 Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 6 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- поруч із Кримським - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Оріхового - з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін і 8 мін з мінометів калібру 82 мм, а також 3 постріли ворог здійснив зі станкового протитанкового гранатомета;
- поблизу Миронівського - з 82-мм міномета - 4 міни;
- у районі населеного пункту Шуми - зі станкового протитанкового гранатомета - 6 пострілів;
- поруч із Травневим - з міномета калібру 82 мм - 3 міни, також вівся вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Окрім цього, упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали – з українського боку режим тиші було дотримано.
"Вчора, 4 березня, внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень", - додали в пресцентрі ОС.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.
Горіть у пеклі москалі !!!
Захисникам Батьківщини одужання. Родинам терпіння. Ми вам вдячні!!!
он замість того, щоб привітати дівчат-воїнів зі святом воно на Полтавщину їде
та й зовсім його стан держави не цікавить, в його башці війни немає...
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Хай здохне рашка !