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 Політика України
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Все про:Арахамія (252) Рябошапка Руслан (318)

 "Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри", - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка спростував інформацію про те, нібито Офіс Президента вимагав підписати три підозри ексглаві держави Петру Порошенку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стосовно того, що від мене вимагали підписати підозри - це неправда. Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри", - заявив Генпрокурор, відповідаючи на запитання депутатів у Верховній Раді.

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Рябошапка порадив звертатися за коментарями до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, який висловив припущення, що причиною відставки Генпрокурора, серед іншого, є непідписання підготовлених підозр Петру Порошенку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179550
 
 
 Топ коментарі
 
Посмотрел! Даже карманный цент Розумкова дает 20%! Тут я согласен березка символ Россеи вот и символично будет. Клоуны на символе России. Соединяться с родиной так сказать!
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Балет хочет большинство! А ещё большинство хочет клоунов на березках!
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Вы считаете себя большинством?

Посмотрите на рейтинг президента хотя бы. А 'берёзка' да - символ нарассеи.
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а давай! цікаво подивитися на цей рейтинг...... "Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7519
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Посмотрел! Даже карманный цент Розумкова дает 20%! Тут я согласен березка символ Россеи вот и символично будет. Клоуны на символе России. Соединяться с родиной так сказать!
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по-українськи буде "на смереку" або "на-гілляку..."
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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І вішати потрібно з любов'ю в очах і натхненням. Ну сказали "путч" значить путч, десь так. "Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5074
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Был как-то случай в Коростене житомирской области.
Пошел как-то Князь Игорь со своей дружиной взять дань с древлян которые там жили. По легенде он пришёл за ней второй раз через очень короткое время. Древлянам нечем было откупиться от князя и они решили его проучить, чтобы другим неповадно было. Перебив дружину, древляне растянули Игоря на двух берёзах, которые росли рядом, наклонив верхушки и привязав одну ногу князя за одну верхушку, а вторую ногу за верхушку второй берёзы. Верхушки отпустили, деревья выровнялись и разорвали князя пополам. Этим древляне принесли покой и радость в свои дома.
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До тех пор, пока вдова этого самого князьков Ольга им голубей не вернула...
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Вот только с "голубями" - "неувязочка... Одомашненные голуби - "сизари", появились в Руси намного позже. Это дикий скальный голубь, живущий и сейчас на территории Ближнего Востока и Египта...
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Там усе серйозніше було.. Таким було рішення "парламенту" - Думи Древлянської землі... "За самовластіє"
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кремлевская таня, иди на .... дом в мухосранск, ты здесь всех замахала, мордорская подстилка
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С каких это пор Одесса стала 'мухосранском'?
Мордовская подстилка как раз ты и есть, ылита подзаборная.
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Навіщо "балет"? Людина успішно працювала коміком і була на свойому місті. Нехай повертається туди, де в нього краще за все виходило. А президентом має бути досвідчений державник і економіст.
Дострокові. Згоден з тезою Гончаренка, коли йому вже виключили мікрофон в Раді.
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У другому я голосував проти мародера і російського шпигуна. Але кіт в мішку теж виявивсь з московськими рогами. Тому лайкай мені, якщо погоджуєшсья, продажний троль Пєці Володимир "Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 438
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Зєлю геть. Дострокові.
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Ванюша там не было графы против Порошенко там бела графы за Порошенко и за Зеленского. И если Зеленский продался Порошенко то почему зеленский хочет Посодить Порошенко? И как может быть Порошенко промосковский если кацапьё выло лишбы не Порошенко?
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А может и правду говорит - прямых указаний не давали, а просто предлагали взяться за то или иное дело за определенную сумму....Действительно какие тут указания?! Указания это когда выбора нет, тут полная свобода выбора и суммы (ответственность за все этоправда тоже полная)
