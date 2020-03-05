EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  2645  19
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2941) Київ (7374) прокуратура (2099) біометричні паспорти (114) ДМС (19)

 Співробітника ДМС затримано під час одержання хабаря за експрес-видачу біометричних паспортів. "Послуга" коштувала 18 тис. грн, - прокуратура Києва. ФОТО

Правоохоронці затримали під час одержання неправомірної вигоди за прискорену видачу біометричних паспортів завідувача сектору Оболонського районного відділу Центрального міжрегіонального управління ДМС у м.Києві та Київській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури м.Києва.

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 працівниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими Печерського управління поліції затримано на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди завідувача сектору Оболонського районного відділу Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання працівником ДМС 18 000 гривень неправомірної вигоди від громадянина за прискорення процедури видачі закордонних біометричних паспортів громадян України.

Співробітника ДМС затримано під час одержання хабаря за експрес-видачу біометричних паспортів. Послуга коштувала 18 тис. грн, - прокуратура Києва 01
Фото: сайт прокуратури Києва

Службовця затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 15 000 гривень за видачу 7 закордонних паспортів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Волині начальник митного поста "Ковель" упіймався на хабарі 12,2 тис. дол., - ДБР. ФОТО

Наразі слідчі та процесуальні дії тривають.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179542
 
   
 Топ коментарі
 
Вот уж "новость" так "новость". Ни для кого не секрет, что при желании можно все так же, как и при Януковиче, оформить биопаспорт за один день. Находите нужных людей, которые дают рекомендацию "кому надо", приходите в ГМС или ОВИР, даете на лапу от 1,5 до 2,5 тыс грн (зависит от региона), пишите заявление, типа "в связи необходимостью лечения в Европе", или "срочного выезда к месту работы - вроде уже все законно); тут же заполняете анкеты, делается фото; а наутро экспрессом ваш паспорт уже хоть в Черновицкой, Харьковской области, как всегда, рулит Донбасс - там это вообще поставлено на поток (донецкое СБУ не видит Співробітника ДМС затримано під час одержання хабаря за експрес-видачу біометричних паспортів. "Послуга" коштувала 18 тис. грн, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 7222 ).
В этой цепочке "срочного изготовления" задействованы десятки людей (курьеры, приемщики, учетчики расчетов), но пойман (и то - случайно) один (!) киевский лошара.
Вообще вся эта "ловля коррупционеров" - шоу для простаков. В Украине десятки и сотник каналов, которые, при желании (!) можно перекрыть на раз. Но... нету такого желания. Ни у генералов СБУ, МВД. Ни желания, ни совести. Так и живем. Европа?
 показати весь коментар
 
Абалдеть! Брать деньги за то, что можно получить бесплатно!

Это ж , скорей всего, не был единичный случай.
 показати весь коментар
 
Это для нас они негодяи, а для карательных органов - коллеги, друзья и родственники Співробітника ДМС затримано під час одержання хабаря за експрес-видачу біометричних паспортів. "Послуга" коштувала 18 тис. грн, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 2396
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
зеленые всех уже искоренили в ноль, или етот подот паследний?
 показати весь коментар
 
 
Абалдеть! Брать деньги за то, что можно получить бесплатно!

Это ж , скорей всего, не был единичный случай.
 показати весь коментар
 
 
може у богдана - шуткована, де там в карманах пошерстить и десяточку ему на параше слепить?
чисто за дерзость + 5....
 показати весь коментар
 
Вот уж "новость" так "новость". Ни для кого не секрет, что при желании можно все так же, как и при Януковиче, оформить биопаспорт за один день. Находите нужных людей, которые дают рекомендацию "кому надо", приходите в ГМС или ОВИР, даете на лапу от 1,5 до 2,5 тыс грн (зависит от региона), пишите заявление, типа "в связи необходимостью лечения в Европе", или "срочного выезда к месту работы - вроде уже все законно); тут же заполняете анкеты, делается фото; а наутро экспрессом ваш паспорт уже хоть в Черновицкой, Харьковской области, как всегда, рулит Донбасс - там это вообще поставлено на поток (донецкое СБУ не видит Співробітника ДМС затримано під час одержання хабаря за експрес-видачу біометричних паспортів. "Послуга" коштувала 18 тис. грн, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 7222 ).
В этой цепочке "срочного изготовления" задействованы десятки людей (курьеры, приемщики, учетчики расчетов), но пойман (и то - случайно) один (!) киевский лошара.
Вообще вся эта "ловля коррупционеров" - шоу для простаков. В Украине десятки и сотник каналов, которые, при желании (!) можно перекрыть на раз. Но... нету такого желания. Ни у генералов СБУ, МВД. Ни желания, ни совести. Так и живем. Европа?
 показати весь коментар
 
 
Это не нужно и невозможно никак перекрывать и искоренять. Есть только один способ- оформлять срочно паспорт за один день самому государству - естественно, за более высокую плату.
 показати весь коментар
 
 
Так давно уже роблять таке, року з 2018! Просто треба не в ОВІР іти, а в нові паспортні центри, яких у Києві близько десятка! І да, можна йти і в чужий район - в нових центрах на реєстрацію не дивляться. І навіть за 1500 грн можна фахівців додому викликати собі!
 показати весь коментар
 
 
Так тем более! Почему тогда люди везде прутся и деньги дают, а кто-то ещё и эти деньги вымагает!
Я оформляла паспорт в обычном порядке, ничего никому сверху не платила. Это просто тупо так поступать
 показати весь коментар
 
При Януку не було ******** паспортних центрів, де послуга швидкого оформлення біометричного паспорта існує офіційно. Причому, приймають всіх громадян, незалежно від їх прописки. І ціна там менша за 18 тис. грн!
 показати весь коментар
 
 
Все так. Только кроме Киева есть еще Украина, всякие там разные ОВИР и проч. конторки, где привыкли "брать". И есть Киев, где привыкли "помогать" и "содействовать" за плату. И всякое блеяние про цифровизацию без наведения элементарного порядка и ликвидации схем остается лишь блеянием зеленых скотов.
 показати весь коментар
 
Так в новині пишуть, що затримали на Оболоні в Києві... І навіщо тоді 18 тис. віддавати? Тут 2 варіанти: або у людини щось нечисто (наприклад, депортували з ЄС, а вона вирішила прізвище змінити для нового паспорта), або хабаря дав якийсь "янелох"))
 показати весь коментар
 
 
город Глухов продажный и.о нач. полиции Буханистый прикрывает свою жену нач. паспортного отдела и косят деньги.
 показати весь коментар
 
 
и так - по всей Украине, имена и должности негодяев и подлецов известны всем, кроме СБУ и МВД.
 показати весь коментар
 
Это для нас они негодяи, а для карательных органов - коллеги, друзья и родственники Співробітника ДМС затримано під час одержання хабаря за експрес-видачу біометричних паспортів. "Послуга" коштувала 18 тис. грн, - прокуратура Києва - Цензор.НЕТ 2396
 показати весь коментар
 
 
Пока мертвеччуки на свободе все это полное фуфло!
 показати весь коментар
 
 
Тю, так а що заважало піти у паспортний центр, офіційно в касу заплатити меншу суму і отримати той же паспорт так само швидко??? Там ж є послуга швидкого оформлення паспорта, причому навіть з виїздом додому до клієнта і ціна там далеко не 18 тисяч!
 показати весь коментар
 
 
- Почему же так дорого? Везде стоит сорок копеек.
- За конспирацию, товарищ фельдмаршал, - быстро ответил Бендер. (с)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору