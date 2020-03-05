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Все про:Дніпропетровськ (1287) самогубство (314)

 Неподалік дитячого майданчика в Дніпрі знайшли повішеного чоловіка. ФОТОрепортаж

У четвер, 5 березня, в Дніпрі у дворі будинку №22 на вулиці Козака Мамая знайшли труп чоловіка. Попередньо, він повісився на мотузці на трубі неподалік дитячого майданчика. УВАГА! Фото не рекомендується для перегляду особам, які не досягли 18-річного віку, вагітним, а також людям з ослабленою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор .

Тіло виявив мешканець будинку №22 вранці близько 5:20. Він розповів, що раніше померлого не бачив. Чоловік викликав поліцію.

На вигляд покійному від 30 до 40 років. Правоохоронці виявили при ньому документи.

Неподалік дитячого майданчика в Дніпрі знайшли повішеного чоловіка 01

На місце викликали судово-медичних експертів та слідчо-оперативну групу.

Неподалік дитячого майданчика в Дніпрі знайшли повішеного чоловіка 02

Попередньо відомо, що ані пояснювальної записки, ані слідів насильства на тілі не виявлено. Подробиці інциденту належить з'ясувати слідчим.

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Неподалік дитячого майданчика в Дніпрі знайшли повішеного чоловіка 03
Неподалік дитячого майданчика в Дніпрі знайшли повішеного чоловіка 04
Неподалік дитячого майданчика в Дніпрі знайшли повішеного чоловіка 05
Фото: сайт Інформатор

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179549
 
 
 Топ коментарі
 
народ вешается от космических платёжок при фактической весне в место зимы..

почему зимы не было, а платёжки выше чем прошлую реальную зиму?
почему ввели вторую платёжку за газ, когда население и одну не в состоянии было платить?
почему урезали субсидии?
почему Зеленский там много врал вчера в парламенте?
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Скорая просто пи*дей ржавая. Как из Чернобыля пригнали. Что там Зе не раскрутил бородатую бабушку на скорые как Ахметова? Или тот его на х послал? Беня и за гривну удавиться, он истинный еврей.
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Это не то, что Вы подумали!
Такое стоит не малых денег!!!
Неподалік дитячого майданчика в Дніпрі знайшли повішеного чоловіка - Цензор.НЕТ 5219
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народ вешается от космических платёжок при фактической весне в место зимы..

почему зимы не было, а платёжки выше чем прошлую реальную зиму?
почему ввели вторую платёжку за газ, когда население и одну не в состоянии было платить?
почему урезали субсидии?
почему Зеленский там много врал вчера в парламенте?
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якось ну дуже цікаво - напроти секти "віра"... Чи то сам"пастор"( з пикою кримінальника ) "зневірився" Неподалік дитячого майданчика в Дніпрі знайшли повішеного чоловіка - Цензор.НЕТ 1884
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Журнализды, близость суицида к детской площадке должна как-то повлиять на остроту восприятия новости?
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Сначала понастроят детских площадок....
А если серьезно, то могли просто показательно повесить в назидание так сказать.
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Показово, це на висоті кілька метрів. А тут- сидячи. Якщо СМЕ не виявить подвійної странгуляційної борозни- 100% суїцид.
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а я на самому першому фото побачила - висить над самою землею такий довгий - думала - він
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нет, расстроился, что премьером вчера поставили не пэцю, а министрами - не свынарчуков ))
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да, честные люди для зелёной власти поперёк горла
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Внимательно посмотрев на первое фото, обнаружил на лавочке два каких-то шмыгаля, как ни в чем не бывало.
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И это ambulance победит таки коронавирус! Можно не переживать, или пережить..?
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Скорая просто пи*дей ржавая. Как из Чернобыля пригнали. Что там Зе не раскрутил бородатую бабушку на скорые как Ахметова? Или тот его на х послал? Беня и за гривну удавиться, он истинный еврей.
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Это не то, что Вы подумали!
Такое стоит не малых денег!!!
Неподалік дитячого майданчика в Дніпрі знайшли повішеного чоловіка - Цензор.НЕТ 5219
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Это ж Газель
москальский говнотазик
ржавеет прямо на конвеере
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Дети в подвале играли в Гестапо.
Умер от пыток сантехник Потапов.
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Свеженький приус на фоне ржавой нищеті.....
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правильно сделал ни чая ни сахара....не думал что такие скорые еще есть и ржавые..
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Скорая уже развалится скоро, не стыдно такое в ХХI-ом веке?
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Фото рекомендовано для просмотра 73%.
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.....у нас в САрмии пацан точь в точь так ПОВЕСИЛСЯ на ГУБЕ (любоф вышла замуж и он в экстремальных условиях ) , я все еще недоумевал как так МОЖНО (((((я раньше думал что надо ВИСЕТЬ , а он так вот (((( удушился , перетянул сонную АРТЕРИЮ присев и ОТКЛЮЧИЛСЯ (((( если вовремя не увидеть , то все ((((
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....газелька ПОДИ не грунтовалась , а сразу попала на ПОКРАСКУ ((((( фото из какойто ПАПУА-ГВИНЕИ , респект Филатову ((((
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на ней наверно ТРУПАКИ возят , а не больных .
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