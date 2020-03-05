 Неподалік дитячого майданчика в Дніпрі знайшли повішеного чоловіка. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор .

Тіло виявив мешканець будинку №22 вранці близько 5:20. Він розповів, що раніше померлого не бачив. Чоловік викликав поліцію.

На вигляд покійному від 30 до 40 років. Правоохоронці виявили при ньому документи.

На місце викликали судово-медичних експертів та слідчо-оперативну групу.

Попередньо відомо, що ані пояснювальної записки, ані слідів насильства на тілі не виявлено. Подробиці інциденту належить з'ясувати слідчим.

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