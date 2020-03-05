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 Політика України
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 Ми почули нові імена, проте нам невідомо, чи продовжуватимуть ці люди політику реформ, - Гербст про ротації в Кабміні

Про успішність переформатування українського уряду можна буде судити за результатами роботи нової команди, а поки що в США і загалом на Заході сподіваються, що Україна збереже курс на реформи.

Таку оцінку в коментарі Укрінформу висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст, який зараз очолює Євразійський центр Атлантичної ради у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми почули нові імена (міністрів. – Ред.), однак нам невідомо, чи продовжуватимуть ці люди політику реформ", - зазначив дипломат.

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Водночас він підкреслив, що Президент Зеленський і парламентська більшість, які сформували попередній уряд, мають добрий - "хоча й не ідеальний" - досвід впровадження необхідних змін у багатьох сферах.

"Тож мені важко уявити, що вони візьмуть і змінять курс та почнуть віддалятися від запланованих реформ", - зауважив Гербст.

У цьому контексті він уточнив, що всі потрібні для України кроки дуже чітко оформлені, зокрема, в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Ми знаємо, що і Євросоюз, і Сполучені Штати в цьому питанні мають дуже подібні погляди", - додав колишній посол..

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179562
 
 
 Топ коментарі
 
А вони туди прийшли лише для реформ своїх кишень. Про інші реформи мова не йде.
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А вони туди прийшли лише для реформ своїх кишень. Про інші реформи мова не йде.
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Таки да. Вот имею спросить -- Если министров сняли, что они плохо работали, делали бубочке нервы и гробили ему имидж, то за шо тогда они получали премии в декабре?
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Ну... это были выходные пособия. Ништяк! - все по понятиям
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Они сами себе назначили премии за отвратительную работу. Видимо у них была задача так работать.
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Жидам власть противопоказана всюду кроме Израиля. Во всех других странах они ведут себя как законченные твари, хамло и скоты. И всегда воруют. Много и самоотверженно. Даже за всю историю США ни разу не выбрали жида президентом. НИКОГДА. Вот во Франции Саркози просочился и теперь лягушатникам выгребать и выгребать. И от того что он под судом сегодня никому не легче - бунтуют "желтые желеты"...
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так а что, бубочка персонально премии выписывает?министры сами себе их и нарисовали
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Таки за шо тогда эти сумасшедшие премии? Может бубочка тогда их заставит вернуть деньги и не делать людям нервы?
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как я понимаю, им не запрещено выписывать себе какие то доплаты по итогам года, чем они и воспользовались...вроде после этого хотели закон принять даже об ограничении таких выплат
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Кабмин отреагировал на скандал вокруг рекордных зарплат министров и их заместителей, которые они накрутили себе за счет огромных премий и различных доплат.
Как уже писала "Страна", перед в конце прошлого года в ряде министерств выписали премии, материальную помощь, помощь на оздоровление и решение социально бытовых проблем в десятки тысяч гривен.
В итоге министры и их заместители получили зарплаты до 400 тысяч гривен.
И это при том, что рядовые специалисты министерств могут рассчитывать всего на 10-15 тысяч гривен уже со всеми доплатами.
В среду, 15 января правительство внесло ряд изменений в законодательные акты, регулирующие вопросы оплаты топ-чиновников. В частности, их оклады привязали к прожиточному минимуму, а итоговую сумму обозначили в гривнах, убрав повышающие коэффициенты. К примеру, руководитель госоргана (Офиса президента, СНБО) получит оклад в 37,8 тысяч гривен, министр - 33,6 тысяч.
Правда, надбавки и премии все равно остаются, но их размер ограничили - не больше 200% от оклада.
То есть, министры с учетом всех надбавок смогут получать чуть больше 100 тысяч гривен. Это - максимальная сумма, что, как видно, намного меньше, чем сейчас.
Интересно, что в порядке дня Кабмина этого постановления не было. Очевидно, его внесли уже в процессе заседания.
