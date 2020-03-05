EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1050  16
Все про:контрабанда (1106) СБУ (5359) Баканов Іван (125)

 За пів року СБУ конфіскувала контрабанди на 140 млн грн: засуджено 29 осіб, - Баканов

СБУ протидіє контрабанді за двома напрямками і за шість місяців сума конфіскованої контрабанди становить 140 млн грн.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов під час звіту у Верховній Раді, відповідаючи на запитання щодо підсумків боротьби з контрабандою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є чіткі результати роботи, вони здійснюються Службою безпеки у двох напрямкам: перший напрямок - це безпосередньо боротьба з контрабандою, другий - це боротьба з корупцією в митних органах. Насправді лише за останні 6 місяців сума конфіскованої контрабанди сягає 140 млн грн, засуджено 29 осіб", - повідомив Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ не дала заподіяти шкоди державі на 25,7 млрд грн, - Баканов про результати боротьби з корупцією

За його словами, аби більш ефективно протидіяти контрабанді, необхідно здійснити два кроки: повернути кримінальну відповідальність за здійснення контрабанди і налагодити в режимі онлайн обмін митною інформацією з країнами-партнерами.

Щодо запровадження кримінальної відповідальності, повідомив Баканов, СБУ вже провела консультації з Мінфіном, з Державною податковою інспекцією, з Національною поліцією та великим бізнесом, який сьогодні готовий до введення такої ініціативи. Водночас великий бізнес вважає більш доцільним запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду підакцизних товарів, повідомив керівник СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179552
 
 
 Топ коментарі
 
Еще один сказочник...они вместе с аваканом как братья Гримм...вместе сказки пишут...
 показати весь коментар
 
140 миллионов? Это че у кого-то на обед денег отжали?
 показати весь коментар
 
интересно было-бы взглянуть на анализ затрат на содержание этого сбу, конфискованную контрабанду, которая наверняка в розетке распродается.... и итоговую сумму, полученную от реализации контрабанды
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Еще один сказочник...они вместе с аваканом как братья Гримм...вместе сказки пишут...
 показати весь коментар
 
 
привет ВР от российских коллег еще не передал?
 показати весь коментар
 
140 миллионов? Это че у кого-то на обед денег отжали?
 показати весь коментар
 
 
интересно было-бы взглянуть на анализ затрат на содержание этого сбу, конфискованную контрабанду, которая наверняка в розетке распродается.... и итоговую сумму, полученную от реализации контрабанды
 показати весь коментар
 
 
Дурак! Так можно пересажать пол населения приграничных территорий.
А унифицировать пошлины и упростить таможенные процедуры - ума не хватает?
 показати весь коментар
 
 
"Есть четкие результаты работы"
---------
Вот оказывается чем должна заниматься служба безопасности государства.
 показати весь коментар
 
Зауважте - два кроки,і жоден крок не стосується справжнього винуватця контрабанди - жирного українського митника,який вже навіть з державою не хоче ділитись мздою...
 показати весь коментар
 
Баканов віджигає. Митники сьогодні поставили фури на потік і збирають хабарів з контробанди в день більше, ніж пан Баканов наконфісковував за пів року.
 показати весь коментар
 
Якщо недоотримання з митниці сягають лише за останні два місяці 14(чотирнадцять) мільярдів, то навіщо він на тицяє свої нищебродські 140 мільонів??? І це ще треба враховувати, що Насіров митницю перетворив за Петра у власну кишеню.
 показати весь коментар
 
 
Ці цифри шокують. Можна тепер уявити - як оскаженіло обкрадає країну команда "нових зелених облич", що навіть Мародер на їх тлі виглядає лише жартівливим бешкетником
 показати весь коментар
 
Это ерунда, капля в море.
Кто же будет резать курицу, несущую золотые яйца?
 показати весь коментар
 
При таких драконівських митах і акцизах боротьба з контрабандою призводить виключно або до збільшення потоку контрабанди або до втрат в бюджеті. Сьогоднішня "боротьба" призвела саме до другого тому що по моїй інформації контрабанду зараз провезти фактично не можливо.
 показати весь коментар
 
 
Короче торжественно обещанное перед выборами превращение избушки из элитного подразделения налоговой мусарни в орган гоударственной безопасности поки що не на часі.
 показати весь коментар
 
а бюджет не получил 16 миллиардов.
баканову калькулятор подарить, чтобы он эффективность свою посчитал?
 показати весь коментар
 
 
ой як цікаво та "па-зільонаму" За пів року СБУ конфіскувала контрабанди на 140 млн грн: засуджено 29 осіб, - Баканов - Цензор.НЕТ 5851 в ДЕМОКРАТИЧНІЙ УКРАЇНІ воно "консультується" не з ЕКСПЕРТАМИ в галузях права та економіки... а з представниками "великого бісніса"...
а чому ж не приїхав в село... не зібрав майдан і не порадився з "прастимі селянами".. ПРАВА ж у всіх ЛЮДЕЙ в УКРАЇНІ тотожні!!
 показати весь коментар
 
ТЕ ЩО ВОНИ ІДІЙОТИ ... ОЧЕВИДНО!! За пів року СБУ конфіскувала контрабанди на 140 млн грн: засуджено 29 осіб, - Баканов - Цензор.НЕТ 9888
в Україні "чорний нал"в червні2019р складав приблизно 29%... ЯКЩО МИТТЄВО прибрати "чорнорабочих"та контрабандистів на 30%... (до 21%чорного налу) що вони і зробили... то ВВП впаде принаймні на 3%!! І вирівняється не скоріше ніж через рік... За пів року СБУ конфіскувала контрабанди на 140 млн грн: засуджено 29 осіб, - Баканов - Цензор.НЕТ 3237
це Ж елементарне..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору