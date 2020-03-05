 Ми почули нові імена, проте нам невідомо, чи продовжуватимуть ці люди політику реформ, - Гербст про ротації в Кабміні

Таку оцінку в коментарі Укрінформу висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст, який зараз очолює Євразійський центр Атлантичної ради у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.
"Ми почули нові імена (міністрів. – Ред.), однак нам невідомо, чи продовжуватимуть ці люди політику реформ", - зазначив дипломат.
Водночас він підкреслив, що Президент Зеленський і парламентська більшість, які сформували попередній уряд, мають добрий - "хоча й не ідеальний" - досвід впровадження необхідних змін у багатьох сферах.
"Тож мені важко уявити, що вони візьмуть і змінять курс та почнуть віддалятися від запланованих реформ", - зауважив Гербст.
У цьому контексті він уточнив, що всі потрібні для України кроки дуже чітко оформлені, зокрема, в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом.
"Ми знаємо, що і Євросоюз, і Сполучені Штати в цьому питанні мають дуже подібні погляди", - додав колишній посол..
Как уже писала "Страна", перед в конце прошлого года в ряде министерств выписали премии, материальную помощь, помощь на оздоровление и решение социально бытовых проблем в десятки тысяч гривен.
В итоге министры и их заместители получили зарплаты до 400 тысяч гривен.
И это при том, что рядовые специалисты министерств могут рассчитывать всего на 10-15 тысяч гривен уже со всеми доплатами.
В среду, 15 января правительство внесло ряд изменений в законодательные акты, регулирующие вопросы оплаты топ-чиновников. В частности, их оклады привязали к прожиточному минимуму, а итоговую сумму обозначили в гривнах, убрав повышающие коэффициенты. К примеру, руководитель госоргана (Офиса президента, СНБО) получит оклад в 37,8 тысяч гривен, министр - 33,6 тысяч.
Правда, надбавки и премии все равно остаются, но их размер ограничили - не больше 200% от оклада.
То есть, министры с учетом всех надбавок смогут получать чуть больше 100 тысяч гривен. Это - максимальная сумма, что, как видно, намного меньше, чем сейчас.
Интересно, что в порядке дня Кабмина этого постановления не было. Очевидно, его внесли уже в процессе заседания.
"Таким образом Кабин попытался отреагировать на "вызов на ковер" в Верховную Раду и ту "беседу", которую им организовали по поводу зарплат депутаты. На пятницу назначен час вопросов к правительству, где этот вопрос, несомненно, тоже будут поднимать. Теперь премьер-министру есть чем ответить", - пояснил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.
а те що зелені шмарклі намагаються відвести в бік... та "перевести стрілки" зі своїх спонсорів =шлємазлів поцоватих.. - ОЧЕВИДНО
Поэтому мне трудно представить, что они возьмут и изменят курс и начнут удаляться от запланированных реформ", - заметил Хербст.
оказывается запланированные
всё еще впереди
жаль не все доживут до этих светлых дней/у одного меня смайлик плакать снесло?/
не изменят) не ссы)) от запланированных реформ) прошлые нихера не делали и эти никуя не будут)
😋
Як виборець Зеленського заявляю пану екс послу: сьогодні більшого політичного опонента Зеленському, ніж я, важко уявити. Не вірю ЖОДНОМУ слову Зеленського і людям з його команди. Все, що я можу сказати цьому пану:
Зєлю геть. Дострокові. Українців вчергове пошили в дурні.