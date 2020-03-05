 Співробітника ДМС затримано під час одержання хабаря за експрес-видачу біометричних паспортів. "Послуга" коштувала 18 тис. грн, - прокуратура Києва. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури м.Києва.

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 працівниками ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими Печерського управління поліції затримано на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди завідувача сектору Оболонського районного відділу Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання працівником ДМС 18 000 гривень неправомірної вигоди від громадянина за прискорення процедури видачі закордонних біометричних паспортів громадян України.



Фото: сайт прокуратури Києва

Службовця затримали під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 15 000 гривень за видачу 7 закордонних паспортів.

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Наразі слідчі та процесуальні дії тривають.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.