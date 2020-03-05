 Єгипет із червня вводить туристичні візи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє Egyptian Streets.
Візи вводять за розпорядженням прем'єр-міністра країни Мустафи Мадбулі терміном на п'ять років.
Від літа туристи зможуть неодноразово в'їжджати в країну, максимальна кількість днів перебування за одноразового в'їзду становитиме щонайбільше 90 днів.
Документи можна буде оформляти через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз.
Туристам, які прилітають в аеропорти Луксора та Асуана в літні, найспекотніші місяці, буде надана знижка на візу в розмірі $10.
Як повідомлялося, такі країни, як Туреччина, Єгипет, Болгарія - найпопулярніші напрямки відпочинку українців за запитами в пошуковику Google.
Но на 5 лет - это хорошо. Приятно.
Египтяне отлично сумели распорядиться двумя драгоценностями, которые им достались - коралловыми садами и наследием Древнего Египта.
При наличии денег там даже самый взыскательный турист получит отдых на настоящие 5 звезд.
Египет - ближайший к Украине круглогодичный морской курорт, что для меня особо важно - шикарный дайвинг, ну и древних каменюк там до фига.
Египтяне умеют организовать классный в том числе активный отдых. А для ленивых - лежите на пляже и бой за 1 доллар в день будет за вами зонтик по всему пляжу таскать и пиво подносить с 10 утра до полночи.
For multiple visas, the cost is set at US$ 60
А мы на шестом году войны так и НЕ смогли ввести визовый режим со страной оккупировавшей часть суверенной территории . Это вообще беспрецедентный случай в международных отношениях и беспрецедентный позор . Но тем от кого это зависит не стыдно. Потому что это для них чужая страна . Просто временная кормушка . Удод дети которого живут за бугром не может быть украинцем
ну и со страной, оккупировавший территорию должны дипотношения прерываться, а не просто визы быть
как я понимаю, скидка все ж в аэропортах на "одноразовую" визу
если часто ездишь то виза на 5 лет за 60 баксов - это даже выгодно.
по сути их дело