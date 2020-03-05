 Зеленський відвідає Полтавщину з робочою поїздкою в день завершення обсервації українців у Нових Санжарах

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"05-06 березня 2020 року президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Полтавську область", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти. На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Учора заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що 5 березня о 12:00 завершиться обсервація в Нових Санжарах українців та іноземців, евакуйованих з Китаю, в жодного з них ознак хвороби не виявлено.
Пусть лучше в черновцы едет
Лучше к вам.
тут іноді грюкає, а воно лякається та сситься))
Главный ПОМОЩНИК и ЗАЩИТНИК,)))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Возможно, там где они сейчас находятся, это самое безопасное место по Украине... за пределами уже гуляет реальный вирус!
Когда наступит это время и мы узнаем о преступлении совершённом в Омане? Что-то хорошее не скрывали бы. Где оманские инвестиции, как развивается торговля с Оманом?
Це всеодно не врятує його зморщений рейтинг.
У відставку зебіла!!!
"Про політику,економіку і управління не знаю ні.уя"
ему оставили ?
Як це ще не послав літака до Китаю за песиком? Фото би вийшло класне. През ...идент, ****.