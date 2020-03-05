 МВФ знизить прогноз зростання світової економіки у зв'язку з поширенням коронавірусу, - Георгієва

Як повідомила на пресконференції в середу, 4 березня, у Вашингтоні глава МВФ Крісталіна Георгієва, з огляду на поточну ситуацію, у 2020 році зростання світового ВВП виявиться нижчим, ніж рік тому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Георгієвої, точно оцінити, наскільки зміниться кон'юнктура світової економіки, на цей момент складно. Багато залежить від того, скільки триватиме епідемія коронавірусу та якими будуть її наслідки. При цьому голова МВФ підкреслила, що організація спробує залучити всі доступні їй інструменти, щоб у разі потреби допомогти своїм 189 членам подолати економічні наслідки епідемії COVID-19.

Щоб допомогти бідним державам і країнам із перехідною економікою в боротьбі з епідемією COVID-19, МВФ надасть їм кредити на загальну суму в 50 млрд доларів. 10 млрд доларів з цієї суми призначені для кредитів найбіднішим країнам. Виділятися вони будуть під нульову ставку, повідомили в МВФ.

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3 березня Світовий банк також заявив про намір надати країнам кредити в розмірі 12 млрд доларів для боротьби з коронавірусом. За словами представників СБ, насамперед ці гроші мають піти на розвиток національних систем охорони здоров'я. Близько 4 млрд доларів, призначених для цих кредитів, будуть взяті з активних програм СБ.

У січні 2020 року МВФ повідомив, що в 2019 році світовий ВВП зріс на 2,9 відсотка. У тому ж повідомленні прогнозувалося, що в 2020 році цей показник становитиме 3,3 відсотка. Очікується, що експерти МВФ опублікують оновлений прогноз зростання світової економіки в 2020 році у квітні поточного року.