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 Суспільство
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Все про:віза (221) Єгипет (130) туризм (380)

 Єгипет із червня вводить туристичні візи

В Єгипті вводяться туристичні візи з 1 червня 2020 року. Така віза видаватиметься терміном на п'ять років.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє Egyptian Streets.

Візи вводять за розпорядженням прем'єр-міністра країни Мустафи Мадбулі терміном на п'ять років.

Від літа туристи зможуть неодноразово в'їжджати в країну, максимальна кількість днів перебування за одноразового в'їзду становитиме щонайбільше 90 днів.

Документи можна буде оформляти через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з єгипетським бізнесменом Савірісом, який заявив, що хоче інвестувати в Україну

Туристам, які прилітають в аеропорти Луксора та Асуана в літні, найспекотніші місяці, буде надана знижка на візу в розмірі $10.

Як повідомлялося, такі країни, як Туреччина, Єгипет, Болгарія - найпопулярніші напрямки відпочинку українців за запитами в пошуковику Google.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179544
 
 
 Топ коментарі
 
Египет плевал на всех и ввёл визовый режим со всем миром .Скорее всего из за финансовой выгоды от туристических сборов . Интересно то что они ввели КЛАССИЧЕСКИЙ визовый режим , а не упрощённый и за визой теперь обращаться нужно в консульство а не получать её по приезде в страну , как я понимаю ....
А мы на шестом году войны так и НЕ смогли ввести визовый режим со страной оккупировавшей часть суверенной территории . Это вообще беспрецедентный случай в международных отношениях и беспрецедентный позор . Но тем от кого это зависит не стыдно. Потому что это для них чужая страна . Просто временная кормушка . Удод дети которого живут за бугром не может быть украинцем
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Ну значит желающих поехать в эту нищую страну уменьшится. Делать там особо нечего.
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Первый раз слышу о том что у Украины был безвиз с Египтом ????!!
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В Египте и так были визы - в аэропорту ставили.
Но на 5 лет - это хорошо. Приятно.
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Ну да, безвізовим тільки Шарм був... А В Хургаду віза завжди треба була.
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Звичайно, безвіз тільки для Сінаю... А якщо на піраміди хочеться - то треба віза вже.
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Вот именно ставили по прилету visa on arrival а теперь только через консульство либо спец портал,в аэропорту если ты прилетелел без той бумажки не пустят,и проверка через портал может занять до десяти дней,узнавал только что в турагенстве
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Ну значит желающих поехать в эту нищую страну уменьшится. Делать там особо нечего.
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коммент человека, который понятия не имеет что ВВП Египта выше украинского и что там до хера сколько всего можно увидеть.
Египтяне отлично сумели распорядиться двумя драгоценностями, которые им достались - коралловыми садами и наследием Древнего Египта.
При наличии денег там даже самый взыскательный турист получит отдых на настоящие 5 звезд.
Египет - ближайший к Украине круглогодичный морской курорт, что для меня особо важно - шикарный дайвинг, ну и древних каменюк там до фига.
Египтяне умеют организовать классный в том числе активный отдых. А для ленивых - лежите на пляже и бой за 1 доллар в день будет за вами зонтик по всему пляжу таскать и пиво подносить с 10 утра до полночи.
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Як я зрозумів, що і на Синайський півострів також потрібна віза. Бо Сінай - це территория Єгипту.
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Поживем - увидим. Синай там зарегулирован международными договорами.
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В аэропорту роблять. Заповнив маленьку анкету - отримав штамп у паспорт. 5 хвилин часу займає.
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возникают вопросы: останется only sinai безвизовым ? Какая цена? Про скидку написали а про базовую цену нет.
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Первый раз слышу о том что у Украины был безвиз с Египтом ????!!
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Перейдіть за посиланням в тексті. Там все є.
For multiple visas, the cost is set at US$ 60
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Египет плевал на всех и ввёл визовый режим со всем миром .Скорее всего из за финансовой выгоды от туристических сборов . Интересно то что они ввели КЛАССИЧЕСКИЙ визовый режим , а не упрощённый и за визой теперь обращаться нужно в консульство а не получать её по приезде в страну , как я понимаю ....
А мы на шестом году войны так и НЕ смогли ввести визовый режим со страной оккупировавшей часть суверенной территории . Это вообще беспрецедентный случай в международных отношениях и беспрецедентный позор . Но тем от кого это зависит не стыдно. Потому что это для них чужая страна . Просто временная кормушка . Удод дети которого живут за бугром не может быть украинцем
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тут не совсем понятно, остается ли прежний порядок покупки "одноразовой" визы в аэропорту, ничего об его отмене не говорится...возможно это такое упрощение для тех, кто каждый год в египет путешествует, чтоб в аэропорту каждый раз время не терять
ну и со страной, оккупировавший территорию должны дипотношения прерываться, а не просто визы быть
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Я согласен , но власти придумывают отговорки типа -там наши люди . Если сохранению дипотношений и можно найти какие то логические оправдания то сохранению безвиза НЕТ , только барыга и его говорящий попугай Клим выкручивались постоянно
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ну тут зайду с порохоботных позиций---что на зеленые вещают по этому поводу?не идут ли они тут по пути предшественника?
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Да 100% .Но они и не обещали отменять безвиз.Они обещали мир ,,любой ценой" . Так что они выполняют свою програму , а барыга НЕТ. Я не голосовал ни за первых , ни за вторых потому что знаю что они из себя представляют
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Туристам, прилетающим в аэропорты Луксора и Асуана в летние, самые жаркие месяцы, будет предоставлена скидка на визу в размере $10. Источник: https://censor.net.ua/n3179544
как я понимаю, скидка все ж в аэропортах на "одноразовую" визу
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Так где неточность ? В статье выше сказано о том что получать её придётся заранее в консульстве Египта или получать электронную визу ( как в Мексику , Индию или Австралию) что одно и тоже просто не нужно ездить в консульство )
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то есть визы в аэропорту остаются, получение в консульстве это доп.возможность
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ну блин написали через жопу - это единственное что ясно. Буду спрашивать в турфирме. Они если что организуют.
если часто ездишь то виза на 5 лет за 60 баксов - это даже выгодно.
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А что раньше был безвиз с Египтом ???? Виза была про прибытию платная!
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Почекаю років 5 . Мені спішити нема куди . Схочуть гроші - відмінять .
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не понятно, скоко стоит удовольствие ?
по сути их дело
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