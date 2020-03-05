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 Окупанти розмістили танки і "Гради" на Донбасі з порушеннями Мінських угод, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати Мінські угоди, розміщуючи озброєння як з порушенням ліній відведення, так і за межами виділених місць зберігання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС.

Зазначається, що Моніторингова місія ОБСЄ 2 березня зафіксувала 20 систем залпового вогню "Град" з порушенням лінії відведення біля Краснолуцького, 7 "Градів" біля Міусинська, 7 систем неподалік Садового, а ще 6 рухалися поблизу Іванівки.

Крім того, 2 березня було зафіксовано 11 танків, 10 самохідних гаубиць і 12 буксируваних гаубиць поблизу Міусинська і 2 танки біля Круглика.

Зазначене озброєння було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

Читайте також: Окупанти впродовж лютого випустили понад 1,5 тис. снарядів по позиціях українських воїнів, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179566
 
 
 Топ коментарі
 
так, вроде, "Байрактары" закуплены... Послать бы пару на выяснение причин
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ну это же все к лучшему, ты вот, например, как видно по флагу в Австрию переехал. Это не в сраном лугандоне прозибать) согласись)))
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Не путайте причину и следствие.

Я тоже видел как в мой город пришли россияне, и из процветающего города превратили его в малопригодную для жизни зону. Разуметься мне не нравилось когда в мою сторону стреляли наши солдаты и летели их ракеты. Но они были в своем праве они защищались от иностранного агрессора.
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Нада повстанцам закинуть на територию ордила коронавирус. Заодно посмотрим как работает вирус в условиях отсутсвия медицины как таковой Оккупанты разместили танки и "Грады" на Донбассе с нарушениями минских соглашений, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8543
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Все таки повстанцы, не российские оккупанты?
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Они тоже как и Мыша , сынок соевого гетьмена , любят рассийский рэп ? Только хотят его слушать на своей луганде, а не в Лондоне . На Лондон у них нет денег .Вот и вся разница
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Zushaua Переважна більшість молоді в Україні його слухає.Також дивиться їхніх блогерів на youtube.
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В Украине ценз оседлости - 5 лет (ч.5 ст.3 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" в соответствии с частью 2 ст.76 Конституции Украины). Так что они уже почти граждане Украины и могут участвовать в выборах. (sarcasm)
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вспоминаю, как укропы в конце июня 14-го убивали Закотное. из Донецкого посёлка через Донец лупила ствольная артиллерия а где-то от поворота на Зелёный Клин работали Грады. и несколько суток и днём и ночью мой домик на сваях подпрыгивал тока от вылётов, представляю шо делалось там, где ЭТО падало.....и ни одного выстрела в ответ. это, несомненно, была бравая войнуха . а через пару месяцев всё поменялось и вот уже почти 6 лет как герой отписжен, унижен и выступает в роли обиженного терпилы Оккупанты разместили танки и "Грады" на Донбассе с нарушениями минских соглашений, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2793
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ну это же все к лучшему, ты вот, например, как видно по флагу в Австрию переехал. Это не в сраном лугандоне прозибать) согласись)))
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правда всегда победит! Окупанти розмістили танки і "Гради" на Донбасі з порушеннями Мінських угод, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7751
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А правда что солдаты ВСУ распяли мальчика в Славянске?
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не, положили 2 мины в нашу пятиэтажку и убили осколком через окно инвалида-пенсионера из квартиры напротив. фамилия его была Сопов
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надеюсь, герой , совершивший этот подвиг впоследствии благополучно зажмурился в одном из котлов
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А какие котлы были? Котлов не было. Попало пару батальонов под Иловайском. Но кто не повелся на гуманитарный коридор от кацапья благополучно вышли!
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а як ти в Австрію потрапив, вата продажна?? Годувальник херов. Чому не в рашку втік?
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Он не в Австрии, он в парашке через прокси пишет ... его с его справкой только туда и пускают
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очень правильно Рада хочет рассмотреть законопроект по защите героев. а то писдят болезных на фронте, писдят в тылу по рюмочным и маршруткам, а дохлым рушат памятники. не чествует страна героев
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Ты кацапская крыса не ответил какие котлы были? Сейчас админам пишу на деактив!
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каждый бан принимаю с чувством выполненного долга. а тебе и модерасту объясняю - поза страуса опасна - голова в земле, жёпа в беде Окупанти розмістили танки і "Гради" на Донбасі з порушеннями Мінських угод, - СЦКК - Цензор.НЕТ 511
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Не путайте причину и следствие.

