 Окупанти розмістили танки і "Гради" на Донбасі з порушеннями Мінських угод, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС.
Зазначається, що Моніторингова місія ОБСЄ 2 березня зафіксувала 20 систем залпового вогню "Град" з порушенням лінії відведення біля Краснолуцького, 7 "Градів" біля Міусинська, 7 систем неподалік Садового, а ще 6 рухалися поблизу Іванівки.
Крім того, 2 березня було зафіксовано 11 танків, 10 самохідних гаубиць і 12 буксируваних гаубиць поблизу Міусинська і 2 танки біля Круглика.
Зазначене озброєння було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.
Я тоже видел как в мой город пришли россияне, и из процветающего города превратили его в малопригодную для жизни зону. Разуметься мне не нравилось когда в мою сторону стреляли наши солдаты и летели их ракеты. Но они были в своем праве они защищались от иностранного агрессора.
просто не надо отвечать на провакации
може ишо на парад придется ехать
есть лишь один способ прекратить обстрелы
посадить в каждом окопе на цепуру по рыгу
орков возможно это не остановит
зато нашим пацанам думаю будет нескучно
пускай рассказывают там байки про руське мир и громадяньску війну
В постоянном месте хранения тяжелого вооружения в подконтрольном правительству районе Донецкой области 3 марта По наблюдениям Миссии, там по-прежнему отсутствуют 18 танков (Т-80 - 8 ед. и Т-64 - 10 ед.) и 3 противотанковые пушки (МТ-12).
https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/447874?download=true
Для того чтобы их использовать нужно не боятся что касабы начнут эскалацию.
Нужно иметь в себе мужество, дух и ум признать что когда 70% голосуют за мир, то причина в этом, а что Порох что Зеленский исполняют волю нации не готовой ложиться костьми. У нащадков казаков потери в 4 тысячи военнослужащих почему-то оказались трагедией, пращуры, знаете ли не бегали от военкоматов.
Тут как с борьбой с коррупцией - можно сколько угодно клеймить "Шмаркли", вот только нет полумиллионного майдана ни за борьбу с коррупцией ни за ответ членберлену.