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 Політика України
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 Україна становить для США життєво важливий інтерес. Американська підтримка країни непорушна, - експосол Гербс

Підтримка України з боку США залишається незмінною – попри суттєві проблеми, які переживає останнім часом американське суспільство.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів експосол США в Україні, директор Євразійського центру Атлантичної ради Джон Гербст.

"Американська підтримка України залишається надзвичайно твердою. Ми говоримо про це впродовж останніх шести-восьми місяців, з урахуванням того, що тема України була центральною в процесі імпічменту", - зазначив дипломат.

Він висловив свою позицію після дискусії в Атлантичній раді у Вашингтоні, де, зокрема, лунали думки, ніби зараз американське суспільство менше звертає увагу на Україну - через вибори, поширення коронавірусу та внутрішні проблеми США.

У цьому зв'язку Гербст підкреслив, що навіть у розпал міжпартійної боротьби у процесі імпічменту переважна більшість республіканців і демократів у Конгресі висловлювалися одностайно щодо України.

"Тож я думаю, підтримка є непорушною", - вказав експерт.

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У відповідь на запитання, в чому полягають головні інтереси Америки, експосол наголосив: Україна є однією з найважливіших країн у Європі.

"Україна має дуже освічене населення, гарні технологічні спроможності, у тому числі щодо створення зброї. Це та країна, яку ми хочемо бачити на нашому боці", - заявив Гербст.

За його словами, не менш важливим чинником є те, що "Москва проводить агресивну політику в Європі, Євразії та по всьому світу". І це є викликом для Сполучених Штатів. А головний фронт російської агресії – це Донбас.

"Отже, ми маємо життєво важливий інтерес допомагати Україні захищати суверенітет і територіальну цілісність, а також досягти перемоги в протистоянні кремлівській агресії. Ми справді дуже зацікавлені в цьому", - наголосив колишній посол США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179541
 
   
 Топ коментарі
 
Унітазія завжди була противником для Штатів. Зараз Україна воює з унітазниками, а ворог мого ворога мій друг. Все просто.
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проблема в том, что украинцы хотят сделать из Украины нечто, похожее на сцену из водевиля с канканом и бряцаньем членом по роялю... им предложили удочку, а они хотят рыбу...
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Для меня кусок мяса тоже представляет стратегический интерес, но это вовсе не означает, что между нами взаимная любовь...
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та і без того зрозуміло, не турбуйся
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Это все прекрасно, но судя по действиям бениной каштанки Украине это и нафик не надо, главное посмотреть в глаза ***** и увидеть там мир
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не - американцы украинцев никогда не поймут, бо у нас нарид здоривый - он и с американцев, помощь берет - и кацапню выбирает!
а получите враги!
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Унітазія завжди була противником для Штатів. Зараз Україна воює з унітазниками, а ворог мого ворога мій друг. Все просто.
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Не всегда. Между РИ и США были вполне тёплые отношения, обе противостояли Британской империи. Да и заводы Совку строили в основном американцы.
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Так сделайте с Украины что-то похожее на Японию, ФРГ, или южную Корею.
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Родился у чукчей умный ребенок. А они его выгнали. Так появились японцы.
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Родился у японцев дегенерат. А они его выгнали. Так появились рюзьге Україна становить для США життєво важливий інтерес. Американська підтримка країни непорушна, - експосол Гербс - Цензор.НЕТ 4143
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проблема в том, что украинцы хотят сделать из Украины нечто, похожее на сцену из водевиля с канканом и бряцаньем членом по роялю... им предложили удочку, а они хотят рыбу...
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а почему ты говоришь в 3м лице за украинцев при украинском флажке?
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Для меня кусок мяса тоже представляет стратегический интерес, но это вовсе не означает, что между нами взаимная любовь...
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Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого, вместе с ним убивают грабят насилуют, впоследствии сваливают на него свою вину. Спустя время церковь провозглашает его святым."
Михаил-Евграфович Салтыков Щедрин.
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Порошенко правда сильно обосрал эти отношения,но Зеленский их выровнял.
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Такий жизненно-важный интерес, шо аж у двух Джонов - Хербста и Болтона. Первого хорошо бы на рыло прикладывать, второй лучше всего забить.
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Если бы американцы не заставили Украину отдать ядерное оружие, то не нужна была бы никакая "незыблемая двухпалатная поддержка", украинцы не гибли бы тысячами, Украина не потеряла бы территории, и не было бы такой нищеты и коррупции в Украине. Спасибо большое, поддерживальщики сраные.
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"23 мая 1992 года в Лиссабоне руководители Украины, Казахстана и Белоруссии подписали дополнительный протокол к СНВ-1. Согласно этому документу, три бывшие республики СССР взяли на себя обязательства присоединиться к двустороннему договору СНВ-1 между Россией и США и передать все ядерное оружие бывшего СССР, находившееся на их территории, под контроль Москвы."
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Мы бы всё-равно не смогли его содержать. Ядерное оружие требует обслуживания. Все заводы - в Рашке.
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Смогли бы мы все. Американцы с гейропейцами наперегонки бы бежали и бесплатно обслуживали, только бы чего там не произошло, еще и денег давали без всяких мвф и кредитов. Вспомните Чернобыль, сколько денег на саркофаг они дали и на закрытие чаэс, там боялись что повториться. Северная Корея нещасную слабомощную бомбочку сделала, без средств доставки и они уже бегут, деньги дают, продукты, ресурсы, только чтобы не было новых испытаний.
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все добре, але чому про це каже екс-посол, а не діючий?
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Нужно усиливать холодную войну против РФ!!! Россию нужно довести до такого же состояния, как перед развалом СССР! По другому Россия будет считать себя Империей, которой можно силой делать все, что захочет в мире. И нападать на меньшие страны и забирать у них земли и войны вести по всему миру и боинги сбивать и бомбы скидывать на детей в Сирии и в том числе давать Асаду бомбы с зарином запрещенным и боевые яды использовать в Англии и психологическое оружие использовать по всему миру и в том числе и в США и еще море всего. Если Империю Зла не остановить, то это будет страна хуже, чем Нацистская Германия в сто раз хуже!!!
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