Я тоже видел как в мой город пришли россияне, и из процветающего города превратили его в малопригодную для жизни зону. Разуметься мне не нравилось когда в мою сторону стреляли наши солдаты и летели их ракеты. Но они были в своем праве они защищались от иностранного агрессора.
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Коронавирус туда сам придет, с гумконвоями..))
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в заднице не только член, но и рука коломойского Оккупанты разместили танки и "Грады" на Донбассе с нарушениями минских соглашений, - СЦКК - Цензор.НЕТ 8889
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Руку меняют в зависимости от ситуации...
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Абидна, наши пращуры, козаки, нагибали турецкого султана и письма писали ему с матюками, а тут каких-то недокацапов нагнуть нельзя...
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тепер інші часи... В нас он козак таксує в столиці.
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Минск не разрешает , а вовсе не Тель-авив ... А кто у нас там Мынский безальтернативец ?
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Так как раз минские соглашения и нарушены, и шо?..
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ни в коем случае!перестатьстрылять! иначе можно же попасть в "ту сторону".да и как потом в "миролюбные глаза" ***** смотреть?
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К выборам октябрьским готовятся, дружить хотят...
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так, вроде, "Байрактары" закуплены... Послать бы пару на выяснение причин
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Купите турецких дронов и расхренячете все что выходит за линию разграничения
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проде петр алексеич прикупил пару штук
просто не надо отвечать на провакации
може ишо на парад придется ехать
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к наступлению готовятся мрази
есть лишь один способ прекратить обстрелы

посадить в каждом окопе на цепуру по рыгу
орков возможно это не остановит
зато нашим пацанам думаю будет нескучно
пускай рассказывают там байки про руське мир и громадяньску війну
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Бубочка уже отреагировал? Отправил ***** грозную ноту? Обзвонил европейских и мировх лидеров? Созвал ООН? Не? Ну, хоть сказал что-то по этому поводу? Тоже не? А шо ж такое? До сих пор озабочен вчерашним выступлением Гончаренко в Раде? Или, по его мнению так и надо?
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В Полтаву едет, на два дня, сражаться с коронавирусом...
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А я думал что он как турки должен был отреагировать а не как барыга . А на реакцию барыги всем было пофиг . В т.ч и агрессору . Поэтому Вова и молчит .Так как турки ответить боится , так как барыга ему просто лень сотрясать воздух
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А что он может сказать европейским лидерам, когда его носом тыкнут в данные из того же отчета ОБСЕ, который ваш пресс-центр привести постеснялся:

В постоянном месте хранения тяжелого вооружения в подконтрольном правительству районе Донецкой области 3 марта По наблюдениям Миссии, там по-прежнему отсутствуют 18 танков (Т-80 - 8 ед. и Т-64 - 10 ед.) и 3 противотанковые пушки (МТ-12).
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/447874?download=true
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А как же мир и любофф в глазах *****???????
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а вот арахнофобия с этим не согласится. оно считает, что ещё надо разобраться... Оккупанты разместили танки и "Грады" на Донбассе с нарушениями минских соглашений, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1762
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Зэбил глух и слеп. Отзывается только на зов *****
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Когда в Украине уже будут военные базы нашего союзника США. Надеюсь, что новая власть уже прорабатывает этот вопрос. И пора Европе вводить новые санкции на действия оккупантов, нельзя закрывать глаза на действия международного маньяка
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Это мечты ... Мечтать не вредно .Но реальность часто не оправдывает радужных надежд . Европа эгоистична и думает о том как бы на всём этом банально наварить . Если им это будет выгодно то введут , если нет то .....выразят глубокие обеспокоенности .Что мы и видим на данный текущий момент
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сюр какой-то...вы(СЦКК) вместе с русскими фашистами заявляет. мол дескать русский оккупант что-то там нарушает....
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Дроны точно так же стояли при Порохе и будут стоять при этом,
Для того чтобы их использовать нужно не боятся что касабы начнут эскалацию.
Нужно иметь в себе мужество, дух и ум признать что когда 70% голосуют за мир, то причина в этом, а что Порох что Зеленский исполняют волю нации не готовой ложиться костьми. У нащадков казаков потери в 4 тысячи военнослужащих почему-то оказались трагедией, пращуры, знаете ли не бегали от военкоматов.
Тут как с борьбой с коррупцией - можно сколько угодно клеймить "Шмаркли", вот только нет полумиллионного майдана ни за борьбу с коррупцией ни за ответ членберлену.
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