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 Політика України
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Все про:Зеленський (4682) Полтавщина (358)

 Зеленський відвідає Полтавщину з робочою поїздкою в день завершення обсервації українців у Нових Санжарах

Президент України Володимир Зеленський із 5 по 6 березня відвідає з робочою поїздкою Полтавську область.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"05-06 березня 2020 року президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Полтавську область", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти. На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Учора заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що 5 березня о 12:00 завершиться обсервація в Нових Санжарах українців та іноземців, евакуйованих з Китаю, в жодного з них ознак хвороби не виявлено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179547
 
 
 Топ коментарі
 
Очередное шапито устраивать?
Пусть лучше в черновцы едет
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Наши соболезнования полтавчанам Зеленський їде із дводенним візитом на Полтавщину - Цензор.НЕТ 9602
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Полтавчані, чекайте біди, до вас їде Бідоносець.
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А ты уже выздоровел? Хотя судя по твоим комментариям неизлечим.
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Зеля посетит Полтавщину с какой целью? Что он там будет решать? Или как в Одессе - искупался в море с Богданом и домой...Полтава - самый коррумпированный город Украины. Власть там коррумпирована по уши. Что Зеля будет с ними решать? Поулыбается или на рояле им поиграет?
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Внутрь касторовое масло, а в сраку пару недель галоперидола поколоть ему надо, а не уголь переводить.
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Очередное шапито устраивать?
Пусть лучше в черновцы едет
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ні, у Чернівці мама Ріма не пускає..
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в нас йому буде дуже лячно.
тут іноді грюкає, а воно лякається та сситься))
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а краще ще раз в Італію, тільки на Північ її. Там точно все ОК з короною....
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Макаронія своє вже отримала. Бог не фраєр, він все бачить.Нехай макаронники згадають як засудили Марківа в угоду ***** і тепер не скиглять.
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Зелю в Ухань!!!!!!!! Треба флешмоб провести. Зеля поспішає на допомогу до українців з Уханю.
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может не надо. может пощадишь полтавщину. а, буба?
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Будет на руках выносить карантинцев к автобусам по домам ехать.)
Главный ПОМОЩНИК и ЗАЩИТНИК,)))
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в бани поехал отдохнуть, выходное ведь скоро... ждём новых фоточек
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Тупая зеленая сопля ездит только туда где можно хайпануть.
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Стережіться полтавчани, до вас їдуть 33 нещастя.
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Полтавчані, чекайте біди, до вас їде Бідоносець.
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Рейтинги падают....и по этой причине оманский осел скоро на хвосте танцевать начнет...ради их удержания...а не только на Полтавщину поехать..
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А звучить то як - з дводенним візитом. Ще б добавити офіційним чи державним. А просто, по-роботі, з ОБОВ`ЯЗКУ, пілять, воно пересуватись не може по державі, президентом якої його вибрали? Обов`язку воно ніякого не має, царьок, пілять?
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Даже не знаю, что хуже Сцыкло Оманский или коронавирус
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Ни дня без пиара ! Я вообще не понимаю зачем нам этот бездельник , вместо того что бы собрать новый Кабмин и обсудить план действий , он поедет встречать вышедших после карантина в Н-Санжары ! Нужно сократить должность президента ! Почему общество должно платить 2,5 млн.гривен в день на содержание этого дармоеда и его ОП ?
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Сподіваюсь його там яйцями закидають. Якби ще встановити премію за влучність, то я б скинувся "по приколу". Але слід нагадати що дякуючи ютюбу кількість переглядів яйцеушиблення чергового кацапофіла буде декілька мільйонів. І це буде красіво. Я прям розмріявся. І всі стануть порівнювати його з овочем... в клоунському черевиці.... Зеленський їде із дводенним візитом на Полтавщину - Цензор.НЕТ 6331
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треба за піаністом уважно стежити...щоб "випадково" не опинився в одному літаку з патрушевими, медведчуками, рабіновичами...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Поїдь в Чернівці, сцикло! Покажи готовність ЗЕвірусу до перемоги!
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За что вы так не любите Черновцы? У нас тут и так коронавирус. Добить нас решили?
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На их месте, я бы попросил ещё на пару месяцев продлить обсервацию!!!
Возможно, там где они сейчас находятся, это самое безопасное место по Украине... за пределами уже гуляет реальный вирус!
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о . это у нас все улицы перекроют что бы Вовка на велике мог проехать Зеленський відвідає Полтавщину з робочою поїздкою в день завершення обсервації українців у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 960
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Зеленский едет с двухдневным визитом на Полтавщину. - Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Когда наступит это время и мы узнаем о преступлении совершённом в Омане? Что-то хорошее не скрывали бы. Где оманские инвестиции, как развивается торговля с Оманом?
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Не пускайте его, после него точно начнут болеть.
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На Буковині його вже зачекалися !!! В Н.Санджари воно їде...
Це всеодно не врятує його зморщений рейтинг.
У відставку зебіла!!!
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Щось не зрозумів ніфіга. З якою метою ? Нове виробництво почесно відкривати ? Якогось чиновника представляти ? Економіка в гузні,зовнішня політика похєрєна,біля кордону сформована армія окупантів,воно якогось біса на Полтавщину їде Зеленський відвідає Полтавщину з робочою поїздкою в день завершення обсервації українців у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 7244
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Зеленський відвідає Полтавщину з робочою поїздкою в день завершення обсервації українців у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 7303

"Про політику,економіку і управління не знаю ні.уя"
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Повипендрюватися на камеру та у черговый раз "доказать, шо я не лох, нАрмАльный пасажЫр".
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А вот сейчас самый подходящий повод покидать камни.
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На завершальний гастрольний виступ 95 кварталу в Нових Санжарах приїде головний сценарист. Очікується аншлаг, аплодисменти, "чувство глубокого удовлетворения". Відповідальний за масовку та камінці - Аваков.
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Шоу і популізм, квартал на кожному кроці ,треба засвітити свою клоунячу пику. "Рятівник співвітчизників"... Економіка падає, бюджет не виконується, уряд гарячково змінюється, іде війна, (ПРО, ППО, Військового флоту, ракетних військ немає) - а Санджари то головне.
Як це ще не послав літака до Китаю за песиком? Фото би вийшло класне. През ...идент, ****.
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Понятно, что не только же встречать, надо и провести под бдительным контролем президента.)Только почему не было такого личного контроля, когда людей везли? Как пиарщики старательно превращают куколку в бабочку.
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