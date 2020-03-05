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Все про:вірус (363) Китай (504) смерть (3888) COVID-19 (511)

 Кількість жертв коронавірусу в Китаї сягнула 3012 осіб, інфікованих - 80,4 тис., - держкомітет КНР

У Китаї за минулу добу зареєстровано 31 летальний випадок від пневмонії, спричиненої новим типом коронавірусу (COVID-19), і виявлено 139 нових хворих.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

З грудня кількість жертв коронавірусу в країні становить 3,012 тис. осіб, зареєстровано 80,409 тис. випадків захворювання.

Усі випадки смерті зафіксовано в епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей, з них 23 померли в адміністративному центрі провінції місті Ухань.

З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Хубеї стали 2,902 тис. людини, захворіли 67,446 тис. Станом на ранок четверга 40,5 тис. осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

Загалом на материковій частині країни нині в медзакладах проходить курс лікування 25,4 тис. осіб, стан 6 тис. хворих оцінюється як важкий.

Водночас понад 52 тис. осіб одужали і покинули медзаклади.

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На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 156 випадків захворювання: у Гонконзі - 104 (два смертельні випадки), у Макао - 10, на Тайвані - 42 (один випадок смерті).

На проведеному напередодні засіданні постійного комітету політбюро ЦК Компартії Китаю голова КНР Сі Цзіньпін відзначив позитивні тенденції у сфері подолання інфекції та відновлення нормальної виробничої діяльності.

Водночас він підкреслив, що "необхідно чітко усвідомлювати, що ситуація у сфері боротьби з епідемією і сфері соціально-економічного розвитку залишається складною", звернувши увагу насамперед на обстановку з поширенням захворювання в Хубеї в цілому і Ухані зокрема.

За словами китайського керівника, ризик нових сплесків зараження коронавірусом в інших районах країни все ще залишається високим, у зв'язку з цим "не можна знижувати пильність, не можна знижувати рівень профілактичних заходів".

Сі Цзіньпін зажадав активізувати міжнародне співробітництво в сфері боротьби з епідемією, щоб Китай грав роль держави з високим ступенем відповідальності".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179540
 
 
 Топ коментарі
 
Такі до сраки. Вірус вони втримають приблизно як стрінги втримають лайно.
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Ну і трішки чорного гумору.
Число жертв коронавируса в Китае достигло 3 012 человек, инфицированных - 80,4 тыс., - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 8897
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у випадку зараження або підозри на те - одягнути захисну маску....йдіть до верховної ради та отримайте захисну маску, а потім, зрозуміло, до свого сімейного лікаря
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нет. цифры говорят, что ситуацию удалось взять под контроль.
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у випадку зараження або підозри на те - одягнути захисну маску....йдіть до верховної ради та отримайте захисну маску, а потім, зрозуміло, до свого сімейного лікаря
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Ще можна сісти за кермо і зумисне петляти на дорозі. Щоб коли зупинять мєнти і попросять дихнути зробити це з відчуттям перемоги і задоволення.
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На границе с Румынией пограничники обнаружили пакеты с более 3,5 тысяч медицинских масок
Число жертв коронавируса в Китае достигло 3 012 человек, инфицированных - 80,4 тыс., - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 2719
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Такі до сраки. Вірус вони втримають приблизно як стрінги втримають лайно.
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якщо зараження через слизову оболонку ока проходе - таки да, а от коли сам заражений - принаймні не розлітається навкруги
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У мене чомусь крок 4 попереду кроку 3. Так зручніше.
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Це в Ізраїлівці пишуть зправа наліво, а ми пишемо зліва направо. Тому і зручніше.
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Про це розповідав і Комаровський по скайпу на Слабоді слова у Шустера, так його тут затюкали і заплювали кажучи що він шарлатан.
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Він начитаний ютубер. Я людям його національності взагалі не довіряю.
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Тобто, він збрехав як потрібно берегтись від зараження? До чого тут національність?
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04.03.2020 07:45 Roman Ivanovich : а скільки просто від грипа помирає, якщо порівняти??

04.03.2020 07:52 Viktor Turchanikov : В сотни и тысячи раз меньше.
Не ищите точного ответа, слишком много лиц заинтересованных в искажении правды,
и слишком много возможностей для манипуляции.

04.03.2020 07:55 буков : з 2000 хворих га грип, 50 не помирає.

