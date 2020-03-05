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 Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС

4 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- поруч із Кримським - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Оріхового - з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін і 8 мін з мінометів калібру 82 мм, а також 3 постріли ворог здійснив зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Миронівського - з 82-мм міномета - 4 міни;
- у районі населеного пункту Шуми - зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів;
- поруч із Травневим - з міномета калібру 82 мм - 3 міни, також вівся вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час обстрілу найманцями РФ Новоселівки з 122-мм артилерії було пошкоджено газопровід, він зайнявся, - пресцентр ОС. ФОТО

Окрім цього, упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали – з українського боку режим тиші було дотримано.

"Вчора, 4 березня, внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень", - додали в пресцентрі ОС.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179538
 
 
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Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть масковським окупантам!!!! Сподіваюсь відповідь була гарною...???
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у нас нет войны! мы же перестали стрелять, а то просто провокации!.
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Пане президенте, чому стріляють? Ви ж дали команду не стріляти? В які Ви очі дивилися?
Захисникам Батьківщини одужання. Родинам терпіння. Ми вам вдячні!!!
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не називайте це непорозуміння Паном - воно того не заслуговує
он замість того, щоб привітати дівчат-воїнів зі святом воно на Полтавщину їде
та й зовсім його стан держави не цікавить, в його башці війни немає...
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Швидкого одужання хлопцям !
.........
Хай здохне рашка !
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