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С вещами на выход. Порошенко и ко я бы посоветовал обеспокоится. Дело в том, что в США сменились приоритеты, и теперь там республиканцы в фаворе, а у них очень зудит очко на Порошенко. Трамп говорят, кушать спокойно не может, такую имеет личную неприязнь к господину Порошенке, после нервотрепки с импичментом. Убийце отца четырех детей Стерненко пора рвать когти, Свинарчуку тоже не стоит задерживаться.
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А с чего у республиканцев очко зудит на Порошенко? Помоему Трамп ненавидит Монику!
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Так в импичменте участвовали все с команды Порошенко
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в імпічменті задіяний Ситник, голова НАБУ; та Трепак, нині заступник Рябошапки. А також СерЛещ, та Шабунін - нині блюдолизи зеленої шмарклі. Ну, і МарІваннович, вле це окрема історія.
Ніхто з них до команди Порошенка не належить; скоріше, навапаки - від моніки
От чи не головною ознакою упоротого зебіла є нагла і цинічна брехня. І ти, 73/43%зебіл, підпадаєш в цю категорію.
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Згадане вами вище збіговисько борцунів - з орбіти олігархів Григоришина/Суркісів/Каломойського/Курченка й оточення КарлсонаСулугуні І да всі вони разом зі своїми господарями зараз рвуть анус за віслюковича
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Моника тут вообще не при делах
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Монику Трамп можно сказать, даже любит, нежною любовью. Ну накосячил немного конечно любовник, но то не со зла, а исключительно по неопытности
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"Беларус", тебе это удалось - тупость тупостью подтвердить и тупостью доказать.
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Ахтунг, в ветке появился мамкин геополитик.
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А вчора чиполіна арахуямія у ВР казав, що останнею краплею стало непідписання рябакєпкой підозри проти ПОПа.
Так хто зараз бреше? Чи генпрокурор вирішив не зливати інформацію, хто замовник?
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Хламідія від свого народження бреше, як тіки свого писка відкрило
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Земрази идиоты конечно, но не настолько. Они хотят чтобы Рябошапка сам это сделал. Потом всех собак не него повесят, и пинок под жопу. А прокурором портнова сделают или какого-то другого тупорылого ватника.
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Хуже: уже планируют назначить юриста 95 квартала
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У Портнова более важная миссия - реформировать суды, которые он реформировал при убийце-Януковиче....
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"ряба кєпка...." точно як в 95-му кагалі....
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говорят за дверью уже новый копытом землю бьёьт
фамилия у него какая то западноукраинская что ли
на ношпу похожа, толи йошпа типа того
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А вот этот кадр удивил. Еще полгода назад поливал Зеленского дерьмом, а теперь, как предложили стать министром, поет такие диферамбы, аж заслушаешься! "Ніхто ніколи не давав мені жодних вказівок підписувати чи не підписувати підозри", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9197
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Ничего удивительного. Все они "оппозиционеры" пока кресло не предложат.
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Рябошапка подає ознаки незалежного генпрокурора. Скоріше хоче залишити по собі добру згадку, бо його час на посаді вдже відраховується годинами.
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Тебе народ дал указание, вот и пошел на Х...... с большой буквы.
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глядя на рожу Арахамии - думаешь, что он будет веселить народ, танцевать или рассказівать смешніе истории. А оно еще и командовать генпрокурором хочет... Неужели весь єтот клуб клоунов нужен чтобі посадить Пороха? Мелко как-то как для шутов такого уровня....
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Та не хвилюйтесь ви за Пєцю! Бачили, як вони вдвох з Зєлєю воркували вчора в Раді? Ну, прям як приховані коханці. І починати садити Пєцю треба з аудиту його корупційних схем, а не з політичної маячні Портнова. Ці всі виклики на допит з висуванням підозр - талановитий сценарій для людей, які думають телевізором. А в нас таких більшість. Це все постановочні наїзди.
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Йому не давали жодних вказібок про підписання підозри,тому він жодної підозри і не підписав...
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