04.03.2020 09:02 Обычный человек : В Украине смертность от сезонного гриппа,
по статистике за 2012-2019 года, - 0,14%
Смертность от коронавируса Covid-19, за пределами Китая, по статистике врачей - 1%.
А если учитывать Китай (конкретно Ухань, эпицентр заражения и зарождения вируса)
то 1,5% - 2,5%

04.03.2020 08:35 Verter_98 :
Десь бачив цифри що смертність грипу близько 0.1%. У корони в 33 рази більше 3,3%
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слишком много лиц заинтересованных в искажении правды о вирусе Covid-19 !!
официальные данные доступны и оценить степень искажений можно
( данные за пределами Китая приведены на утро каждого дня )

летальный исход (deaths) 03.03 deaths =173 ; 04.03 deaths =217 ( +44 )
выздоровели (recovered) : 03.03 ( 792 / 10785 ) ; 04.03 ( 837 / 12866 ) +45 вызд / +2081‬ инфц

смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших , инфицировано 2210
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших , инфицировано 2489
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших , инфицировано 2930
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших , инфицировано 5930
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших , инфицировано 7155
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших , инфицировано 9046
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших , инфицировано 10785
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших , инфицировано 12866
смертность 05.03 : ~22 -:-25%% (273 / 1222) от числа выздоровевших , инфицировано 15006
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ты хоть раз в жизни лабораторку по физике делал?
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Кирюша, к твоему "высшему" образованию нуна иметь хотя быб среднее соображение
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ты знаешь, не удивил. личности с обильноувлажнёнными памперсами способны только хамить. ибо мозг у них редуцирован.
покажи, что не редуцирован. реши тестик на IQ
8 # 7=33
5#5=15
9 # 11 = 103
14 # 9 =?
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кирюшка сходи в писочницу , в пасочки поиграй дитё
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Людству в будь-якому разі не кінець. Смертність буде висока, це всі розуміють. Але сенс панікувати, якщо нічого не можна вдіяти?
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БЕЗДЕЙСТВИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ !!!

примеры того как исполнять свои должностные обязанности и

как действовать
смотри в Израиле , США, Вышеградской четвёрке, Швеции, Финляндии , ...

а преступники обязаны понести кару


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В Израиле ничерта не делают. Из сделанного: запретили массовые мероприятия; с запозданием отменили авиарейсы; построили реанимационный отсек в карантином блоке; запретили выходить из дома 14 дней кто прилетел из зараженный стран или контактировал с больными;
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Точно. В штатах тоже особо не беспокоятся. Работаю в больнице ( trauma 2 level). Вторую половину этажа занимает отделение лечащее пациентов с раковыми заболеваниями ( основная специализация). На этой неделе, то отделение диагностировало этот вирус у одного из пациентов. Нужно сказать, что до их официального заявления, этот пациент провёл почти неделю! в отделении будучи не изолированным и расхаживая по коридору, и бог знает со сколькими людьми , врачами и тп он контактировал, и это там где большенство пациентов с ослабленным иммунитетом! В моем отделении мы постоянно в масках и невозможно сосчитать сколько раз во время смены мы моем руки. Дезинфицировали все своё отделение сами, все поверхности и предметы. Протестировали всех с кашлем и температурой тоже сами. Думаете руководство больницей сильно переполошилось? Nope.
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а почему бы не наказать должностных лиц, которые за 25 лет не вывели Украину на уровень тех стран?
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( 04.03.20 10:43 ) В разгар коронавируса "слуга народа"

Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий

якій "сенс панікувати, якщо нічого не можна вдіяти ?"

а ты радуцкого=скалецкую=рябошапку=данилова=зеленского

награди орденами и по десять лимонов премии им из бюджета дай муΔило
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эти данные колоссально отличаются от данных в самом Китае :
смертность 05.03 : ~5 -:-6%% (3012 / 52055) от числа выздоровевших
=======
напомню , что это официальные данные !
к результатам за пределами Китая доверия в тысячу раз больше .

по сообщениям ВОЗ :
иммунитет к вирусу не вырабатывается ;
лекарственные препараты для эффективного лечения отсутствуют во всём мире ;

НЕТ НИ ОДНОЙ ПРИЧИНЫ , которая могла бы вызвать такую разницу

все росказни про 1% 1,5% - 2,5% 3,3%%
чистейший киздёж "во благо"
типо чтобы не вызывать паники ,
а по итогу лишь оставшиеся в живых после эпидемии будут знать реальную смертность
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Да плевать уже на тот Китай - им удалось снизить темп - пишите какая ситуация в мире сейчас
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китайцы едят много соевого соуса, они подвержены риску больше.
как и остальные соевые.
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А ещё китайцы пьют много горячей воды. А это как известно лекарство от всех болезней)
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питьё горячей воды соевых от вируса не спасёт.
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