что при миллионах китайцев в Сибири...которые шастали туда- сюда....из Китая в паРашу...в паРаше нет заболевших?
Да там наверное в Тайге их в штабеля складывают...
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чёт не везёт в последнее время принцессам... COVID-19: У берегов Калифорнии изолировали круизный лайнер, на борту которого 3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 5382
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лутше заломить хвоста на круизном лайнере чем в метро по дороге на работу, думаю что в общественном транспорте шансов заболеть больше чем на лайнере посреди океана со стаканом вискаря в босейне .
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чёт не везёт в последнее время принцессам... COVID-19: У берегов Калифорнии изолировали круизный лайнер, на борту которого 3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 5382
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Да нет старые пердуны за 65-80 которым как раз вирус гаплык шастаю туристами сами дебилы положим пандемию что мешает на1-2 месяца отменить все поездки по миру полеты корабли туристы поезда локализована сообщения внутри только стран а также закрыв все границы..надо прервать все цепочки и заниматься теми кто уже болеет или подозревается на вирус...
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Может, им короны мешают предохраняться? COVID-19: Біля берегів Каліфорнії ізолювали круїзний лайнер, на борту якого 3 тис. осіб - Цензор.НЕТ 2396
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Туристический бизнес загнется первым...а потом все покатится как камень с горы...
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и подготовленными окажемся только мы
потому шо уже итак полная жопа
у народа даже нет денех скупать соль, спички и сахар
но стремится еще есть куда
к маю орки могут пойти в наступление
если наши под них не лягут
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шо там? новый министр мо наш или ихний?
не в курсе?
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а нет точно такой же новости
только про кацапов? COVID-19: У берегов Калифорнии изолировали круизный лайнер, на борту которого 3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 1436
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Кто то может поверить...что при миллионах китайцев в Сибири...которые шастали туда- сюда....из Китая в паРашу...в паРаше нет заболевших?
Да там наверное в Тайге их в штабеля складывают...
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просто прикапывают в тайге как в 37-ом
а може тушонку для армии из них делают
на случай ядерной войны
если верховный правитель им скажет жрите друг друга
они будут, не все конечно, большинство
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Один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, скончался. сиранула стоя одной ногой в могиле перед тем как капыта откинуть, да нам так не жить.
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Я вообще удивляюсь с людей кто в такое время занимается подобными круизами, слишком большой рис что среди тысяч пассажиров найдется хоть один с вирусом.
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лутше заломить хвоста на круизном лайнере чем в метро по дороге на работу, думаю что в общественном транспорте шансов заболеть больше чем на лайнере посреди океана со стаканом вискаря в босейне .
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