 Українська фехтувальниця Харлан стала прототипом ляльки Барбі

Проєкт має назву Dream Gap, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Mattel.

"Ми знайомимо дівчат з історіями жінок з усіх прошарків суспільства, щоб показати їм, що вони можуть стати ким завгодно", - повідомляють у компанії. Творці колекції прагнуть надихнути якомога більше дівчат.

Кожна з ляльок - прототип успішної жінки зі сфери спорту, культури, мистецтва, моделінгу, політики та науки.

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Крім олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, прототипами для колекції стали кілька десятків моделей, зокрема художниця Фріда Кало, математик Кетрін Джонсон, піонер авіації Амелія Ерхард та ін.

"Будучи маленькою дівчинкою, я завжди мріяла про свою ляльку Барбі. І вона в мене була, як і у більшості дівчаток. Але я навіть і подумати не могла, що колись сама стану лялькою Барбі! Шалено рада, що змогла мотивувати легендарний бренд для створення цієї красуні", - написала спортсменка в Instagram.

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