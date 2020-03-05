 Кількість жертв коронавірусу в Китаї сягнула 3012 осіб, інфікованих - 80,4 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.
З грудня кількість жертв коронавірусу в країні становить 3,012 тис. осіб, зареєстровано 80,409 тис. випадків захворювання.
Усі випадки смерті зафіксовано в епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей, з них 23 померли в адміністративному центрі провінції місті Ухань.
З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Хубеї стали 2,902 тис. людини, захворіли 67,446 тис. Станом на ранок четверга 40,5 тис. осіб вилікувалися і виписані з лікарень.
Загалом на материковій частині країни нині в медзакладах проходить курс лікування 25,4 тис. осіб, стан 6 тис. хворих оцінюється як важкий.
Водночас понад 52 тис. осіб одужали і покинули медзаклади.
На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 156 випадків захворювання: у Гонконзі - 104 (два смертельні випадки), у Макао - 10, на Тайвані - 42 (один випадок смерті).
На проведеному напередодні засіданні постійного комітету політбюро ЦК Компартії Китаю голова КНР Сі Цзіньпін відзначив позитивні тенденції у сфері подолання інфекції та відновлення нормальної виробничої діяльності.
Водночас він підкреслив, що "необхідно чітко усвідомлювати, що ситуація у сфері боротьби з епідемією і сфері соціально-економічного розвитку залишається складною", звернувши увагу насамперед на обстановку з поширенням захворювання в Хубеї в цілому і Ухані зокрема.
За словами китайського керівника, ризик нових сплесків зараження коронавірусом в інших районах країни все ще залишається високим, у зв'язку з цим "не можна знижувати пильність, не можна знижувати рівень профілактичних заходів".
Сі Цзіньпін зажадав активізувати міжнародне співробітництво в сфері боротьби з епідемією, щоб Китай грав роль держави з високим ступенем відповідальності".
одягнути захисну маску....йдіть до верховної ради та отримайте захисну маску, а потім, зрозуміло, до свого сімейного лікаря
04.03.2020 07:52 Viktor Turchanikov : В сотни и тысячи раз меньше.
Не ищите точного ответа, слишком много лиц заинтересованных в искажении правды,
и слишком много возможностей для манипуляции.
04.03.2020 07:55 буков : з 2000 хворих га грип, 50 не помирає.
04.03.2020 09:02 Обычный человек : В Украине смертность от сезонного гриппа,
по статистике за 2012-2019 года, - 0,14%
Смертность от коронавируса Covid-19, за пределами Китая, по статистике врачей - 1%.
А если учитывать Китай (конкретно Ухань, эпицентр заражения и зарождения вируса)
то 1,5% - 2,5%
04.03.2020 08:35 Verter_98 :
Десь бачив цифри що смертність грипу близько 0.1%. У корони в 33 рази більше 3,3%
официальные данные доступны и оценить степень искажений можно
( данные за пределами Китая приведены на утро каждого дня )
летальный исход (deaths) 03.03 deaths =173 ; 04.03 deaths =217 ( +44 )
выздоровели (recovered) : 03.03 ( 792 / 10785 ) ; 04.03 ( 837 / 12866 ) +45 вызд / +2081 инфц
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших , инфицировано 2210
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших , инфицировано 2489
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших , инфицировано 2930
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших , инфицировано 5930
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших , инфицировано 7155
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших , инфицировано 9046
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших , инфицировано 10785
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших , инфицировано 12866
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших , инфицировано 15006
покажи, что не редуцирован. реши тестик на IQ
8 # 7=33
5#5=15
9 # 11 = 103
14 # 9 =?
примеры того как исполнять свои должностные обязанности и
как действовать
смотри в Израиле , США, Вышеградской четвёрке, Швеции, Финляндии , ...
а преступники обязаны понести кару
Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий
якій "сенс панікувати, якщо нічого не можна вдіяти ?"
а ты радуцкого=скалецкую=рябошапку=данилова=зеленского
награди орденами и по десять лимонов премии им из бюджета дай муΔило
смертность 05.03 : ~5 -:-6%% (3012 / 52055) от числа выздоровевших
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напомню , что это официальные данные !
к результатам за пределами Китая доверия в тысячу раз больше .
по сообщениям ВОЗ :
иммунитет к вирусу не вырабатывается ;
лекарственные препараты для эффективного лечения отсутствуют во всём мире ;
НЕТ НИ ОДНОЙ ПРИЧИНЫ , которая могла бы вызвать такую разницу
все росказни про
1% 1,5% - 2,5% 3,3%%
чистейший киздёж "во благо"
типо чтобы не вызывать паники ,
а по итогу лишь оставшиеся в живых после эпидемии будут знать реальную смертность
как и остальные соевые.