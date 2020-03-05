 Єгипет із червня вводить туристичні візи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє Egyptian Streets.

Візи вводять за розпорядженням прем'єр-міністра країни Мустафи Мадбулі терміном на п'ять років.

Від літа туристи зможуть неодноразово в'їжджати в країну, максимальна кількість днів перебування за одноразового в'їзду становитиме щонайбільше 90 днів.

Документи можна буде оформляти через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз.

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Туристам, які прилітають в аеропорти Луксора та Асуана в літні, найспекотніші місяці, буде надана знижка на візу в розмірі $10.

Як повідомлялося, такі країни, як Туреччина, Єгипет, Болгарія - найпопулярніші напрямки відпочинку українців за запитами в пошуковику Google.