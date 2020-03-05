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 Політика України
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Все про:ВР (7176) відставка (645) Рябошапка Руслан (318)

 Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне відставку Рябошапки

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 5 березня о 18:30 для розгляду проєкту постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Про це повідомляється в порядку денному, опублікованому на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

Під час сьогоднішнього пленарного засідання Верховна Рада планує продовжити розгляд у другому читанні проєкту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" № 2178-10.

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О 18:30 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, на якому народні депутати розглянуть проєкт постанови про висловлення недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці, № 3154.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179563
 
 
 Топ коментарі
 
А жопу за оманского осла этот чувак в рябой кепке рвал знатно...
Но не помогло....осел поматросил...и бросил...
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с чего он теперь кредиты за хатынку во франции выплачивать будет?
или прихватит с собой пару дел на продажу?
Луцик не всё еще там распродал?) только дела Петра Алексеича остались?))
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бабло снова платить новому нехило
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Интересно они договорились )))

Беня лопатой бабло гребёт,

а профит Порошенко в чём выражается ?
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А жопу за оманского осла этот чувак в рябой кепке рвал знатно...
Но не помогло....осел поматросил...и бросил...
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Если не доверять Рябокепке, то кому тогда доверять?
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с чего он теперь кредиты за хатынку во франции выплачивать будет?
или прихватит с собой пару дел на продажу?
Луцик не всё еще там распродал?) только дела Петра Алексеича остались?))
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****, опять слуги на конюшне унюхаются в дым - ******* их шо ле тег непослушнышных слуг? - или до крайности?
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Изменятся фамилии, но не курс и приоритеты. Скорее наоборот: капитуляция, продажа земли и предприятий, втягивание страны в энергетическую зависимость от РФ и финансовую от Запада новые "специалисты" Зеленского только усилят.
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не забываем, а шо бы стыдота на лобе написана была, - вы, суки, зеленые ето сделали...
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Як там співала Йолка---Завтра 7.42 он будет в Борисполе,сидеть в самолете и думать о пилоте......а там еще немного и Прованс))
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...Сергій Костянтинович Іонушас (нар. 18 жовтня 1979, Санкт-Петербург, Росія) , патентний повірений України. Керівник юридичної фірми «Гелон»...
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И что, по происхождению он не кацап, учился и всю жизнь работал в Киеве, не такой и плохой выбор, если не считать что он из СН, а значит априори лицо зависимое.
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він з 95 кварталу. як же обіцянка про те, що не буде друзів в уряді?
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хез)
а лично я ощущаю реальные покращення
на улице со вчера реально потеплело Рада сегодня на внеочередном заседании рассмотрит отставку Рябошапки - Цензор.НЕТ 4368
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це єдине що сталося гарного за весь період сидіння на троні кловуна))
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После успеха Байдена на праймериз в США от республиканцев пришла телеграмма: "Срочно. Головной убор - менять. Дело по сыну старого хрыча - открывать. Решить вопрос с посадкой Кондитера. О дальнейших инструкциях будет сообщено позже".
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Кондитер вот как раз Байдена не трогал, у него с Байденом, кстати, нелохие отношения.
Ему просто не повезло, шо у него не нашлось другого кума, кроме алкаша с манией величия.
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Нам нужен генпрокурор который выйдет на трибуну этой зрады и скажет - я даю слово,самое позднее,через месяц,свинарчуки и липецкий жиртрест сядут за решетку,а потом все остальные воровские порохоботы помельче.
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Нелоха посадит тот,кто будет после него,если конечно липецк и свинарчук останутся на свободе.
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Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне відставку Рябошапки - Цензор.НЕТ 6260
нового уже в курс дела вводят
юрист 95-го квартала
кто там еще не пристроеный остался?
Лысый вместо Бакланова будет вишенкой на торте?
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Если голосование по Рябошапке провалится, это будет отличным ударом по ШМАРКЛЕ!!!! Я же не оскорблял ПерЗиДента???? Правильно? Шмаркля, Бубочка, Нарик это же не про ПерЗиДента? Или как?
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Народ уже выразил недоверие Рябошапке, дело за малым ВР должна ещё выразить недоверие.
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Посли ЄС зустрчалися з єрмаком і висловили свою підтримку рябошапці. Якщо звільнять обіцяли скасувати безвіз.
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Чим Рябошапка завинив перед Голоборотько?
Про те, що перший зелений Генпрокурор найближчим часом буде знятий із посади вже ніхто не сумнівається. Але чому?
Особливо неадекватні Слуги народу, такі як Арахамія чи Дубинський, називають просту причину - не підписання підозри Порошенко. У їх світі цінностей це зрада. Петя це той бонус, завдяки якому можно легко підняти рейтинги. Левова частка електорату Зеленського, це ображені на Порошенко виборці. Чому вони ображені, це вже зовсім інше питання, але у тому, що завдяки якомусь папірцю (підозрі) можно суттєво підняти рейтинг Зеленського, не сумніваються навіть вороги Зелених. І тут, людина якій надали такий ласий шматок, як посада Генпрокурора раптом на це не пішла… Як так? Ну що таке та підозра (у розумінні Зелених)? Пару аркушів формату А4, до яких можно написати будь що! Бери і копіюй прямо з Кримінального кодексу. Хочеш - сповідуючи ідеї неонацизму, хочеш ще якусь дурню… да какая разница? Врешті решт уся влада у їх руках, продажні суди теж не будуть опиратись!
Але чи це єдина причина? Говорять, що після того, як посли G7 позитивно оцінили роботу Рябошапки, у Зеленського стався припадок істерики. Чому ж така реакція? А тому, що чим більше Зеленський перебуває у владі, тим глибше він розуміє ту прірву, що існує між його світосприйняттям та реальним життям. Усі проблеми, які здавалось би мають таке просте вирішення - замінити хапугу Пецю на «людину з народу», перестати наживатись на війні, подивитись у очі *****, замінити Генпрокурора... виявляються не мають розв'язання, або у сотні разів складніші, ніж він очікував. Те, що здавалось приколом, виявляється непосильним тягарем. На виконання навіть тисячної частини з очікуваного від нього виборцем слід віддати увесь свій власний час, забути про родину, кайф та легкість із якою він раніше жив. Кожна помилка посилює попередню. Ще не вирішив жодної проблеми створеної попередньою владою, а тут вже сніговий ком нових, власних… Чи бажав він насправді цього? Заради чого усе це? Багато хто сміється із Зеленського, називаючи його Голоборотьком, але усе набагато гірше. Голоборотько це і є Зеленський. Він зняв серіал про самого себе, про власне життя…
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