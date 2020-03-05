EN|RU|UK
Теми дня: Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Коронавірус із Китаю Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Київські новини
  1393  0
Все про:дороги (866) КМДА (781) Київ (7374) ремонт (576)

 Із 7 березня по 31 травня на частині вулиці Пушкінської в Києві перекриють рух у зв'язку з капремонтом, - КМДА. КАРТА

Із 7 березня по 31 травня на частині вулиці Пушкінської перекриють рух у зв'язку з капітальним ремонтом. Зокрема, в суботу роботи почнуть на ділянці між вулицею Льва Толстого і бульваром Тараса Шевченка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в КК "Київавтодор".

Під час ремонту рух частиною вулиці буде перекрито. Однак мешканці вулиці Пушкінської, спецтранспорт і автомобілі, які використовують для обслуговування, зможуть заїжджати в ремонтну зону.

Об’їхати перекриту ділянку можна за маршрутами:

  • вул. Л. Толстого – вул. Володимирська – б-р Т. Шевченка – вул. Пушкінська;
  • вул. Васильківська – вул. Хрещатик – вул. Б. Хмельницького – вул. Пушкінська.

Із 7 березня по 31 травня на частині вулиці Пушкінської в Києві перекриють рух у звязку з капремонтом, - КМДА 01

Роботи триватимуть до кінця травня, але за можливості рух відновлять раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укравтодор" отримає на дороги 85 млрд грн, ОДА - 22 млрд, - координатор Національної програми "Велике будівництво" Голик

"Комунальна корпорація перепрошує за незручності", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179539
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору