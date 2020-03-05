 Неподалік дитячого майданчика в Дніпрі знайшли повішеного чоловіка. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор .
Тіло виявив мешканець будинку №22 вранці близько 5:20. Він розповів, що раніше померлого не бачив. Чоловік викликав поліцію.
На вигляд покійному від 30 до 40 років. Правоохоронці виявили при ньому документи.
На місце викликали судово-медичних експертів та слідчо-оперативну групу.
Попередньо відомо, що ані пояснювальної записки, ані слідів насильства на тілі не виявлено. Подробиці інциденту належить з'ясувати слідчим.
почему зимы не было, а платёжки выше чем прошлую реальную зиму?
почему ввели вторую платёжку за газ, когда население и одну не в состоянии было платить?
почему урезали субсидии?
почему Зеленский там много врал вчера в парламенте?
А если серьезно, то могли просто показательно повесить в назидание так сказать.
Такое стоит не малых денег!!!
москальский говнотазик
ржавеет прямо на конвеере
Умер от пыток сантехник Потапов.