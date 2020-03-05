 Кількість жертв коронавірусу в Китаї сягнула 3012 осіб, інфікованих - 80,4 тис., - держкомітет КНР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

З грудня кількість жертв коронавірусу в країні становить 3,012 тис. осіб, зареєстровано 80,409 тис. випадків захворювання.

Усі випадки смерті зафіксовано в епіцентрі поширення інфекції провінції Хубей, з них 23 померли в адміністративному центрі провінції місті Ухань.

З грудня минулого року жертвами коронавірусу в Хубеї стали 2,902 тис. людини, захворіли 67,446 тис. Станом на ранок четверга 40,5 тис. осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

Загалом на материковій частині країни нині в медзакладах проходить курс лікування 25,4 тис. осіб, стан 6 тис. хворих оцінюється як важкий.

Водночас понад 52 тис. осіб одужали і покинули медзаклади.

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На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 156 випадків захворювання: у Гонконзі - 104 (два смертельні випадки), у Макао - 10, на Тайвані - 42 (один випадок смерті).

На проведеному напередодні засіданні постійного комітету політбюро ЦК Компартії Китаю голова КНР Сі Цзіньпін відзначив позитивні тенденції у сфері подолання інфекції та відновлення нормальної виробничої діяльності.

Водночас він підкреслив, що "необхідно чітко усвідомлювати, що ситуація у сфері боротьби з епідемією і сфері соціально-економічного розвитку залишається складною", звернувши увагу насамперед на обстановку з поширенням захворювання в Хубеї в цілому і Ухані зокрема.

За словами китайського керівника, ризик нових сплесків зараження коронавірусом в інших районах країни все ще залишається високим, у зв'язку з цим "не можна знижувати пильність, не можна знижувати рівень профілактичних заходів".

Сі Цзіньпін зажадав активізувати міжнародне співробітництво в сфері боротьби з епідемією, щоб Китай грав роль держави з високим ступенем відповідальності".