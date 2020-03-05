 Ми почули нові імена, проте нам невідомо, чи продовжуватимуть ці люди політику реформ, - Гербст про ротації в Кабміні

Таку оцінку в коментарі Укрінформу висловив колишній посол США в Україні Джон Гербст, який зараз очолює Євразійський центр Атлантичної ради у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми почули нові імена (міністрів. – Ред.), однак нам невідомо, чи продовжуватимуть ці люди політику реформ", - зазначив дипломат.

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Водночас він підкреслив, що Президент Зеленський і парламентська більшість, які сформували попередній уряд, мають добрий - "хоча й не ідеальний" - досвід впровадження необхідних змін у багатьох сферах.

"Тож мені важко уявити, що вони візьмуть і змінять курс та почнуть віддалятися від запланованих реформ", - зауважив Гербст.

У цьому контексті він уточнив, що всі потрібні для України кроки дуже чітко оформлені, зокрема, в програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом.

"Ми знаємо, що і Євросоюз, і Сполучені Штати в цьому питанні мають дуже подібні погляди", - додав колишній посол..