 Ще двох українців з підозрою на коронавірус госпіталізували в Чернівецькій області, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА у Facebook.
"Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували до інфекційного відділення з підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією".
Як повідомлялося, 3 березня в Україні вперше зафіксовано лабораторно підтверджений випадок коронавірусу в Чернівцях. Чоловік 26 лютого повернувся з поїздки в Італію.
У Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що чоловік з 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, під час подорожі і після повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель і лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.
откуда тогда такая ненависть к туристам?
может ты считаешь и не нужен тот безвиз? может по твоему и майдан был ошибкой?
Єпідемія швидше за все все одно буде. Але хотілось щоб пізніше і розтянута в часі. Бо якщо зразу захворіє 20% населення то просто катастрофа. Скажімо що робити з майже мільйоном хворих в Києві, з яких тисяч двісті в тяжкому стані?
да, платят. тебе(если на госслужбе) идут в т.ч. и их деньги на карту? да.
че ты такой желчный то?
я вот ничего не боюсь, даже короны и вирусов(бросается к ыконостасу, прикладывается к мощам, бубнит мантры и сансары))
там акциз четверть-треть.
просто даже жвачку купив в ларьке, вы - заплатил налог.
(Ваш капитан Очевидность)
вроде не лжет, так что.... новостям не верим как всегда, чеснок кушаем - да, да, да!)
А схерали я должен терять свои деньги из-за всяких паникеров?
Но если будет совсем плохо, то пойду. И перезаражаю. Все равно все перезаражаются, +- пару недель, к чему этот цирк с карантинами, "космонавтами".
При чому паціент з невідомою хворобою їздить по місті сам, до речі в приватній лабораторіїї ніхто маски не одівав... Та і в інфекційній тільки лікар, медсестри і санітарки без масок були... Зразу список дали в аптеку...
Самі бардачні і відсталі лікарні у нас інфекційні, з них перших треба було реформу починати..
Це небезпечно якщо серед таких відвідувачів, буде заражена вірусом і пацієнти із іншими захворюваннями отримають щей короновірус...
Но потом когда большых будет больше чем здоровых, уже больные будут гоняться за здоровыми и сжигать их за "колдовство".
ахаха, круто. а еще больные могут бегать с кадилами и чадилами с молитовниками и в платьях, тряся мощами и без мощей(тут простор для фантазии большой как и Рашка))
и бошья браго-дать, как-то не помогла "братским" веропитекам.
до чего же примитивные сказочки эти то, а?
жаль нет понятия такого как "раскрещение". мне просто противно осознавать что когда-то бородатая мущинка в юбке меня окропила(или как там) и пробубнила шо я раб чей-то. о б*же, тьху, сват, сват, сват(падает, мочится с полом посредством наклонов и мантр)
Украинская власть платит израильтянам в два раза большую минимальную пенсию, чем нам.