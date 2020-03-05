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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:Італія (390) COVID-19 (511)

 В Італії зареєстрували 2706 випадків зараження коронавірусом, 107 осіб померли, - Xinhua

В Італії кількість випадків захворювання на коронавірус сягнула 2706, а кількість померлих - 107 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Lb.ua, про це повідомляє агентство Xinhua.

Зазначається, що 276 пацієнтів одужали.

"1346 пацієнтів госпіталізовано із симптомами, 295 перебувають у реанімації, а 1065 - в ізоляції у своїх будинках", - ідеться в заяві Міністерства охорони здоров'я Італії.

Більшість заражень (1497) і смертей (73) сталося в північній частині Ломбардії, де епідемія вперше спалахнула 21 лютого.

Також читайте: Кількість жертв коронавірусу в Китаї сягнула 3012 осіб, інфікованих - 80,4 тис., - держкомітет КНР

Нагадаємо, через спалах коронавірусу уряд Італії з 5 березня закриває всі школи по всій країні. Заборона діятиме до 15 березня. Також у країні на місяць відклали всі спортивні заходи.

Раніше МВФ закликав країни-учасниці виступити єдиним фронтом проти коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179557
 
 
 Топ коментарі
 
якщо в себе помытили симптоми захворювання на коронавірус - записуйтесь на прийом до сімейного лікаря - а щоб не гаяти час - йдіть негайно до урядового кварталу та верховної ради - там повинні отримати пов'язку, потім з пов'язкою до сімейного лікаря зрозуміло
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та на всяк випадок, можна ще до московського патріархату завітати - вони все одно під захистом вищіх сил.....
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А что,там нет протестов и люди не зверствуют переживая за своё здоровье?
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А давайте отправим Зе-соплю и его новое правительство "Поющие трусы 2" к нему на виллу, в Италию ))
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якщо в себе помытили симптоми захворювання на коронавірус - записуйтесь на прийом до сімейного лікаря - а щоб не гаяти час - йдіть негайно до урядового кварталу та верховної ради - там повинні отримати пов'язку, потім з пов'язкою до сімейного лікаря зрозуміло
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та на всяк випадок, можна ще до московського патріархату завітати - вони все одно під захистом вищіх сил.....
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блін, точно.... піду на службу - такий нежить та кашель і в грудях душить.... саме думав до сімейного записатися, але ваша пропозиція більш до вподоби!
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краще від кожного села висунути по одному члену і вже з висунутими членами іти до уряду вимагати повязки!
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с высунутыми членами лучше к Скалецкой. Поддержать физрука.
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оновлення - до сімейного лікаря вже не потрібно - кажуть що скорою вже від урядового кварталу забиратимуть
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о макаронники. Тепер Ви знаєте, що таке зелялихо....
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А что,там нет протестов и люди не зверствуют переживая за своё здоровье?
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Синьхуа вроде китайское агентство новостей, они лучше знают ситуацию в Италии, нежели местные агентства?))
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У китайцев эксклюзивное право освещать о коронавирусе, т.к. это их изобретение В Італії зареєстрували 2706 випадків зараження коронавірусом, 107 осіб померли, - Xinhua - Цензор.НЕТ 2785
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Кстати, уже 3089 человек.Это цензор в хвосте новостных событий плетётся.
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Тобто смертність близько 4 %-ів, а кількість тих, хто одужав - близько 10 %-ів. Цій статистиці більше віри, ніж з Китаю.
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Печальная новость, я надеюсь, что эта болезнь скоро пройдет, так что Италия, как и многие другие страны, сможет вернуться к нормальной жизни. url
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еще месяц назад, когда квартальный дурачек ездил на гастроли в италию, мы даже себе не могли предствить, что случится в этой стране буквально через 3 недели. и вот ужасная тенденция продолжается - куда шут каломойши не поедет, везде страну ожидает беда. может пора оманскому ишаку поехать в москву на парад и там остаться. глядишь, кремль сгорел бы.
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Шо там в Санжарах где стрим ?Зеля сегодня выписывает терпил уханских непрофукайте клоунаду
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107 против 276 это воощето 28% смертность.
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2706 считают от заболевших. А не от выздоровевших.
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