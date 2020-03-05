 За пів року СБУ конфіскувала контрабанди на 140 млн грн: засуджено 29 осіб, - Баканов

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час звіту у Верховній Раді, відповідаючи на запитання щодо підсумків боротьби з контрабандою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Є чіткі результати роботи, вони здійснюються Службою безпеки у двох напрямкам: перший напрямок - це безпосередньо боротьба з контрабандою, другий - це боротьба з корупцією в митних органах. Насправді лише за останні 6 місяців сума конфіскованої контрабанди сягає 140 млн грн, засуджено 29 осіб", - повідомив Баканов.
За його словами, аби більш ефективно протидіяти контрабанді, необхідно здійснити два кроки: повернути кримінальну відповідальність за здійснення контрабанди і налагодити в режимі онлайн обмін митною інформацією з країнами-партнерами.
Щодо запровадження кримінальної відповідальності, повідомив Баканов, СБУ вже провела консультації з Мінфіном, з Державною податковою інспекцією, з Національною поліцією та великим бізнесом, який сьогодні готовий до введення такої ініціативи. Водночас великий бізнес вважає більш доцільним запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів, повідомив керівник СБУ.
А унифицировать пошлины и упростить таможенные процедуры - ума не хватает?
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Вот оказывается чем должна заниматься служба безопасности государства.
Кто же будет резать курицу, несущую золотые яйца?
баканову калькулятор подарить, чтобы он эффективность свою посчитал?
а чому ж не приїхав в село... не зібрав майдан і не порадився з "прастимі селянами".. ПРАВА ж у всіх ЛЮДЕЙ в УКРАЇНІ тотожні!!
в Україні "чорний нал"в червні2019р складав приблизно 29%... ЯКЩО МИТТЄВО прибрати "чорнорабочих"та контрабандистів на 30%... (до 21%чорного налу) що вони і зробили... то ВВП впаде принаймні на 3%!! І вирівняється не скоріше ніж через рік...
це Ж елементарне..