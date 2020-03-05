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 Один нардеп зі "Слуги народу" проголосував проти нового Кабміну

Глава підкомітету з питань соціальної політики агропромислового комплексу, розвитку сільських територій, науки та освіти парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики, нардеп від "Слуги народу" Дмитро Костюк проголосував проти нового Кабміну.

"Голосую проти! Не проти нового Уряду! А проти окремих старих міністрів у ньому! І проти голосування "пакетом"!" - цитує Цензор.НЕТ публікацію нардепа у Facebook.

Один нардеп зі Слуги народу проголосував проти нового Кабміну 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий Кабмін склав присягу

Зазначимо, що за даними сайту ВР, за новий уряд проголосували 228 "слуг народу", 10 членів фракції були відсутні, двоє не голосували, семеро утрималися, а один - натиснув кнопку "проти".

Проти призначень проголосували "Європейська Солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя". "Батьківщина" - утрималася. А "Голос" просто залишив зал засідань.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд на чолі з Олексієм Гончаруком. За відповідне рішення проголосували 353 нардепи, 40 утрималися. Проти не було подано жодного голосу.

Парламент призначив прем'єр-міністром Дениса Шмигаля і проголосував за новий склад уряду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слухаємо президента і голосуємо", "Зняли Гончарука. Перший у залі", - як відправляли у відставку Гончарука і призначали Шмигаля, - день роботи ВР 4 березня. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3179535
 
 
 Топ коментарі
 
Мальчик, я намного больше "просвещён" в делах "Юли", чем ты себе представляешь... О том, например, как под её "крышей", без таможни, гнали контрабанду из Турции, мне известно "из первых рук" - от "опера" с Днепра, моего бывшего сокурсника по юрвузу... "Спекулянтка" - не бизнесмен... Перепродажа - не производство... Какой-бы Порошенко не был, но человек сумел создать "промышленную империю", развернуть производство и поставки продукции, в нескольких странах... Что сделала ВАНА? Покажи мне пример её экономической "хватки"!!! Организация спекулятивных сделок по "Тамифлю"? Оптовая торговля контрабандным турецким ширпотребом? Разбазаривание "золотого запаса", приманивая "охлос" "тысячей гривен"? Подделка решения Кабмина по газу? Везде торчит "криминал"... Где успешные предприятия, производящие нужную государству продукцию, обеспечивающие рабочие места? НЕТУ... "ВАНА бідна, як церковна миша!...".
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А я вчора переглядаючи трансляцію з ВР думав чого-б то в Бубочки голова труситься!?
А то всё нерви..
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Після того як вийшов із зали і дозу прийняв - голова труситися перестала і стало тєплєє. Можете в цьому переконатися, переглянувши ще раз відео Один нардеп зі "Слуги народу" проголосував проти нового Кабміну - Цензор.НЕТ 7069
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Просто он дальтоник и теперь хочет отмазаться, чтобы не догадались...
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Первые ростки разумной жизни среди зеленых пресмыкающихся .
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"Я вас, дураков, не для того в "СН" запихивал, чтобы вы все спалились в течении полугода. А теперь вас всех снимают пакетами! Будете жить на одну зар.плату!"- не одобрил подобные выходки Петро Порошенко...
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Не пиши дурню. Чесно працюй на німців та не лізь в Україну. Арбайтен.
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Всегда знал, что Гончарук и Рябошапка- это "порохоботы". Они даже этого и не скрывали. Есть скриншоты с их "ФБ" где они поддерживали Порошенко в предвыборную! Я лезу в Украину, потому что я украинец- в отличие от тебя турка(хотя я и не против,раз "душа болит" то ради Бога, просто не указывай мне!).
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Зеленский тоже "порохобот", Если это не так, то докажи обратное!
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Ти вже німець Паша, а народився і живу в Києві. Мати у мене українка, то засунь свою німецьку пихатість в одне місце.
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А я народився...якщо ти українець, то пиши українською.
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яка радість, що ти народився.. може тебе як Христа славити?..але ж ти нехристь.. і шо робити? Один нардеп из "Слуги народа" проголосовал против нового Кабмина - Цензор.НЕТ 2098
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Я не бачив у тебе віри, окрім сліпої віри в зебілів.
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Немного среди "слуг" друзей народа. Лишь один Дмитрий из них по делу и по совести поступил. Остальные послушанием живут.
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бледно зеленое чмо какое то....
его ярко зеленая рыго-моношваль заклеймит, в дерьме утопит,
потом вытащит и стефан его показательно сожрет на заврак.
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Самый не доношенный (6 месяцев и 4 дня) парламент! У не доношенного парламента и президент будет не доношенный!
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В то время, как в Украине в 2021-м на пенсию в 60 лет смогут выйти только те, кто имеет 28 лет стажа, ежегодное повышение пенсий в марте-2020 так не состоялось.