"Таким образом Кабин попытался отреагировать на "вызов на ковер" в Верховную Раду и ту "беседу", которую им организовали по поводу зарплат депутаты. На пятницу назначен час вопросов к правительству, где этот вопрос, несомненно, тоже будут поднимать. Теперь премьер-министру есть чем ответить", - пояснил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.
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А вызвать их на "ковер" под телекамеры. А резко-дерзко так "Слышь,.ты, разбойник, иди сюда! Я сказал! Деньги сворованные у народа верни!" Что уже слабо? Или в это шоу для лохов уже никто не поверит?
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будут ли эти люди продолжать политику реформ, - ответ простой --- НЕ БУДУТ! если б хотели реформы, назначали б Михаеля.
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Я б ще звернув увагу пана Хербста, що ніхто із цієї старої обойми не взяв собі нове ім'я. Тому говорити про нові імена - не правильно.
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реформи ЗАПОЧАТКОВАНІ президентом ПОРОШЕНКО зупинити неможливо... Ми почули нові імена, проте нам невідомо, чи продовжуватимуть ці люди політику реформ, - Гербст про ротації в Кабміні - Цензор.НЕТ 7016
а те що зелені шмарклі намагаються відвести в бік... та "перевести стрілки" зі своїх спонсорів =шлємазлів поцоватих.. - ОЧЕВИДНО
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Підозрюю, що їх плани набагато жахітливіші. Сформулював би їх плани так: заробити собі дивиденти на ліквідації України під дахом російських "патрушевих" і "єрмаків".
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Так возьмите их яйца в свои крепкие руки.Чтобы не смыкались...
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если сами украинцы не желают этого делать то им и подавно это не нужно
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Бывший член Бывшей государственной думы....
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такі Ж да... бєня та б*голюпскій з мартиновим ВЖЕ просрали більше ніж вкрали Ми почули нові імена, проте нам невідомо, чи продовжуватимуть ці люди політику реформ, - Гербст про ротації в Кабміні - Цензор.НЕТ 5092
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напугал меня этот интурист, подумал шо он несёт , какие реформы?
Поэтому мне трудно представить, что они возьмут и изменят курс и начнут удаляться от запланированных реформ", - заметил Хербст.
оказывается запланированные
всё еще впереди
жаль не все доживут до этих светлых дней/у одного меня смайлик плакать снесло?/
не изменят) не ссы)) от запланированных реформ) прошлые нихера не делали и эти никуя не будут)
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Отож. Тепер всі іноземні держави повинні витратити час, щоб з"ясувати чого вартий кожен з членів уряду коломойського (пакетом вони це лайно не приймуть, на відміну від продажної партії "слуг" та "ригів"), щоб вирішити, чи будуть вони підтримувати Україну. Зеленський все відпрацьовує по сценарію "фуйла- бені"
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Очень странно, на западе постоянно твердят об успешных реформах, а вот украинцы похоже слепые что в упор их не замечают.)
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Изменились фамилии, но не курс и приоритеты. Скорее наоборот: капитуляция, продажа земли и предприятий, втягивание страны в энергетическую зависимость от РФ и финансовую от Запада новые "специалисты" Зеленского только усилят.
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Интересно,где он увидел реформы,может реформы это пирамида по облигациям или кассовые аппараты малому бизнесу или цена газа в два раза превышающая мировую цену или полная свобода всем коррупционерам и казнокрадам,пожелай своим штатам такие реформы и таких реформаторов у власти.
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Беня ж ни куда не делся! И "реформы" будут продолжаться в его интересах. Впереди абонентная плата за воздух Украины...
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"Рехформы" это слово ругательное!
😋
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Пан Джон Хербст має розділяти українців, які в своїй масі голосували за Голобородька, і самого Зеленського з його командою. Бо хто такий Зеленський і його студія Квартал 95? Хто ці люди? Чому вони не можуть бути проектом російських спецслужб, або потрапили під їх вплив на якомусь етапі своєї творчості? Щоб привести до влади керовану ляльку і потім маніпулювати нею у своїх інтересах?
Як виборець Зеленського заявляю пану екс послу: сьогодні більшого політичного опонента Зеленському, ніж я, важко уявити. Не вірю ЖОДНОМУ слову Зеленського і людям з його команди. Все, що я можу сказати цьому пану:
Зєлю геть. Дострокові. Українців вчергове пошили в дурні.
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