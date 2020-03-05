 Давайте продовжимо зміцнювати литовсько-українські зв'язки у всіх сферах, - глава МЗС Лінкявічюс про новий Кабмін

Про це Лінкявічюс написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Дякую вам, В. Пристайко, за дружбу під час перебування на посаді міністра закордонних справ України, з нетерпінням чекаю продовження співпраці на новій посаді. Вітаю Дмитра Кулебу, давайте продовжимо зміцнювати литовсько-українські зв'язки у всіх сферах, а також готуватимемося до 4-ї Конференції щодо реформ в Україні у Вільнюсі (запланована на липень. - Ред.)", - зазначив глава МЗС Литви.

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У підписі у відповідь до твіту Кулеба подякував Лінкявічюсу, наголосивши, що двосторонні відносини підтримуватимуться в "гарному темпі".