В то же время, ежегодная индексация пенсий гарантирована законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а именно частью 2-й статьи 42. Поэтому индексация пенсий, предусмотренная этим законом, будет проведена. Однако, как оказалось, в этом году правительство решило провести индексацию несколько позже. В законе не указано, в каком именно месяце должна быть проведена индексация, пишет "Сегодня".

Как сообщила во вторник глава Министерства социальной политики Юлия Соколовская, индексация пенсий запланирована на сентябрь.

"В этом году правительство также проведет индексацию пенсий, и их размер вырастет. Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь", - написала министр на своей странице в Facebook.

Таким образом, пенсионеры начнут получать повышенные пенсии на полгода позже, чем могли бы, если бы индексация была проведена, как в прошлые годы, в марте.

Экономический эксперт Борис Кушнирук считает, что, хотя в законе и не указано конкретно, что индексация должна проводиться в марте, но это вытекает из текста закона.

"В законе действительно не указано, когда именно должна проводиться индексация пенсий. И я считаю, что это ошибка тех, кто принимал решение о ежегодной индексации пенсий. Но в то же время в законе записано, что перерасчет должен проводиться по итогам предыдущего года. А это когда? Данные о показателях предыдущего года становятся известны только в конце января. Февраль - месяц, в течение которого правительство может провести все необходимые расчеты и принять постановление, на какую именно сумму должны повышаться пенсии. И в марте пенсии уже могут повышаться. А то, что сделало правительство, на мой взгляд, абсолютно некорректно и нарушает права наименее защищенных граждан - пенсионеров", - говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Главная причина переноса индексации пенсий - недовыполнение бюджета, полагают эксперты.

"Можно предположить, что достаточного количества денег для индексации пенсий по установленной формуле в бюджете просто нет. Бюджет Пенсионного фонда Украины на текущий год составил 448,6 млрд грн, из которых 146,8 млрд должно быть покрыто из государственной казны. Судя по всему, Кабмин до последнего надеялся найти деньги на увеличение выплат, иначе объяснить столь запоздалую реакцию со стороны Гончарука невозможно. Если бы у чиновников изначально был план по реформированию системы, то они бы поделились им заранее, чтобы не допустить столь эмоциональной реакции населения. А проводить индексацию позже сентября было бы политическим самоубийством из-за местных выборов, которые, как ожидается, пройдут в октябре", - говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

По словам Юлии Соколовской, в среднем после индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/мес.

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 1 января средний размер пенсии в Украине составлял 3082,98 грн. Получается, что средняя пенсия после средней индексации врастет всего на 7%. В то же время, по подсчетам сайта "Сегодня", процент индексации пенсий в 2020 году должен был составить 11%. В 2019-м, напомним, пенсии были проиндексированы в среднем на 514 грн.

"Коэффициент повышения в 2020 году и должен был оказаться меньше, чем в 2019-м, - из-за ощутимого снижения инфляции. Но пенсии все равно должны были вырасти в среднем на 300 гривен в месяц, - говорит Сергей Родлер. - Таким образом, правительство решило не только сэкономить порядка 3 млрд гривен в месяц за счет переноса сроков индексации, но и планирует урезать выплаты, снизив надбавку до 216 гривен".

Некоторым категориям пенсионеров увеличат выплаты помимо индексацииКак сообщила министр соцполитики Юлия Соколовская, в рамках новой стратегии планируется проводить и другие повышения пенсий. Так, в 2020 году обещают повысить пенсии людям старше 80 лет. В правительстве назвали эти выплаты "компенсацией к пенсии за достижение почтенного возраста".

"С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн в месяц", - заверила министр.

Согласно графику, обнародованному Юлией Соколовской, эти надбавки начнут выплачивать также в сентябре.

Повышение пенсий в Украине в 2020.Фото: Facebook

По словам министра соцполитики, в 2021 году такие же "компенсации к пенсии за достижение почтенного возраста" ожидают украинцев в возрасте от 78 лет, в 2021-м - 75-летних и старше. Таким образом, "уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 грн", пообещала министр.

Кроме того, 80-летние одинокие пенсионеры вскоре могут получать надбавку на уход. Это предусмотрено законопроектом №2494, который в настоящее время находится на рассмотрении парламента. Если он будет принят, надбавка одиноким пенсионерам в возрасте 80 лет и старше составит 670 грн.

В апреле обещают провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в связи с увеличением страхового стажа. Их прибавка к пенсии составит приблизительно 100 грн в месяц.

