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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:грип (208) Мінздоров'я (1202) смерть (3888) ГРВІ (103)

 За тиждень від ускладнень грипу в Україні померли 6 осіб, від початку епідсезону - 54, - МОЗ

За минулий тиждень (24.02-01.03.2020) на ГРВІ захворіли 213 531 особа, з них 64,4% - діти. Від ускладнень грипу померли 6 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Інтенсивний показник захворюваності становить 558,4 на 100 000 населення, що на 17,1% більше за епідемічний поріг по Україні.

У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.

У Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Закарпатській областях та м. Київ зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ. В усіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.

У відомстві нагадали, що перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип не означає початок епідемії грипу. Найчастіше це типовий для зимової пори року та цілком очікуваний епідемічний підйом захворюваності. https://bit.ly/2RXBxxs.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За правильного підходу коронавірус можна стримати, епідемію грипу - ні, - глава ВООЗ Гебреєсус

За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 29 із 75 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 15 - типу А(Н1)pdm09, 1 - А(Н3), 10 - А не субтипований, 3 - типу B.

За тиждень отримано повідомлення про шість летальних випадків унаслідок ускладнень грипу, що підтверджено методом ПЛР. З початку епідемічного сезону - 54 людей померло від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 280 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 624 особи.

Грип - це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип. Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179553
 
 
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И по барабану, что уже давно "гуляет" Украиной грипп, перерастающий в пневмонию, которую выявляют лишь методом рентгена, а не прослушиванием легких, как при обычной пневмонии - главное истерика про "короно-вирус"!
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Ми ще не порахували збитки від зевіруса! Порахуют ті, хто вижив!
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При отсутствии экспресс тестов....треть этих смертей...а может быть и половина могут быть от короновируса...
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Більше того, через відсутність експрес тестів....третина смертей від СНІДу і автоаварій... а може й половина можуть бути від короновіруса...
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Та які там тести, навіщо, нелохи і без них напевно знають, що в усьому Порошенко винен.
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угу.. а автобуси, які їздять в тубдиспансери, ніхто і не дезенфінкує
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