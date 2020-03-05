 Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне відставку Рябошапки

Про це повідомляється в порядку денному, опублікованому на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.
Під час сьогоднішнього пленарного засідання Верховна Рада планує продовжити розгляд у другому читанні проєкту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" № 2178-10.
О 18:30 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому народні депутати розглянуть проєкт постанови про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці, № 3154.
Беня лопатой бабло гребёт,
а профит Порошенко в чём выражается ?
Но не помогло....осел поматросил...и бросил...
или прихватит с собой пару дел на продажу?
Луцик не всё еще там распродал?) только дела Петра Алексеича остались?))
а лично я ощущаю реальные покращення
на улице со вчера реально потеплело
Ему просто не повезло, шо у него не нашлось другого кума, кроме алкаша с манией величия.
нового уже в курс дела вводят
юрист 95-го квартала
кто там еще не пристроеный остался?
Лысый вместо Бакланова будет вишенкой на торте?
Почему?
Про те, що перший зелений Генпрокурор найближчим часом буде знятий із посади вже ніхто не сумнівається. Але чому?
Особливо неадекватні Слуги народу, такі як Арахамія чи Дубинський, називають просту причину - не підписання підозри Порошенко. У їх світі цінностей це зрада. Петя це той бонус, завдяки якому можно легко підняти рейтинги. Левова частка електорату Зеленського, це ображені на Порошенко виборці. Чому вони ображені, це вже зовсім інше питання, але у тому, що завдяки якомусь папірцю (підозрі) можно суттєво підняти рейтинг Зеленського, не сумніваються навіть вороги Зелених. І тут, людина якій надали такий ласий шматок, як посада Генпрокурора раптом на це не пішла… Як так? Ну що таке та підозра (у розумінні Зелених)? Пару аркушів формату А4, до яких можно написати будь що! Бери і копіюй прямо з Кримінального кодексу. Хочеш - сповідуючи ідеї неонацизму, хочеш ще якусь дурню… да какая разница? Врешті решт уся влада у їх руках, продажні суди теж не будуть опиратись!
Але чи це єдина причина? Говорять, що після того, як посли G7 позитивно оцінили роботу Рябошапки, у Зеленського стався припадок істерики. Чому ж така реакція? А тому, що чим більше Зеленський перебуває у владі, тим глибше він розуміє ту прірву, що існує між його світосприйняттям та реальним життям. Усі проблеми, які здавалось би мають таке просте вирішення - замінити хапугу Пецю на «людину з народу», перестати наживатись на війні, подивитись у очі *****, замінити Генпрокурора... виявляються не мають розв'язання, або у сотні разів складніші, ніж він очікував. Те, що здавалось приколом, виявляється непосильним тягарем. На виконання навіть тисячної частини з очікуваного від нього виборцем слід віддати увесь свій власний час, забути про родину, кайф та легкість із якою він раніше жив. Кожна помилка посилює попередню. Ще не вирішив жодної проблеми створеної попередньою владою, а тут вже сніговий ком нових, власних… Чи бажав він насправді цього? Заради чого усе це? Багато хто сміється із Зеленського, називаючи його Голоборотьком, але усе набагато гірше. Голоборотько це і є Зеленський. Він зняв серіал про самого себе, про власне життя…