Как сообщали Українські Новини, ранее СМИ сообщали, что с марта будет проведена индексация пенсий в Украине, но в Пенсионном фонде эту информауию не подтвердили.

https://ukranews.com/news/687758-pensii-v-ukraine-kogda-provedut-obeshhannuyu-indeksatsiyu
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спасибо Пэте
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А "Пэтя" при чём? Правильно Гончаренко вчера, выступая в Раде, сказал: "Я слушал это выступление, несколько раз даже аплодировал. Но никак не мог понять, кто это выступает - Голобородько или Зеленский? Если Голобородько, то в конце должен был появиться автомат. Если Зеленский - то к кому вы обращались? Это Вы привели это правительство к власти. Это Вы собрали эту Верховную Раду. Это Вы виноваты!"
Или ты действуешь по анекдоту - "Хто всрався? Невістка... Так її ж, дома не було?! А он, плахта, на кілочку, висить...".
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Порошенко привёл Вована, лишь бы не Юля ...
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Мальчик, я намного больше "просвещён" в делах "Юли", чем ты себе представляешь... О том, например, как под её "крышей", без таможни, гнали контрабанду из Турции, мне известно "из первых рук" - от "опера" с Днепра, моего бывшего сокурсника по юрвузу... "Спекулянтка" - не бизнесмен... Перепродажа - не производство... Какой-бы Порошенко не был, но человек сумел создать "промышленную империю", развернуть производство и поставки продукции, в нескольких странах... Что сделала ВАНА? Покажи мне пример её экономической "хватки"!!! Организация спекулятивных сделок по "Тамифлю"? Оптовая торговля контрабандным турецким ширпотребом? Разбазаривание "золотого запаса", приманивая "охлос" "тысячей гривен"? Подделка решения Кабмина по газу? Везде торчит "криминал"... Где успешные предприятия, производящие нужную государству продукцию, обеспечивающие рабочие места? НЕТУ... "ВАНА бідна, як церковна миша!...".
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я ему не верю, да и мутился он с рыгами похлеще Юли,
я так думаю
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А чому ж риги носом землю рили і так і не змогли нарити на неї криміналу, а посадовили за перевищення службових повноважень?
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Тому що самі тим самим, займалися... Якби, реально, вони "ворухнули" цей пласт, вона могла-б, відкрить рот і таке в суді випливло-б, що і їх знесли-б... Приклад тобі, характерний - думаєш, у 30-ті, "політичні процеси" стосовно "шпійонів", ПРАВДА? З тих "шмекерів" вибивали номери рахунків у європейських банках, де вони крадене ховали... А потім на ці гроші Сталін планував розвернуть "всесвітню революцію". Тому усі робили вигляд, що тут нема ніякого "криміналу"... Тільки зараз почало все "випливать"... У нашому випадку - подібна історія... Там не було реального "риття землі носом"... Була проста "показуха" і домовленість - ти мовчиш, і отримуєш мінімалку та сидиш у комфортних умовах... Два шакали за шмат м"яса зчепились... Однак у Янека, за спиною, стояли "данецкие", а у неї, враховуючи її звичку "кидать" своїх прибічників, використавши їх у своїх інтересах, не було нікого...
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Не знаю всіх тонкощів, але при її прем"єрстві реально жилось легше. Бізнес ішов в гору, селяни отримували підтримку від уряду. Коефіціент за стаж встановила 1.35, за що я їй вдячний. У мене стажу 43 роки. При Завгарові був К=1.2.
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Знаєш, коли я, дивлячись телевіор, бачу дурнувату рекламу про кредити, які витрачаються на поїздку на футбол, в Європу, на купівлю "крутої жрачки", щоб вразить "тьолку", я сміюсь... Наслідки економічної політики відбиваються на бюджеті не блискавично, а через деякий час - може буть, через десяток років... Україна, при ВАНІ, набрала кредитів, які успішно прожерла і просрала, бо кількість підприємств зменшувалося і виробництво не розвивалося... Україна зараз розплачується за кредити, які набрала ВАНА. Мене, тоді, "вбила" її заява - "Мені потрібна така армія, яка поміститься на стадіоні "Динамо"!...". Результат ми побачили у 2014-му... Я не кажу, що саме вона одна його створила, однак вона - продукт системи "хапужництва", яким займалася основна маса наших "політиків" на протязі багатьох років...
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"Наслідки економічної політики відбиваються на бюджеті не блискавично, а через деякий час "

следуя твоей логике сегодняшняя жопа в экономике это не зеленых пдров рук дело,а следствие руководства папередника Порошенка? или твое утверждение верно только для Юльки?
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Знаєш, я читаю ВЕСЬ текст, незалежно від того, подобається він мені, чи ні, і, на підставі прочитаного, роблю висновки... Якщо ти читаєш, "висмикуючи" з тексту лише вигідні для тебе, моменти, то це твої проблеми...
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шо там висмикувать?то что заинтересовало за то и спрашиваю.
знаешь,когда ты смеешься мне не интересно.звыняй.
"коли я, дивлячись телевіор, бачу дурнувату рекламу про кредити, які витрачаються на поїздку на футбол, в Європу, на купівлю "крутої жрачки", щоб вразить "тьолку", я сміюсь."
мне интересно другое,как можно писать такую дурню?
"Україна зараз розплачується за кредити, які набрала ВАНА. . Результат ми побачили у 2014-му".
т.е. Янык с Азировым не при делах?это за "результат ми побачили у 2014".

