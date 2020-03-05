 МВФ знизить прогноз зростання світової економіки у зв'язку з поширенням коронавірусу, - Георгієва

Як повідомила на пресконференції в середу, 4 березня, у Вашингтоні глава МВФ Крісталіна Георгієва, з огляду на поточну ситуацію, у 2020 році зростання світового ВВП виявиться нижчим, ніж рік тому, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За словами Георгієвої, точно оцінити, наскільки зміниться кон'юнктура світової економіки, на цей момент складно. Багато залежить від того, скільки триватиме епідемія коронавірусу та якими будуть її наслідки. При цьому голова МВФ підкреслила, що організація спробує залучити всі доступні їй інструменти, щоб у разі потреби допомогти своїм 189 членам подолати економічні наслідки епідемії COVID-19.
Щоб допомогти бідним державам і країнам із перехідною економікою в боротьбі з епідемією COVID-19, МВФ надасть їм кредити на загальну суму в 50 млрд доларів. 10 млрд доларів з цієї суми призначені для кредитів найбіднішим країнам. Виділятися вони будуть під нульову ставку, повідомили в МВФ.
3 березня Світовий банк також заявив про намір надати країнам кредити в розмірі 12 млрд доларів для боротьби з коронавірусом. За словами представників СБ, насамперед ці гроші мають піти на розвиток національних систем охорони здоров'я. Близько 4 млрд доларів, призначених для цих кредитів, будуть взяті з активних програм СБ.
У січні 2020 року МВФ повідомив, що в 2019 році світовий ВВП зріс на 2,9 відсотка. У тому ж повідомленні прогнозувалося, що в 2020 році цей показник становитиме 3,3 відсотка. Очікується, що експерти МВФ опублікують оновлений прогноз зростання світової економіки в 2020 році у квітні поточного року.
рынок отреагировал и закрылся в плюсе.
доня хорошо знает клавиши, на которые нужно нажимать - и они ни на пианине ни разу...
сейчас 1.5% - доня таки знает на какую клавишу и кому нажимать...
сволочь канешна, но не гончарук или там какой другой шмарклюк ни разу....
04.03.2020 07:52 Viktor Turchanikov : В сотни и тысячи раз меньше.
Не ищите точного ответа, слишком много лиц заинтересованных в искажении правды,
и слишком много возможностей для манипуляции.
04.03.2020 07:55 буков : з 2000 хворих га грип, 50 не помирає.
04.03.2020 09:02 Обычный человек : В Украине смертность от сезонного гриппа,
по статистике за 2012-2019 года, - 0,14%
Смертность от коронавируса Covid-19, за пределами Китая, по статистике врачей - 1%.
А если учитывать Китай (конкретно Ухань, эпицентр заражения и зарождения вируса)
то 1,5% - 2,5%
04.03.2020 08:35 Verter_98 :
Десь бачив цифри що смертність грипу близько 0.1%. У корони в 33 рази більше 3,3%
официальные данные доступны и оценить степень искажений можно
( данные за пределами Китая приведены на утро каждого )
летальный исход (deaths) 03.03 deaths =173 ; 04.03 deaths =217 ( +44 )
выздоровели (recovered) : 03.03 ( 792 / 10785 ) ; 04.03 ( 837 / 12866 ) +45 вызд / +2081 инфц
смертность 24.02 : ~10 -:-12%% (27 / 228) от числа выздоровевших , инфицировано 2210
смертность 25.02 : ~12 -:-14%% (36 / 250) от числа выздоровевших , инфицировано 2489
смертность 26.02 : ~17 -:-18%% (45 / 254) от числа выздоровевших , инфицировано 2930
смертность 29.02 : ~17 -:-19%% (85 / 445) от числа выздоровевших , инфицировано 5930
смертность 01.03 : ~19 -:-21%% (108 / 506) от числа выздоровевших , инфицировано 7155
смертность 02.03 : ~20 -:-22%% (132 / 601) от числа выздоровевших , инфицировано 9046
смертность 03.03 : ~20 -:-22%% (173 / 792) от числа выздоровевших , инфицировано 10785
смертность 04.03 : ~23 -:-26%% (217 / 837) от числа выздоровевших , инфицировано 12866
смертность 04.03 : ~5 -:-6%% (2981 / 49940) от числа выздоровевших
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напомню , что это официальные данные !
к результатам за пределами Китая доверия в тысячу раз больше .
по сообщениям ВОЗ :
иммунитет к вирусу не вырабатывается ;
лекарственные препараты для эффективного лечения отсутствуют во всём мире ;
НЕТ НИ ОДНОЙ ПРИЧИНЫ , которая могла бы вызвать такую разницу
все росказни про
1% 1,5% - 2,5% 3,3%%
чистейший киздёж "во благо"
типо чтобы не вызывать паники ,
а по итогу лишь оставшиеся в живых после эпидемии будут знать реальную смертность
04.03.2020 07:46 кацахол : Догралися з бойовими вірусами .
когда китайчата у себя нефть найдут, а они ее когда нибудь найдут,
не только же в Азии у арабов и у кацапни и у норвегов гной есть? - он везде есть - проблема найти и добыть, такие перепады рынка прекратятся и на кацбензоколонку уже никто уже даже и не плюнет....