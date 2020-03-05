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 Суспільство
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Все про:іграшки (5) культура (157) Харлан Ольга (7)

 Українська фехтувальниця Харлан стала прототипом ляльки Барбі

До 60-річчя Mattel і Міжнародного жіночого дня компанія випустила нову колекцію ляльок.

Проєкт має назву Dream Gap, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Mattel.

"Ми знайомимо дівчат з історіями жінок з усіх прошарків суспільства, щоб показати їм, що вони можуть стати ким завгодно", - повідомляють у компанії. Творці колекції прагнуть надихнути якомога більше дівчат.

Кожна з ляльок - прототип успішної жінки зі сфери спорту, культури, мистецтва, моделінгу, політики та науки.

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Крім олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, прототипами для колекції стали кілька десятків моделей, зокрема художниця Фріда Кало, математик Кетрін Джонсон, піонер авіації Амелія Ерхард та ін.

Українська фехтувальниця Харлан стала прототипом ляльки Барбі 01

"Будучи маленькою дівчинкою, я завжди мріяла про свою ляльку Барбі. І вона в мене була, як і у більшості дівчаток. Але я навіть і подумати не могла, що колись сама стану лялькою Барбі! Шалено рада, що змогла мотивувати легендарний бренд для створення цієї красуні", - написала спортсменка в Instagram.

Українська фехтувальниця Харлан стала прототипом ляльки Барбі 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179537
 
   
 Топ коментарі
 
А оригинал Харлан получшее будет, чем её копия-барби!
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Надо еще барби - Дарью Билодид сделать. Та вообще - хоть так ее кушай, хоть на хлеб намазывай Украинская фехтовальщица Харлан стала прототипом куклы Барби - Цензор.НЕТ 2071
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Надо еще барби - Дарью Билодид сделать. Та вообще - хоть так ее кушай, хоть на хлеб намазывай Украинская фехтовальщица Харлан стала прототипом куклы Барби - Цензор.НЕТ 2071
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фантомычь, как вы там работаете при зеленой прикацапленой шобле у власти?
хоть минимальные условия делать свое дело есть?
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интересно, как ты там существуешь при своем прикацапленном президенте-клоуне? Украинская фехтовальщица Харлан стала прототипом куклы Барби - Цензор.НЕТ 8694
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Надеюсь, наша красуня смогла добиться достойного материального вознаграждения за использование своего имени и образа в коммерческом продукте с миллионными тиражами. На здоровье!
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Сейчас какой-то зеленоскот выскочит, и нанчет волать , что это только благодаря тому что нелох влияет своим авторитетом не только Трампа, пукина итд, но и на всемирные корпорации.
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точно. ты сое-зеленоскот. и не обзывай потужного попередника нелохом.
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Мокша, мне плевать на "попередников", точно так же как и на зеленыйскот. Просто один работал для себя и своих кумов и на ахметку, а второй( нелох который) работает для себя,своих кумов, своих шестерок квартальных,одноклассников,сокурсников,на сброд януковоща и на россию блд.
Видишь разницу зебоба ?
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я не мокша и не зебоба.
ты мокша и зебоба. а также ты соево-зеленый скот.
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А оригинал Харлан получшее будет, чем её копия-барби!
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Лишилося Кена в образі Зеленського випустити.

В Ізраїлі купували б....
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блин - опошлить можно все на свете - оставьте девушку в покое.
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Да с такой женщиной не забалуешь - пригвоздит в момент
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Фрида Калло с её монобровью-прототип Барби?Куда мир катится...
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Мордвин-чебураха будешь прототипом чебурашки со слонячьими ушами,уродец моральный ?
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А, привет перегарри Портер, смотрю, ты ещё живой, рыба ты потная)))
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Плешивого Педофила всея сраной РАБссии сделают Гитлером-ЭРДОГАНОМ сраной РАБссии Украинская фехтовальщица Харлан стала прототипом куклы Барби - Цензор.НЕТ 5810 обосравшим РАБссиюУкраинская фехтовальщица Харлан стала прототипом куклы Барби - Цензор.НЕТ 5810
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Рюсскае быдло....когда ж вы сцуки научитесь ДУМАТЬ Украинская фехтовальщица Харлан стала прототипом куклы Барби - Цензор.НЕТ 1155
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Пусть сделают барби-Ягу из Анны Герман.
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ольга трохи відрізняється від стандартів барбі та й шаблею володіє гарно її виступи на змаганнях це видовище
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