"Україна зараз розплачується за кредити, які набрала ВАНА."и Яценюк,Гройсман и Гончарук опять не при делах!? пздц. я понимаю баба тебе не нравится но хотя бы с логикой подружись.
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Мальчик, вот это и называется "выдёргивать"... Ты надёргал из моего комментария того, что тебе понравилось, "скомпилировал" эти "куски", воедино, а потом, опираясь на свою же компиляцию, пытаешься меня критиковать...
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то подякуйте Ющенку, а не Юлі
в Україні за всі роки незалежності було 2 нормальних проукраїнських президента - Ющенко і Порошенко.
Ющенко після себе залишив 42 млрд. золотовалютних резервів (при рекомендованому МВФ для нашої економіки мінімальному рівні 20 млрд.), Янукович за 3 роки просрав резерви до 5 млрд. (завдяки цьому він і утримував курс долара. Потім "бариги і марадьори" за 5 років війни титанічними зусиллями накопичили мінімальні 20 млрд. резервів ще й забезпечили економічне зростання. насправді результати фантастичні, це і було справжнє українське економічне диво, але для глядачів телевізора воно пройшло непоміченим, для них це були часи "зради і зубожіння". Що ж, тепер прийшов час подивитись, що таке насправді зрада і зубожіння - на вулицях і у кишенях, а не в екранах телевізорів.
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Уважаю Вас за знание вопросов и процессов происходящего в Украине. То, что знают читатели/писатели Цензора, не видят-не слышат генералы СБУ, МВД, охфиса генпрокурора, НАБУ... Видимо, мешают толстые пачки долларов перед глазами.
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Юля сейчас была бы лучшим вариантом для Украины.
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Рад за пенсов. Как они закатывали глаза и говорили, что хватит им уже при власти Пороха, они тоже хотят пожить по - богатому. А Зеля простой народ понимает, и сделает им большие пенсии. Половину умников поувольнял еще прошлым летом, половина все второе полугодие вздыхала: хоть бы хуже не стало. Сейчас на работу ходят, не дыша , чтобы не заметил и не уволили. Да кто ж их уволит? Они же сплошная радость для Порохоботов ))). Злорадствуем.
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Пока зеленые придурки заняты рокировками и играми с рыгами, в Украине растут расходы на содержание самого Пенсионного фонда, ныне счет идет уже на миллиарды. Растут оклады топов в областях, премии у городских начальников, расходы на закупки программного обеспечения (когда же они уже остановятся?); на ремонты, мебель, канцтовары, компьютеры, автомашины начальства... А бабе Мане с бабой Нюрой остаются сладкие речи зеленых негодяев про дефицит ПФ, про надбавку (через год) в 50 грн...
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зегниды слыгались с охметовскими
зеленский мразь и кидала
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Ахметов выкупил у Коломойского часть прав на управление ЗЕ-ким . Как вы думаете какая общая стоимость этой марионетки?
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Маркетологи как оценили бренд зеленой шмаркли в миллиард долларов. Но людям свойственно ошибаться, так думаю. Еще год и зеленая плесень будет рада простому импичменту.
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А не многовато будет? Вот так просто отпустить?
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Так вариантов нет: бородатые братья с пейсами подымут *идовские вопли на весь мир, типа, притесняют "сынов Израилевых".
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И что?! Мы им напомним о квоте для неевреев в израильском парламенте (11 мест из 112) и о том что в Израиле чтобы попасть в кнессет нужно пройти жесточайшую проверку на 100% еврейство с выдачей свидетельства заверенного в нескольких инстанциях. И введем графу национальность в паспорт и квоты на представительство для меньшинств. И пусть визжат...
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Порошенко досталась война , и пустой бюджет , а Зеленский всё разграбил , сейчас в бюджете дыра .
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В правительстве - моты. Промотали бюджет, думали , что он бездонный.
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Ось новий уряд домотає до ручки те що залишилось.
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ммм-да..... а я ожидал большего...... ну хоть один!
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Как по Высоцкому. Был тот который не стрелял.
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Тобто, серед закаМанди є таки одна людина з мозком не у дупі...
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*Какая разница*его уникальное изрыгание,только подтверждает факт-стадо и есть стадо и никуда от этого не деться.
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