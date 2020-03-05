 В Італії зареєстрували 2706 випадків зараження коронавірусом, 107 осіб померли, - Xinhua

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це повідомляє агентство Xinhua.

Зазначається, що 276 пацієнтів одужали.

"1346 пацієнтів госпіталізовано із симптомами, 295 перебувають у реанімації, а 1065 - в ізоляції у своїх будинках", - ідеться в заяві Міністерства охорони здоров'я Італії.

Більшість заражень (1497) і смертей (73) сталося в північній частині Ломбардії, де епідемія вперше спалахнула 21 лютого.

Також читайте: Кількість жертв коронавірусу в Китаї сягнула 3012 осіб, інфікованих - 80,4 тис., - держкомітет КНР

Нагадаємо, через спалах коронавірусу уряд Італії з 5 березня закриває всі школи по всій країні. Заборона діятиме до 15 березня. Також у країні на місяць відклали всі спортивні заходи.

Раніше МВФ закликав країни-учасниці виступити єдиним фронтом проти коронавірусу.